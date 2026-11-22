Cấm thu tiền giữ chỗ dự án bất động sản chưa đủ điều kiện kinh doanh
Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) quy định chủ đầu tư không được thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào nhằm bảo đảm ký kết hợp đồng mua bán, thuê mua bất động sản khi dự án chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2027.
Khi bất động sản đủ điều kiện kinh doanh, chủ đầu tư được thu tiền đặt cọc tối đa 5% giá bán hoặc giá thuê mua. Thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bất động sản, khoản tiền này được tính vào đợt thanh toán đầu tiên.
Đối với nhà ở hình thành trong tương lai, lần thanh toán đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, bao gồm tiền đặt cọc. Quy định mới nhằm ngăn chặn huy động vốn trá hình, hạn chế rủi ro cho người mua.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/cam-thu-tien-giu-cho-du-an-bat-dong-san-chua-du-dieu-kien-kinh-doanh-post676582.antd