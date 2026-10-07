Cấm xe tải 2 tấn qua cầu Thăng Long từ ngày 9/10

Theo phương án tổ chức giao thông, các phương tiện thuộc diện hạn chế lưu thông qua cầu Thăng Long sẽ phải lựa chọn lộ trình thay thế trong thời gian thi công.

Đối với các phương tiện từ đường gom phía Bắc, đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long, sẽ không được rẽ phải lên cầu trong thời gian cao điểm.

Các phương tiện từ đường gom và đường 6 (Bắc Thăng Long - Vực Dê) được hướng dẫn đi theo lộ trình: đường gom/đường 6 - Anh Dũng/B2 - Hoàng Sa - Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long.

Cầu Thăng Long điều chỉnh tổ chức giao thông trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe.

Việc điều chỉnh giao thông được thực hiện nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến quá trình thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe tại khu vực phía Bắc cầu Thăng Long.

Trong thời gian cao điểm, một số tuyến xe buýt được điều chỉnh lộ trình, chuyển hướng qua cầu Nhật Tân để đi về khu vực phía Bắc cầu Thăng Long.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai đầy đủ hệ thống biển báo, sơn kẻ đường và tổ chức hướng dẫn giao thông theo phương án được phê duyệt.

Lực lượng chức năng có trách nhiệm phối hợp điều tiết, hướng dẫn phương tiện, đồng thời theo dõi tình hình giao thông để xử lý các tình huống phát sinh trong thời gian tổ chức phân luồng.

Phương án điều chỉnh giao thông qua cầu Thăng Long được áp dụng từ ngày 9/10 đến hết ngày 10/11/2026.