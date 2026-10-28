Cấm xe tải 4 trục trở lên lưu thông trên tỉnh lộ 151 qua địa bàn 3 xã giờ cao điểm

Cụ thể, quy định hạn chế phương tiện được áp dụng trên đoạn tuyến từ Km13+500 đến Km39+400, Tỉnh lộ 151. Để người tham gia giao thông chủ động chấp hành, lực lượng chức năng sẽ lắp đặt hệ thống biển báo hiệu đường bộ tại điểm đầu, điểm cuối và các vị trí xung yếu trên tuyến.

Theo khảo sát của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, đoạn đường dài gần 26 km này đi qua khu vực dân cư đông đúc, hiện có 10 trường học và 3 khu chợ dân sinh. Thời gian qua, mật độ xe chở khoáng sản tăng cao đã gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông, gia tăng nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện di chuyển qua khu vực.

Đối với các xe tải thuộc diện bị hạn chế, cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn, điều tiết phân luồng di chuyển sang Tỉnh lộ 162 dựa trên lộ trình thực tế của từng phương tiện. Giải pháp này nhằm phân bổ lại lưu lượng giao thông hợp lý trên toàn mạng lưới đường bộ khu vực, vừa giảm tải cho các vùng dân cư tập trung, vừa nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng hiện có.

Để triển khai hiệu quả phương án, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, đồng thời sẽ thông báo cụ thể mốc thời gian bắt đầu áp dụng theo quy định.

Cùng với đó, Công an tỉnh chịu trách nhiệm tăng cường tuần tra, kiểm soát, điều phối giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. UBND các xã Tằng Loỏng, Võ Lao và Văn Bàn có nhiệm vụ phối hợp thông báo, tuyên truyền rộng rãi đến các đơn vị vận tải, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn để nghiêm túc chấp hành.