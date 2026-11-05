Cảm xúc của Ngô Lan Hương khi lần đầu trình diễn ca khúc mới 'Khởi lên'

Không có cơ hội bước ra đấu trường nhan sắc quốc tế trong nhiệm kỳ, nhưng Hà Trúc Linh không xem đó là điều thiệt thòi. Với cô, giá trị của danh hiệu nằm ở trách nhiệm và những điều người đẹp có thể đóng góp cho cộng đồng. Quan niệm ấy cũng phần nào phản ánh định hướng mà cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2026" tiếp tục theo đuổi khi tìm kiếm người kế nhiệm.