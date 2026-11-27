Để làm rõ những vấn đề này, phóng viên (PV) Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã trao đổi với nhà văn trẻ Lê Đình Trung, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa, về những cơ hội, thách thức và vị thế của người viết trong kỷ nguyên AI, khi cảm xúc và trải nghiệm sống, chiều sâu tư tưởng vẫn là những giá trị cốt lõi làm nên giá trị, sức sống của văn học.

Với nhà văn trẻ Lê Đình Trung, văn chương khởi nguồn từ những trải nghiệm sống và sự rung cảm chân thành trước cuộc đời.

PV: Sự xuất hiện của AI đang làm thay đổi không ít thói quen và phương thức làm việc trong nhiều lĩnh vực. Với hoạt động sáng tác văn học, theo anh, người viết có thể tận dụng những tiện ích nào của công nghệ này, và cần lưu ý điều gì để không bị cuốn theo sự tiện lợi mà AI mang lại?

Nhà văn Lê Đình Trung: AI ngày càng phát triển, từng bước tham gia sâu hơn vào các hoạt động sáng tạo, từ văn bản đến các loại hình nghệ thuật. Từ những câu văn còn khá máy móc ở giai đoạn đầu, đến nay, AI đã có thể sáng tác nhiều loại hình nghệ thuật, trong đó có văn học, với cách diễn đạt ngày càng tự nhiên, mượt mà. Tôi tin rằng, trong tương lai, năng lực viết của AI sẽ tiếp tục được cải thiện, thậm chí có thể tiệm cận và vượt con người ở một số khía cạnh. Sự xuất hiện của AI vì thế gần như đã làm thay đổi “cuộc chơi” của người viết, mở ra những cơ hội mới nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức.

Thế nhưng, chúng ta không cần thiết phải nhìn nhận AI như một đối thủ cạnh tranh của người viết mà hãy xem nó như một công cụ hỗ trợ. Giống cách các nhà văn viết bản thảo trên máy tính để dễ dàng lưu trữ và in ấn thay cho những bản thảo viết trên giấy trước đây. “Trợ lý” AI này có thể thực hiện những công việc như: gợi ý ý tưởng, xây dựng dàn ý đến rà soát cấu trúc, chính tả..., qua đó hỗ trợ nhà văn rút ngắn thời gian và tối ưu hóa một số công đoạn trong quá trình sáng tác.

Chính bởi những tiện ích này, AI cũng đặt ra không ít thử thách với người viết, trong đó có sự lệ thuộc và thui chột động lực sáng tác. Có những câu văn, tác phẩm mà “người lao động chữ nghĩa” phải mất hàng giờ, nhiều ngày thậm chí nhiều tháng trước màn hình máy tính mới có thể viết nên thì giờ đây với một câu lệnh AI có thể dễ dàng viết hàng trăm, hàng ngàn chữ chỉ trong thời gian vài phút. Điều này khiến người viết dễ dàng rơi vào trạng thái mất động lực viết, nhất là với những người viết trẻ.

PV: Khi AI có thể mô phỏng phong cách, tái tạo ngôn ngữ..., vậy điều gì làm nên giá trị không thể thay thế của một tác phẩm văn học do con người sáng tạo?

Nhà văn Lê Đình Trung: Với nhà văn, viết là một nhu cầu, họ muốn ghi ra những đoạn ký ức, những câu chuyện cuộc đời, những phận người mà họ đã gặp, đã nghe, dưới lăng kính của người sáng tạo. Tốc độ tạo chữ của AI có thể nhanh hơn nhiều lần tư duy của con người, văn phong mượt mà, bóng bẩy... Nhưng có một thứ AI không thể thay thế được chính là những cảm xúc, tư tưởng dưới góc nhìn của mỗi người viết.

Tiểu thuyết “Giữa hai ngọn lửa” (NXB Công an Nhân dân) - tác phẩm mới nhất của nhà văn Lê Đình Trung.

Mỗi tác phẩm văn học đều mang dấu ấn riêng, phản ánh phong cách, tư tưởng và thế giới cảm xúc của người viết. Đó là những giá trị không thể hình thành đơn thuần từ việc mô phỏng ngôn ngữ. Chính sự rung động của con người làm cho câu văn của chúng ta khác với AI.

Nhà văn Lê Đình Trung

PV: Một trong những tranh luận hiện nay là ranh giới giữa việc sử dụng AI như công cụ hỗ trợ và sự lệ thuộc vào AI trong sáng tạo. Theo anh, người viết cần xác lập những nguyên tắc nào để không đánh mất tiếng nói riêng, không biến sáng tác thành quá trình lắp ghép những sản phẩm được tạo ra từ dữ liệu có sẵn? Vấn đề bản quyền và trách nhiệm đối với tác phẩm có sự tham gia của AI cần được nhìn nhận như thế nào?

