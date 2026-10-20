CamaUP'26 - Điểm hẹn bứt phá của khởi nghiệp Cà Mau

Các diễn giả tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 là những chuyên gia, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm thực tiễn. (Ảnh: CiNEC cung cấp)

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau (CiNEC), thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh nhằm triển khai Kế hoạch số 190/KH-UBND (ngày 10/4/2026) của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo năm 2026.

Cà Mau sở hữu nguồn dư địa phát triển dồi dào từ thủy sản, kinh tế biển, lâm nghiệp đến năng lượng tái tạo, du lịch và công nghiệp văn hóa. Lấy cảm hứng từ nhịp sống sinh thái vùng sông nước phương nam, chủ đề “The New Tide-Con nước mới” biểu tượng cho khả năng thích ứng linh hoạt, tinh thần chủ động nắm bắt thời cơ, cùng sự chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh.

Chuỗi sự kiện trong khuôn khổ CamaUP’26 mở ra không gian kết nối chính sách, công nghệ, thị trường và sức sáng tạo, phát huy lợi thế bản địa. (Ảnh CiNEC cung cấp)

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau Lê Trần Anh Hùng, điểm nhấn của CamaUP’26 là kết nối chính sách với thực tiễn doanh nghiệp, công nghệ với nhu cầu ứng dụng và ý tưởng sáng tạo với các nguồn lực đầu tư.

“Sự kiện không chỉ dừng lại ở các phiên thảo luận mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái bền vững, đồng hành cùng các dự án hoàn thiện sản phẩm và mở rộng thị trường ngay cả sau khi sự kiện kết thúc”, Phó Giám đốc chia sẻ.

Ban giám khảo vòng Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2026. (Ảnh CiNEC cung cấp)

Theo khung chương trình, CamaUP’26 được thiết kế với chuỗi hoạt động đối thoại chuyên sâu, trình diễn công nghệ và xúc tiến thương mại đa dạng. Trong đó, điểm nhấn buổi sáng ngày 30/10 là Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 mang chủ đề “Từ lợi thế địa phương đến động lực tăng trưởng mới”.

Diễn đàn quy tụ các chuyên gia, nhà quản lý hàng đầu để thảo luận về chuyển đổi số, kinh tế xanh, du lịch sáng tạo và giải pháp liên kết vùng.

Các diễn giả tham gia talkshow “Người trẻ và Sáng tạo số” sẽ chia sẻ góc nhìn về ứng dụng công nghệ và thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong giới trẻ. (Ảnh: CiNEC cung cấp)

Vào buổi chiều cùng ngày, vòng Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2026 (NEX 2026) sẽ diễn ra kịch tính, là nơi tranh tài và tỏa sáng của các ý tưởng, dự án đổi mới sáng tạo xuất sắc nhất của tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh đó còn có không gian triển lãm công nghệ, trưng bày sản phẩm khởi nghiệp OCOP và các phiên kết nối giao thương hoạt động xuyên suốt, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trẻ tiếp cận quỹ đầu tư, hệ thống phân phối và các đối tác trong nước, quốc tế.

Với cách làm bài bản và tư duy bứt phá, CamaUP’26 được kỳ vọng sẽ “khơi dòng” cho làn sóng khởi nghiệp mới, biến tiềm năng tài nguyên Cà Mau thành những sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng cao, góp phần mở lối tăng trưởng kinh tế bền vững tại vùng cực nam Tổ quốc.