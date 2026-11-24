Nữ ca sĩ Lâm Bảo Ngọc trên sân khấu tổng duyệt chương trình "Muôn sắc Việt Nam", tối 23-11. Ảnh: Ngọc Tú

Dấu ấn đặc biệt từ chuyến bay “Văn hóa di sản” ở độ cao 10.000m

Trước khi bước lên sân khấu Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Lâm Bảo Ngọc đã có một trải nghiệm âm nhạc đáng nhớ khi cất tiếng hát giữa không trung, trên chuyến bay đặc biệt mang tên “Văn hóa di sản” từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội ngày 23-11.

Không có ánh đèn sân khấu rực rỡ hay không gian biểu diễn quen thuộc, nữ ca sĩ mang âm nhạc đến với hành khách trong một hành trình đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam. Trên chuyến bay đặc biệt, Lâm Bảo Ngọc thể hiện hai ca khúc “Tinh hoa Việt Nam” và “Rạng ngời văn hóa Việt Nam”. Với chất giọng nội lực, giàu cảm xúc, nữ ca sĩ góp phần mang đến không khí tự hào, kết nối những hành khách cùng chung hành trình hướng về Thủ đô.

Đặc biệt, hình ảnh các thành viên phi hành đoàn và hành khách vẫy những lá cờ đỏ sao vàng, hòa nhịp theo tiếng hát của Lâm Bảo Ngọc đã tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ.

Từ không gian hàng không vốn gắn với những chuyến đi thường nhật, âm nhạc đã trở thành sợi dây kết nối cảm xúc. Những giai điệu về đất nước được cất lên không chỉ để thưởng thức mà còn gợi nhắc niềm tự hào về văn hóa, con người Việt Nam.

Bày tỏ dòng cảm xúc trên trang cá nhân, nữ ca sĩ viết: “Lâm Bảo Ngọc rất vinh dự khi được hát trên độ cao 10.000m và cùng các hành khách trên chuyến bay chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11”.

Mang hơi thở sáng tạo đến những giai điệu tự hào dân tộc

Chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trước thềm chương trình nghệ thuật “Muôn sắc Việt Nam”, Lâm Bảo Ngọc cảm thấy rất vui và háo hức khi được góp mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt lần này.

Lâm Bảo Ngọc là một trong những giọng ca trẻ tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: BTC

Theo Lâm Bảo Ngọc, điều khiến cô đặc biệt mong chờ là ý nghĩa văn hóa của chương trình. Đây không đơn thuần là một đêm biểu diễn âm nhạc quy mô lớn, mà còn là dịp để các nghệ sĩ cùng giới thiệu, tôn vinh những giá trị truyền thống thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Nữ ca sĩ cho biết, cô sẽ tham gia những tiết mục kết hợp yếu tố văn hóa truyền thống với tinh thần sáng tạo mới, nhằm tạo sự gần gũi và sức hấp dẫn đối với công chúng.

Đặc biệt, Lâm Bảo Ngọc hào hứng khi được góp giọng trong ca khúc chủ đề của Ngày Văn hóa Việt Nam “Rạng rỡ văn hóa Việt Nam”. Với cô, việc tham gia một tác phẩm mang thông điệp chung về văn hóa dân tộc là trải nghiệm có ý nghĩa trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Theo kịch bản dự kiến, nữ ca sĩ sẽ xuất hiện trong tiết mục “Đất nước muôn đời” thuộc phần khai từ, cùng các nghệ sĩ Tùng Dương, Võ Hạ Trâm và Phạm Anh Duy.

Đây là phần trình diễn mở đầu, góp phần đưa khán giả bước vào không gian nghệ thuật xuyên suốt chương trình, nơi những giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc được thể hiện bằng âm nhạc.

Bên cạnh đó, Lâm Bảo Ngọc dự kiến góp mặt trong tiết mục “Việt Nam tinh hoa” cùng Hoàng Thùy Linh, Anh Tú và Erik, mang đến sự kết hợp giữa những giọng ca trẻ với phong cách biểu diễn đa dạng.

Đặc biệt, nữ ca sĩ còn tham gia phần trình diễn ca khúc chủ đề của chương trình “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” cùng dàn nghệ sĩ đông đảo như NSND Tự Long, Võ Hạ Trâm, Noo Phước Thịnh, Hoàng Thùy Linh, Phương Mỹ Chi, Hương Tràm, Đức Phúc, Đông Hùng, Phạm Anh Duy, nhóm OPlus cùng nhiều gương mặt nghệ sĩ được khán giả yêu mến.

Trước giờ biểu diễn chính thức tối 24-11, điều Lâm Bảo Ngọc mong muốn không chỉ là hoàn thành tốt phần trình diễn của mình mà còn được cùng các nghệ sĩ truyền tải tinh thần văn hóa Việt Nam bằng âm nhạc, để khán giả cảm nhận được sự gắn kết giữa truyền thống và hiện đại.

Từ góc nhìn của một ca sĩ trẻ về vai trò quan trọng của âm nhạc và nghệ thuật trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc, Lâm Bảo Ngọc cho rằng: “Những ca khúc hay tác phẩm nghệ thuật không chỉ mang giá trị văn hóa sâu sắc, có sức lan tỏa nhanh chóng mà còn để lại những giá trị bền vững theo thời gian. Với Ngọc, âm nhạc và nghệ thuật là một trong những cách tiếp cận gần gũi, hiệu quả nhất để đưa văn hóa truyền thống đến với thế hệ trẻ, khơi dậy tình yêu và ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn Sắc Việt Nam” sẽ diễn ra lúc 20 giờ, ngày 24-11 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), với chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”. Được định vị là một sản phẩm văn hóa quốc gia, “Muôn Sắc Việt Nam” không chỉ là một đại nhạc hội quy mô lớn mà còn là hành trình nghệ thuật tôn vinh bản sắc dân tộc, kết nối truyền thống với hiện đại, di sản với sáng tạo, góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa và niềm tự hào Việt Nam đến đông đảo công chúng. Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức, và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), đồng thời tiếp sóng trên các kênh và nền tảng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình địa phương phối hợp tiếp sóng, đưa không khí đêm hội văn hóa đến với đông đảo nhân dân trên cả nước.