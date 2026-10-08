Cấm xe tải 4 trục trở lên lưu thông trên quốc lộ 14D:Bảo đảm an toàn giao thông và thi công dự án

Xe chở quặng lưu thông trên quốc lộ 14D rất đông. Ảnh: VĂN THỦY

Người dân đồng tình

Mới đây, trên quốc lộ 14D qua địa phận thôn A Bát (xã Nam Giang), do mặt đường quá xấu, một xe chở quặng đi qua bị chệch bánh ngã nhào vào phía bên lề.

Theo nhiều người dân, nếu xe ngã ra phía lòng đường thì chắc chắn dẫn đến ùn tắc cục bộ. Vì xe 4 trục trở lên lưu thông trên quốc lộ 14D rất đông, mặt cắt tuyến lại hư hỏng, nhỏ hẹp nên một khi có phương tiện bị sự cố sẽ kéo theo nhiều hệ lụy.

Khi có thông tin tạm thời cấm xe tải 4 trục trở lên lưu thông trong thời gian thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D, người dân xã Nam Giang bày tỏ đồng tình. Người dân địa phương cho rằng xe tải trọng lớn lưu thông trên tuyến đông đúc, trong khi miền núi mưa nhiều, mặt đường thường xuyên bị hư hỏng, trơn trượt, lầy lội.

Những ngày nắng lại phát sinh bụi, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và môi trường sống của người dân. Việc hạn chế xe tải sẽ góp phần giảm áp lực lên tuyến đường, hạn chế nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông.

Xe tải nặng phá nát nền, mặt đường quốc lộ 14D. Ảnh: VĂN THỦY

Lãnh đạo Công ty TNHH Giao nhận vận chuyển quốc tế Trường Hải (THILOGI) chia sẻ, doanh nghiệp có hơn 100 xe tải nặng đi trên quốc lộ 14D, qua lại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Nay, thành phố tạm thời cấm xe 4 trục trở lên, dù ảnh hưởng rất lớn nhưng doanh nghiệp ủng hộ chủ trương này vì lợi ích chung.

Một đơn vị khác chuyên cung cấp dịch vụ vận tải xuyên biên giới cho hay, doanh nghiệp này không tổ chức tuyến vận chuyển qua quốc lộ 14D vì đường quá xấu, cước phí không đủ bù khấu hao. Việc cải tạo toàn diện quốc lộ 14D là tất yếu, nhưng muốn làm được phải tạm thời cấm xe tải nặng.

Vì lợi ích chung

Quốc lộ 14D là một phần của Hành lang kinh tế Đông - Tây 2, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của khu vực nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng.

Một sự cố giao thông trên quốc lộ 14D. Ảnh: CÔNG TÚ

Toàn tuyến đi qua 3 xã Bến Giằng, Nam Giang, La Dêê có chiều dài 74,4km, điểm đầu giao với đường Hồ Chí Minh, điểm cuối nối vào Cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Theo Sở Xây dựng, quốc lộ 14D được xây dựng, khai thác vào năm 2004 (đã hơn 21 năm).

Ông Trần Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng chia sẻ, xe tải từ 4 trục trở lên đi lại hàng ngày, nên toàn tuyến quốc lộ 14D xuống cấp và hư hỏng rất nhanh. Nhiều đoạn hư hỏng đến nền đường đất, sinh bụi gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân các xã vùng cao. Ô tô tải từ 4 trục trở lên lưu thông trên quốc lộ 14D nếu gặp sự cố dễ gây tắc nghẽn giao thông, không bảo đảm an toàn khi thi công công trình.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D được khởi công xây dựng vào ngày 26/6 vừa qua. Trước mắt, lãnh đạo thành phố chỉ đạo liên danh nhà thầu khẩn trương thi công, cơ bản hoàn thành cải tạo, mở rộng đoạn dài 10km đầu tuyến tính từ cầu Bến Giằng, phục vụ nhân dân đi lại trước Tết Nguyên đán 2027.

Công tác bảo đảm giao thông khi thi công rất khó khăn. Ảnh: CÔNG TÚ

Với việc xe tải 4 trục trở lên lưu thông như hiện nay, bảo đảm giao thông trong quá trình thi công rất khó khăn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ dự án. Chính vì vậy, Sở Xây dựng cấm ô tô tải từ 4 trục trở lên lưu thông trên tuyến kể từ ngày 10/10/2026 cho đến khi dự án hoàn thành và thông xe quốc lộ 14D.

Trừ trường hợp các xe vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ dân sinh, công tác cứu hộ, cứu nạn; hoặc phục vụ thi công Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D, các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp cũng như các công trình do UBND xã triển khai trên địa bàn (phương tiện này phải có giấy tờ chứng minh). Các loại xe còn lại lưu thông bình thường.

Đối với xe chở quặng, đơn vị vận tải tính toán đi bằng các cung đường khác hoặc có phương án trung chuyển sang xe tải thông thường, có tải trọng nhỏ hơn 25 tấn.