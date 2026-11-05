Cảm xúc của Ngô Lan Hương khi lần đầu trình diễn ca khúc mới 'Khởi lên'
Ngô Lan Hương chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong lần đầu mang ca khúc mới "Khởi lên" lên sân khấu tại Hà Nội. Nữ ca sĩ tái hiện màn tương tác ngẫu hứng ngoài kịch bản cùng khán giả, đồng thời trải lòng về khoảng thời gian lặng lẽ nhìn đồng nghiệp chạy show dịp cuối năm và nguyện vọng được tiếp tục đồng hành cùng các sân khấu Countdown.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/cam-xuc-cua-ngo-lan-huong-khi-lan-dau-trinh-dien-ca-khuc-moi-khoi-len-post1891526.tpo