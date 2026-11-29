Các doanh nghiệp trên địa bàn xã Cẩm Thủy đang tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với tinh thần chủ động vượt khó, Công ty TNHH Quyết Thắng (xã Cẩm Thủy) - hoạt động chính trên lĩnh vực xây dựng, đã từng bước phát triển ổn định. Hiện nay, doanh nghiệp đang tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 30 lao động tại xã Cẩm Thủy và các vùng lân cận với mức thu nhập bình quân đạt 8 triệu đồng/người/tháng. Kết quả này không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động mà còn đóng góp thiết thực vào công cuộc giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Phạm Văn Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng, cho biết: “Sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy và chính quyền địa phương chính là động lực to lớn giúp công ty không ngừng nâng cao năng lực thi công, khẳng định uy tín thương hiệu qua từng công trình chất lượng. Ý thức rõ trách nhiệm của doanh nghiệp xây dựng đối với cộng đồng, chúng tôi luôn chủ động đồng hành trong công tác an sinh xã hội, giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thi công hiện đại, nâng cao năng lực đấu thầu và mở rộng quy mô các dự án hạ tầng, dân dụng nhằm tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho người lao động. Đồng thời, doanh nghiệp cam kết luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương xây dựng những công trình chất lượng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã Cẩm Thủy phát triển”.

Ông Hoàng Thế Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thủy, chia sẻ: “Để đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư, xã Cẩm Thủy đã tập trung quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời chú trọng công tác quy hoạch quỹ đất công nghiệp. Bên cạnh đó, xã tích cực huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Song song với việc phát triển hạ tầng, địa phương cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt, công tác bảo đảm an ninh trật tự luôn được xã đặt lên hàng đầu để tạo dựng môi trường đầu tư an toàn, bảo vệ vững chắc tài sản và quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp trên địa bàn”.

Theo báo cáo của UBND xã Cẩm Thủy, hiện trên địa bàn xã có 159 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho 3.000 lao động địa phương với mức thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng. Phần lớn các doanh nghiệp đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, BHXH, chấp hành các quy định về môi trường, xây dựng, đất đai. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn xã đang tập trung đầu tư xây dựng nhà xưởng, đào tạo nghề cho lao động địa phương để kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Tiêu biểu như Công ty TNHH MTV giày Cẩm Ngọc, đang xây dựng nhà máy với tổng nguồn vốn đầu tư 340 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tạo việc làm ổn định cho khoảng 2.000 lao động địa phương. Để dự án Nhà máy giày Cẩm Ngọc, sớm hoàn thành đúng tiến độ, xã Cẩm Thủy đang tập trung hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh quá trình thi công. Đồng thời, địa phương cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để công ty tổ chức các lớp đào tạo nghề, kịp thời đáp ứng nguồn nhân lực ngay khi nhà máy giày da chính thức hoạt động.

“Từ nay đến năm 2030, xã Cẩm Thủy phấn đấu thành lập mới 70 doanh nghiệp. Để hoàn thành mục tiêu này, địa phương tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông qua việc chủ động rà soát, tháo gỡ khó khăn và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Bên cạnh đó, xã tích cực vận động, hỗ trợ các hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp; đồng thời chú trọng tập huấn kỹ năng quản trị, kế toán và đẩy mạnh chuyển đổi số. Những giải pháp đồng bộ này sẽ từng bước phát huy tiềm năng, lợi thế, góp phần chuyển dịch cơ cấu, thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã phát triển”, ông Hoàng Thế Hiền chia sẻ.