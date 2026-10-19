CamaUP'26 - 'Con nước mới': Khơi dòng sáng tạo, mở lối tăng trưởng

Phát huy lợi thế bản địa bằng tư duy mới

Cà Mau có nhiều tiềm năng phát triển, từ nông nghiệp, thuỷ sản, kinh tế biển, lâm nghiệp đến năng lượng, du lịch và công nghiệp văn hoá. Để khai thác hiệu quả những lợi thế này, địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh và mở rộng thị trường.

CamaUP’26 là hoạt động trọng tâm triển khai Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 10/4/2026 của UBND tỉnh Cà Mau về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo năm 2026.

Ngày hội tạo không gian kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, cơ sở giáo dục và cộng đồng khởi nghiệp, qua đó thúc đẩy chuyển hoá tiềm năng bản địa thành sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng.

Chuỗi sự kiện trong khuôn khổ CamaUP’26 mở ra không gian kết nối chính sách, công nghệ, thị trường và sức sáng tạo, phát huy lợi thế bản địa.

Ông Lê Trần Anh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau (CiNEC), cho biết, điểm nhấn của CamaUP’26 là kết nối chính sách với thực tiễn doanh nghiệp, công nghệ với nhu cầu ứng dụng và ý tưởng với nguồn lực phát triển. Ban tổ chức kỳ vọng, những kết nối tại Ngày hội sẽ tiếp tục được duy trì sau sự kiện, giúp các dự án hoàn thiện sản phẩm, doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp phù hợp và sản phẩm địa phương mở rộng thị trường.

Chủ đề “The New Tide - Con nước mới” lấy cảm hứng từ nhịp sống vùng sông nước phương Nam, tượng trưng cho khả năng thích ứng, nắm bắt cơ hội và những chuyển động mới trong tư duy khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Qua đó, Cà Mau kỳ vọng phát huy bản sắc riêng, chủ động tiếp cận tri thức mới và mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế.

Ông Lê Trần Anh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau (CiNEC), cho biết.

Kết nối ý tưởng với thị trường

CamaUP’26 diễn ra với chuỗi hoạt động kết hợp đối thoại, phát triển dự án, trình diễn công nghệ và xúc tiến thương mại.

Theo chương trình, vào ngày 30/10, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ là Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 với chủ đề “Từ lợi thế địa phương đến động lực tăng trưởng mới”.

Diễn đàn tập trung trao đổi giải pháp phát huy nguồn lực bản địa thông qua đổi mới mô hình tăng trưởng, ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, du lịch sáng tạo và liên kết vùng.

Các diễn giả tại Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 là những chuyên gia, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm thực tiễn.

Buổi chiều cùng ngày, từ 13 giờ 30 đến 17 giờ diễn ra Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2026 - Next Entrepreneur Experience 2026 (NEX 2026) với chủ đề “Khởi nguồn ý tưởng - Kiến tạo thị trường”.

Các dự án vào chung kết đã trải qua quá trình tuyển chọn, đào tạo và cố vấn trực tiếp theo hình thức 1:1 để hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh và chiến lược thị trường. Ngoài thuyết trình trước ban giám khảo, các đội còn giới thiệu sản phẩm, mẫu thử tại khu vực triển lãm, tạo cơ hội tiếp cận khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.

Ban giám khảo Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2026 - Next Entrepreneur Experience 2026 (NEX 2026) gồm các chuyên gia có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Một điểm nhấn khác là Chung kết Liên hoan Nghệ thuật sáng tạo và Công nghệ Cà Mau 2026 (CAT 2026), diễn ra từ 18 giờ 30 đến 22 giờ ngày 30/10, với chủ đề “Nghệ thuật × Công nghệ × Bạn”.

Chương trình giới thiệu các tác phẩm âm nhạc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kết hợp biểu diễn trực tiếp với ánh sáng, hình ảnh và nghệ thuật số, mở ra cách thể hiện mới những câu chuyện về thiên nhiên, văn hoá và con người Cà Mau.

Các diễn giả tham gia talkshow “Người trẻ và Sáng tạo số” sẽ chia sẻ góc nhìn về ứng dụng công nghệ và thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong giới trẻ.

Trong hai ngày 30 và 31/10, Triển lãm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo - CamaUP Expo 2026 dự kiến quy tụ hơn 100 thương hiệu, gian hàng, giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm OCOP, công nghệ, dịch vụ và giải pháp chuyển đổi số.

Các hoạt động trải nghiệm, kết nối giao thương và tìm kiếm cơ hội đầu tư sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, tìm đối tác phân phối và mở rộng mạng lưới kinh doanh.

Hướng đến hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững

Thông qua CamaUP’26, Cà Mau tiếp tục thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

Sự kiện đồng thời khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, tạo thêm cơ hội để người trẻ, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục tham gia vào quá trình phát triển địa phương.

Nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan sẽ tham gia chia sẻ tại nhiều hoạt động trong khuôn khổ CamaUP’26.

Ông Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh, giá trị của Ngày hội không chỉ ở quy mô tổ chức mà còn ở khả năng duy trì kết nối sau sự kiện. Qua đó, các dự án tiềm năng có thêm cơ hội được cố vấn, ươm tạo; doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, giải pháp công nghệ; sản phẩm địa phương mở rộng thị trường. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh Cà Mau giàu bản sắc, có tiềm năng phát triển đa dạng và chủ động hội nhập vào mạng lưới đổi mới sáng tạo.

Từ lợi thế bản địa, CamaUP’26 kỳ vọng khơi mở những hướng đi mới, đưa ý tưởng đến gần hơn với thị trường, nguồn lực và cơ hội hợp tác, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho Cà Mau./.

Lam Khánh