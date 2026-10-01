Cấm xe ô-tô tải từ 4 trục trở lên lưu thông trên QL14D từ ngày 10-10

Xe trên 4 trục lưu thông trên QL14D.

Theo Sở Xây dựng, Đà Nẵng đang triển khai thi công Dự án Cải tạo, nâng cấp QL14D với tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Sau khi tuyến đường hoàn thành sẽ đảm bảo cho tất cả phương tiện được phép lưu thông theo quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai dự án, Sở Xây dựng đã chỉ đạo chủ đầu tư triển khai công tác đảm bảo giao thông hằng ngày và liên tục nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu. Nguyên nhân là tuyến đường có rất nhiều xe tải nặng đi lại, đặc biệt là xe chở quặng, cộng thêm thời tiết thường xuyên có mưa nên đường phát sinh hư hỏng nặng thêm, đường trơn trượt, lầy lội vào những ngày mưa, xen lẫn sinh bụi gây ô nhiễm môi trường nặng vào những ngày nắng. Nguy cơ không đảm bảo an toàn đi lại tại các đoạn đèo dốc là rất cao, xe ô-tô tải từ 4 trục trở lên có thể gây tắc giao thông; tính mạng của người dân tại khu vực trong các trường hợp cấp cứu, chuyển bệnh nhân và sản phụ lên tuyến trên để chữa trị có thể bị đe dọa.

Do vậy, Sở Xây dựng thông báo cấm xe ô-tô tải từ 4 trục trở lên đi lại trên tuyến QL14D (trừ các xe loại này vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ dân sinh, công tác cứu hộ, cứu nạn; phục vụ thi công các dự án Cải tạo, nâng cấp QL14D, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Đắc Pring, La Êê, La Dêê... và các công trình do UBND xã triển khai trên địa bàn; lưu ý các phương tiện này khi lưu thông trên tuyến phải có giấy tờ chứng minh). Theo đó, thời gian cấm bắt đầu từ 0 giờ ngày 10-10-2026 đến khi dự án hoàn thành và thông xe QL14D. Các loại xe còn lại lưu thông bình thường. Đối với các xe chở quặng, đề nghị tính toán đi bằng các cung đường khác hoặc có phương án trung chuyển sang xe tải thông thường, có tải trọng nhỏ hơn 25 tấn.