Nhà văn Lê Đình Trung: Việc sử dụng AI trong sáng tạo văn học, nghệ thuật cũng đặt ra vấn đề về tính minh bạch và trách nhiệm của người sáng tác. Luật Trí tuệ nhân tạo năm 2025 đã đặt ra những quy định về trách nhiệm minh bạch đối với nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa, trong đó có những yêu cầu cụ thể về thông báo, gắn nhãn đối với một số loại hình nội dung.

Riêng với các sản phẩm là tác phẩm điện ảnh, nghệ thuật hoặc sáng tạo, việc gắn nhãn được thực hiện theo phương thức phù hợp, bảo đảm không cản trở việc hiển thị, trình diễn hoặc thưởng thức tác phẩm. Đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng để nhìn nhận trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào quá trình sáng tạo và phổ biến sản phẩm có ứng dụng AI.

Với người viết, tôi tin rằng, ở một chừng mực nào đó, qua quá trình đọc, chúng ta có thể nhận ra dấu hiệu của việc sử dụng AI trong một tác phẩm. Tuy nhiên, đây chủ yếu vẫn là cảm quan, dựa trên kinh nghiệm đọc, viết và độ nhạy cảm với ngôn ngữ của mỗi người. Hiện nay, một số phần mềm đã được phát triển để nhận diện nội dung do AI tạo ra, nhưng độ chính xác và khả năng ứng dụng trong thực tế vẫn cần được kiểm chứng thêm.

Duy trì thói quen đọc sách cũng là cách nhà văn trẻ Lê Đình Trung nuôi dưỡng niềm đam mê và tự học hỏi để hoàn thiện mình hơn trên hành trình viết văn.

Thực tế, việc xác định một tác phẩm có sử dụng AI hay không không phải là chuyện dễ dàng, ngay cả ở những môi trường giáo dục có trình độ công nghệ và năng lực nghiên cứu cao. Việc kiểm soát sinh viên sử dụng AI trong các bài tiểu luận, luận văn cũng đang đặt ra nhiều khó khăn cho các trường đại học trên thế giới. Vì vậy, bên cạnh các quy định pháp luật và công cụ kỹ thuật, tôi cho rằng, điều quan trọng hơn cả vẫn là đạo đức và sự tự trọng của người viết đối với chính tác phẩm của mình. Đó cũng là cơ sở để mỗi người tự xác lập giới hạn sử dụng AI, tránh lệ thuộc hoặc lạm dụng công nghệ trong sáng tác.

Việc sử dụng AI trong sáng tác văn học, nghệ thuật là một lựa chọn của người viết, vấn đề nằm ở cách chúng ta sử dụng công cụ này. Nếu biết sử dụng một cách hợp lý nó hoàn toàn có thể trở thành một “trợ lý” đắc lực cho quá trình sáng tác. AI có thể hỗ trợ người viết ở một số công đoạn trong quá trình sáng tạo nên một tác phẩm. Nhưng nếu người viết để AI chi phối hoàn toàn quá trình sáng tác thì trước hết ý nghĩa của quá trình viết đối với bản thân họ đã không còn, từ đó làm thui chột động lực sáng tác.

PV: Trong bối cảnh nội dung được sản xuất nhanh, nhiều và ngày càng dễ tiếp cận, người viết trẻ phải đối diện với áp lực không chỉ sáng tạo mà còn phải cạnh tranh về tốc độ, xu hướng và khả năng thu hút công chúng. Theo anh, làm thế nào để người viết, nhất là các cây viết trẻ không bị cuốn vào cuộc đua tạo ra những sản phẩm dễ đọc, dễ lan truyền mà xem nhẹ chiều sâu tư tưởng, giá trị thẩm mỹ và trách nhiệm xã hội của văn học nghệ thuật?

Nhà văn Lê Đình Trung: Theo tôi, điều này mang đến đồng thời cả thử thách và cơ hội đối với bản lĩnh sáng tác của người viết. Viết văn vốn là quá trình lao động lâu dài, không thể dễ dàng chỉ ngồi vào bàn, mở chiếc laptop ra trong vài phút, vài giờ là có thể hoàn thành ngay một tác phẩm.

Do đó, so về tốc độ, hẳn người viết truyền thống không thể bắt kịp tốc độ “nhả chữ” của AI. Điều này, ở một góc độ nào đó, cũng ảnh hưởng đến những người sáng tác. Tuy nhiên, theo tôi, tác động của nó là không nhiều.

