Cấm xe tải, ô tô khách đường cửa ngõ TPHCM để thi công ga ngầm metro số 2

Sở Xây dựng TPHCM vừa có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trường Chinh (đoạn từ Trương Công Định đến Đồng Đen) từ ngày 7/11.

Việc tổ chức lại giao thông trên nhằm đảm bảo điều kiện tổ chức thi công các hạng mục chính của nhà ga ST08 (ga Nguyễn Hồng Đào) thuộc dự án metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) do Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) làm chủ đầu tư.

TPHCM đang tăng tốc thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo đó, đường Trường Chinh (đoạn từ Trương Công Định đến Đồng Đen) sẽ cấm xe tải và ô tô khách (ngoài trừ xe buýt) lưu thông theo hướng từ đường Trương Công Định đến Đồng Đen.

Lộ trình thay thế: Trường Chinh → Trương Công Định → Bàu Cát (hoặc Bàu Cát 1) → Đồng Đen → Trường Chinh.

Các loại ô tô từ các đường nhánh với đường Trường Chinh (đoạn từ Trương Công Định đến hẻm 304 Trường Chinh) chỉ được phép rẽ vào đường Trường Chinh theo hướng từ đường Đồng Đen đi đường Trương Công Định.

Sở Xây dựng TPHCM lưu ý, người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức thi công cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, CSGT hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Metro Bến Thành - Tham Lương có tổng chiều dài khoảng 11,3km, với 11 nhà ga (10 ga ngầm và 1 ga trên cao), tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng.

Theo tiến độ, dự án phấn đấu đưa máy TBM vào đào hầm từ tháng 10/2027, hoàn thành kết cấu chính các nhà ga vào tháng 3/2029 và đưa toàn tuyến vào khai thác thương mại vào cuối năm 2030.