Cẩm Xuyên triển khai xây dựng mô hình chuyển đổi số toàn diện

Chiều 16/9, UBND xã Cẩm Xuyên phối hợp với Viettel Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, xây dựng mô hình chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Viettel Hà Tĩnh đã giới thiệu, trao đổi và làm rõ mục tiêu, nội dung, kiến trúc hệ thống cùng các sản phẩm dự kiến của mô hình chuyển đổi số cấp xã toàn diện cho xã Cẩm Xuyên.

Theo đó, mô hình được thiết kế theo 4 lớp kiến trúc, gồm: kênh tương tác và đo lường hiệu quả; ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung; dữ liệu và nền tảng lõi; hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung.

Phó Giám đốc Viettel Hà Tĩnh Nguyễn Cơ Chiến giới thiệu về mô hình sản phẩm dự kiến của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo xây dựng mô hình xã thông minh.

Một trong những nội dung trọng tâm của mô hình là xây dựng bảng điều hành chuyển đổi số, tích hợp dữ liệu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, y tế, giáo dục, an ninh trật tự… Kết hợp bản đồ số và hệ thống báo cáo trực quan, bảng điều hành, giúp chính quyền theo dõi, phân tích thông tin, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Mô hình còn tích hợp các phân hệ quản lý giao việc, cơ sở dữ liệu địa bàn, theo dõi dự án đầu tư công, quản lý tài sản công và ứng dụng flycam giám sát hiện trường.

Hướng đến phục vụ người dân, mô hình cung cấp thông tin cảnh báo thiên tai, dịch bệnh, chính sách, trợ cấp; đồng thời quảng bá sản phẩm OCOP, du lịch và kết nối cung - cầu hàng hóa. Đây là nền tảng để Cẩm Xuyên từng bước xây dựng “xã thông minh”.

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Xuyên Phan Trọng Bình phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Viettel Hà Tĩnh cũng giới thiệu nền tảng số Viettel Tammi, tích hợp các tiện ích nhắn tin, gọi điện, họp trực tuyến, lưu trữ dữ liệu và trợ lý AI. Nền tảng hỗ trợ kết nối, trao đổi thông tin, phối hợp công việc, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành trên môi trường số.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đề nghị làm rõ thêm các ứng dụng cảnh báo thiên tai, điều hành công việc trên từng lĩnh vực; đồng thời xây dựng kho dữ liệu cấp xã để phục vụ công tác quản lý, điều hành; bảo đảm dữ liệu được lưu trữ, kế thừa và khai thác hiệu quả khi có thay đổi nhân sự.

Sau hội nghị, UBND xã Cẩm Xuyên và Viettel Hà Tĩnh tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế, thống nhất các nội dung, giải pháp triển khai phù hợp, từng bước hình thành mô hình quản trị chuyển đổi số toàn diện cấp xã dựa trên dữ liệu, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.