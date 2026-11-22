Cấm thu tiền giữ chỗ mua nhà hình thành trong tương lai
Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, bổ sung quy định cấm chủ đầu tư thu tiền giữ chỗ, tiền thiện chí hay bất kỳ khoản tiền nào nhằm bảo đảm việc ký hợp đồng mua nhà hình thành trong tương lai khi dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh. Quy định được kỳ vọng sẽ ngăn chặn tình trạng huy động vốn trá hình, bảo vệ người mua nhà trước những rủi ro pháp lý.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cam-thu-tien-giu-cho-mua-nha-hinh-thanh-trong-tuong-lai-24626112217035704.htm