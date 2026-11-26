Đánh thức Hà Nội trong miền ký ức

Vào 20h tối nay (26/11), tại Nhà hát À Ơi, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 với chủ đề “Tài hoa kết nối năm châu” sẽ chính thức khai mạc.

Ngay sau lễ khai mạc, Nhà hát Múa rối Việt Nam sẽ mở màn phần biểu diễn bằng chương trình “Cảm xúc Long Thành”.

Lấy cảm hứng từ chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa của kinh thành nghìn năm tuổi, “Cảm xúc Long Thành” được xây dựng như một bức tranh nghệ thuật đa tầng, đưa khán giả trở về với Thăng Long - Hà Nội xưa. Ở đó, vẻ thanh lịch, tao nhã của đất kinh kỳ hòa quyện cùng nhịp sống sôi động của 36 phố phường, những sinh hoạt dân gian và không gian lễ hội truyền thống.

“Cảm xúc Long Thành” được xây dựng như một bức tranh nghệ thuật đa tầng, đưa khán giả trở về với nét cổ kính của Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: Nguyệt Phượng

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Nguyễn Tiến Dũng, chương trình mở đầu bằng hình tượng Rồng và Phượng trong không gian ánh sáng huyền ảo. Không chỉ tạo ấn tượng thị giác, đôi linh vật còn gợi nhắc cội nguồn dân tộc qua truyền thuyết “Con Rồng, cháu Tiên”, biểu tượng cho sức sống và khát vọng vươn lên của người Việt.

Từ hào khí khởi nguồn ấy, câu chuyện tiếp tục được dẫn dắt qua vòng tuần hoàn bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, trước khi trở về với nhịp sống thân thuộc của phố phường Hà Nội. Những con phố Hàng Đường, Hàng Gai, Hàng Thiếc, Hàng Điếu, Hàng Chiếu, Hàng Bông... lần lượt hiện lên qua hình ảnh những gánh hàng rong, gánh hoa, người bán báo, người thợ đánh giày hay những người gánh chiếu trên phố. Từng chi tiết đời thường góp phần tái hiện một Hà Nội xưa bình dị, gần gũi nhưng vẫn mang nét duyên riêng của đất kinh kỳ.

Trong chương trình, ê-kíp đưa tác phẩm nổi tiếng “Thiếu nữ bên hoa huệ” của họa sĩ Tô Ngọc Vân lên sân khấu Thủy Đình, chuyển hóa vẻ đẹp thuần khiết, thanh tao của người phụ nữ Hà Thành thành một hoạt cảnh múa rối trên mặt nước. Cùng với hình ảnh quý bà trên chiếc xe kéo cổ, những tà áo dài thướt tha, phân đoạn này gợi lên phong thái thanh lịch, nền nã của người Hà Nội xưa.

Không gian văn hóa Thăng Long còn được mở rộng qua những hình ảnh giàu tính biểu tượng như Hoàng thành Thăng Long, chùa Một Cột, Khuê Văn Các và cảnh rước kiệu vinh quy bái tổ của các tân khoa. Bằng ngôn ngữ múa rối, những dấu ấn lịch sử và di sản kiến trúc không chỉ được tái hiện mà còn trở thành một phần của câu chuyện sân khấu, giúp khán giả cảm nhận rõ hơn chiều sâu văn hóa của vùng đất nghìn năm văn hiến.

Điểm tạo nên sức hấp dẫn của “Cảm xúc Long Thành” là sự kết hợp giữa múa rối nước, múa rối cạn với nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau. Những làn điệu ca trù, xẩm được phối khí trên nền nhạc điện tử, rap, kết hợp cùng nghệ thuật múa và hệ thống ánh sáng đa tầng, tạo nên một không gian biểu diễn vừa đậm chất truyền thống, vừa mang hơi thở đương đại.

Cảnh rước kiệu vinh quy bái tổ của quan tân khoa trước cửa Khuê Văn Các. Ảnh: Nguyệt Phượng

Sự kết hợp này không đơn thuần là đưa các yếu tố hiện đại vào sân khấu truyền thống, mà còn mở ra cách tiếp cận mới đối với di sản. Những chất liệu văn hóa quen thuộc được đặt trong cấu trúc biểu diễn sáng tạo, giúp câu chuyện lịch sử trở nên sinh động, gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Nghệ thuật rối vượt khỏi những tích trò quen thuộc

Theo NSND Nguyễn Tiến Dũng, chiều sâu văn hiến của mảnh đất Thăng Long, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, chính là nguồn cảm hứng để ê-kíp sáng tạo xây dựng cuộc đối thoại mỹ cảm giữa truyền thống và hiện đại. Với ông, “Cảm xúc Long Thành” không đơn thuần là một vở diễn, mà còn là hành trình tìm về cội nguồn.

Tư duy sáng tạo ấy cũng cho thấy nỗ lực đổi mới của Nhà hát Múa rối Việt Nam trong việc đưa nghệ thuật truyền thống vượt ra khỏi khuôn khổ của những trò diễn quen thuộc. Thay vì chỉ khai thác các tích trò rối cổ đơn lẻ, múa rối được phát triển thành những tác phẩm có cấu trúc hoàn chỉnh, kết hợp nhiều loại hình biểu diễn, công nghệ sân khấu và âm nhạc, hướng tới những trải nghiệm nghệ thuật phong phú hơn.

Đằng sau những chuyển động mềm mại của con rối trên mặt nước là sự lao động bền bỉ, thầm lặng của các nghệ sĩ. Để tạo nên những màn trình diễn sống động, người nghệ sĩ phải điều khiển con rối trong điều kiện ngâm mình dưới nước nhiều giờ, đòi hỏi sức khỏe, kỹ thuật và sự phối hợp nhuần nhuyễn. Chính sự tận tụy ấy góp phần gìn giữ những kỹ thuật biểu diễn đặc thù, đồng thời tạo nền tảng để nghệ thuật múa rối tiếp tục phát triển.

Việc lựa chọn “Cảm xúc Long Thành” mở màn phần biểu diễn tại Liên hoan là dịp để nghệ thuật múa rối Việt Nam giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc tới bạn bè quốc tế. Ảnh: Nguyệt Phượng

Với “Cảm xúc Long Thành”, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở sự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật hay hiệu ứng sân khấu hiện đại, mà còn ở cách di sản được kể lại bằng một ngôn ngữ mới. Những hình ảnh, âm thanh và sinh hoạt của Hà Nội xưa không bị đóng khung trong ký ức, mà được tái tạo, chuyển hóa để tiếp tục hiện diện trong cảm nhận của công chúng hôm nay.

Việc lựa chọn “Cảm xúc Long Thành” mở màn phần biểu diễn tại Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 cũng là dịp để nghệ thuật múa rối Việt Nam giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc tới bạn bè quốc tế. Qua câu chuyện về Thăng Long - Hà Nội, khán giả không chỉ thưởng thức một tác phẩm sân khấu mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, phong tục, nếp sống và tâm hồn người Việt.