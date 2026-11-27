Ngay sau lễ khai mạc Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 tối 26.11 tại Nhà hát À Ơi, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Nhà hát Múa rối Việt Nam mở màn phần diễn thi với chương trình Cảm xúc Long Thành. Đây là một trong hai tác phẩm đơn vị mang tới Liên hoan, bên cạnh vở rối cạn Nghêu, Sò, Ốc, Hến.

Hành trình trở về kinh thành xưa

Cảm xúc Long Thành không xây dựng một cốt truyện theo lối thông thường, mà được tổ chức như dòng hồi tưởng qua nhiều lớp không gian văn hóa. Mỗi lớp diễn là một lát cắt của Thăng Long - Hà Nội, từ cội nguồn dân tộc, phố nghề, cảnh sắc Hồ Tây đến đạo học và những biểu tượng đã trở thành một phần ký ức chung.Thành phố không chỉ được nhận diện qua thành quách hay những công trình nổi tiếng, mà còn hiện lên từ tiếng rao, nghề thủ công, phiên chợ và các cuộc gặp gỡ trên phố. Cách tiếp cận ấy giúp lịch sử trở nên gần gũi, được kể từ đời sống của chính những con người đã góp phần tạo nên diện mạo kinh thành.

Một trong những phần giàu không khí nhất là hành trình “dạo chơi Long Thành”. Lời xẩm dẫn khán giả đi qua Hàng Giày, Hàng Bạc, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Thêu, Hàng Trống, Hàng Bài, Tràng Tiền, Đồng Xuân...

Những tên phố nối tiếp nhau tạo nên bản đồ ký ức của Hà Nội, nơi mỗi con phố gắn với một nghề, một sản vật và một sắc thái riêng. Trong dòng người đi chơi phố, các nhân vật bán báo, bán kim chỉ, bán tào phớ, bán chiếu, đánh giày, xem bói, bán thuốc lần lượt xuất hiện.

Những lời mời chào, màn đối đáp ngắn và tiếng cười hóm hỉnh đưa chất đời thường vào sân khấu. Chính các nhân vật bình dân ấy khiến bức tranh Thăng Long trở nên sinh động, không chỉ có vẻ trang trọng của kinh đô mà còn có nhịp mưu sinh gần gũi của phố thị.

Từ nhịp phố đến khoảng lặng Hồ Tây

Sau sự náo nhiệt của 36 phố phường, tác phẩm đưa người xem đến một không gian khác: mặt nước Hồ Tây với thuyền nan, mái chèo, sóng nước và mây chiều.

Nếu lớp diễn phố nghề có tiết tấu nhanh, nhiều tiếng rao và đối đáp, cảnh Hồ Tây tạo nên một khoảng lặng giàu chất thơ. Chiếc thuyền nhỏ nhẹ trôi trên mặt nước, mở ra vẻ đẹp thanh bình của Hà Nội và một nhịp cảm xúc sâu lắng hơn.

Sự chuyển tiếp giữa hai không gian cho thấy ê-kíp không chỉ tái hiện địa danh, mà còn tìm cách khắc họa nhiều trạng thái của thành phố. Hà Nội có sự đông vui của chợ phố, nhưng cũng có những phút tĩnh lặng bên hồ; có tiếng người gọi nhau giữa phố phường, nhưng cũng có niềm mong mỏi tìm bạn tri âm trong không gian mênh mang của nước và mây.

Từ cảnh sắc Hồ Tây, chương trình tiếp tục dẫn tới một trụ cột khác của văn hóa Thăng Long: truyền thống hiếu học. Lớp diễn về đạo học sử dụng lời vè, nhấn mạnh ý chí tu thân, sự chuyên cần và trách nhiệm đem tri thức xây dựng đất nước.

Hình ảnh “vinh quy bái tổ” xuất hiện với quạt, cờ, võng lọng, ngựa xe và niềm tự hào của gia đình, làng xóm. Tuy nhiên, đích đến không dừng ở công danh. Đạo học được đặt trong mối quan hệ với nghĩa nhân, tâm đức và khát vọng làm cho non sông giàu mạnh, cuộc sống thêm ấm no.

Kể chuyện di sản bằng ngôn ngữ đương đại

Việc kết hợp rối nước và rối cạn giúp mở rộng không gian biểu đạt. Mặt nước phù hợp với các hình ảnh Rồng - Phượng, thuyền nan, cảnh sắc Hồ Tây và chuyển động hội hè; rối cạn giúp khắc họa rõ hơn nhân vật, phố nghề cùng sinh hoạt đời thường.

Hai hình thức cùng tham gia vào một cấu trúc sân khấu thống nhất, đưa tác phẩm đi từ hình ảnh mang tính biểu tượng đến đời sống phố thị, từ không khí lễ hội đến những khoảng lặng giàu chất thơ.

Bên cạnh ca trù, xẩm và hát văn, chương trình kết hợp rap, âm nhạc điện tử và múa. Tiếng hát của NSND Thanh Hoài, NSND Thanh Ngoan và NSND Văn Chương góp phần tạo nên chiều sâu cho các lớp diễn truyền thống.

Phần kết đưa người xem trở lại với Tháp Rùa, chùa Một Cột, Khuê Văn Các và Hoàng thành Thăng Long. Nhưng Hà Nội trong Cảm xúc Long Thành không chỉ hiện diện qua những công trình kiến trúc. Đó còn là góc phố rêu phong, hương cốm mùa thu, ký ức đoàn quân trở về qua năm cửa ô và những rung cảm được kết tinh trong niềm tin, tình yêu, hy vọng, nỗi nhớ.

Qua chuyển động của con rối, âm nhạc truyền thống và những thử nghiệm sân khấu mới, Cảm xúc Long Thành gửi gắm thông điệp: quá khứ không nằm yên trong sử sách. Di sản Thăng Long vẫn hiện diện trong đời sống, trở thành điểm tựa tinh thần và nguồn lực sáng tạo cho hôm nay.