Bạn thích đi bộ để ngắm cảnh ven đường thì sao lại so sánh với người đi máy bay chỉ vì họ di chuyển nhanh hơn. Do đó sẽ có rất ít người viết thực thụ bị áp lực bởi tốc độ viết của AI.

Ở chiều ngược lại, khi quá nhiều tác phẩm máy móc, hời hợt và một màu của AI xuất hiện người đọc lại càng “khát” những tác phẩm thực sự giàu cảm xúc và mang dấu ấn con người. Và đây chính là lúc các nhà văn chứng tỏ bản lĩnh sáng tác của mình. Nhà văn chỉ thực sự bị “thất thế” khi tác phẩm của họ không mang chiều sâu tư tưởng, giá trị nhân văn và những xúc cảm cá nhân.

Nhà văn Lê Đình Trung

Thực tế, khi người viết không làm được điều này thì không cần AI xuất hiện tác phẩm viết ra cũng sẽ bị người đọc lãng quên rất nhanh. Do đó người viết thay vì áp lực với tốc độ thì hãy tập trung vào việc trau dồi vốn đọc, tăng cường trải nghiệm sống và biết rung cảm trước hiện thực sống để tạo ra những tác phẩm có giá trị văn học cao.

PV: Với cá nhân anh, AI tác động như thế nào đến quan điểm, định hướng sáng tác? Anh có sử dụng AI trong quá trình sáng tạo văn học không?

Nhà văn Lê Đình Trung: AI không làm thay đổi quan điểm, định hướng cũng như động lực sáng tác của tôi. Tôi viết một tác phẩm vì bản thân tôi muốn được viết ra chứ không bởi bất cứ một lý do nào khác.

Tuy nhiên, như đã nhấn mạnh nhiều lần, tôi không xem AI là một “đối thủ”.

Tôi tôn trọng cảm xúc chân thực của chính mình và giá trị bền vững của văn chương.

Nhà văn Lê Đình Trung

PV: Là một cây viết trẻ, anh cho rằng bản lĩnh của người cầm bút trong kỷ nguyên AI cần được thể hiện rõ nhất ở phương diện nào? Người viết trẻ cần chuẩn bị những gì để vừa chủ động tiếp nhận thành tựu công nghệ, vừa giữ được cá tính sáng tạo, ý thức nghề nghiệp và khát vọng đóng góp những giá trị mới cho nền văn học nghệ thuật đương đại?

Nhà văn Lê Đình Trung: Theo tôi, những người cầm bút trong kỷ nguyên AI bản lĩnh là những người tự tin vào chính khả năng của mình trong sáng tạo tác phẩm.

Sự tự tin và tự trọng sẽ giúp người viết không bị cuốn vào việc lạm dụng AI trong sáng tạo. Người viết trẻ ngày nay có thêm lợi thế khi được tiếp cận các công cụ AI, qua đó có thể rút ngắn thời gian thực hiện một số công đoạn trong quá trình sáng tác. Người viết cũng cần nâng cao hiểu biết về công nghệ, bản quyền và trách nhiệm sáng tạo, qua đó góp phần xây dựng môi trường văn học tôn trọng giá trị lao động trí tuệ.

Nhà văn Lê Đình Trung sử dụng AI để rà lại các lỗi kỹ thuật như: chính tả, ngữ pháp... trước khi gửi hay sử dụng tác phẩm.

Suy cho cùng, AI vẫn là công cụ do con người tạo ra. Trong sáng tạo văn học nghệ thuật nói chung, điều quan trọng không nằm ở việc người viết có sử dụng AI hay không mà là sử dụng nó như thế nào và để nó tham gia vào công đoạn nào trong quá trình sáng tác. Khi biết khai thác công nghệ một cách phù hợp, có chọn lọc và giữ được vai trò chủ động của mình, người viết có thể mở rộng khả năng sáng tạo, tìm kiếm những cách tiếp cận mới và tạo nên những tác phẩm mang dấu ấn riêng.

Nhà văn Lê Đình Trung

Sinh năm 1996, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa.

Anh đã ra mắt bạn đọc các tác phẩm: “Những ký ức Điện Biên” (in chung); “Tái sinh” (in chung); tiểu thuyết “Giữa hai ngọn lửa”...

Trên hành trình sáng tác, anh từng đoạt giải Nhất Cuộc thi viết “Hà Nội thành phố tôi yêu” do Báo Thanh Niên tổ chức năm 2021 và giải Nhì Cuộc thi truyện ngắn “Tiếng vọng thời đại” do Tạp chí Văn nghệ xứ Thanh tổ chức năm 2022.