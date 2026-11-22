Khi bất động sản đủ điều kiện kinh doanh, chủ đầu tư được thu tiền đặt cọc tối đa 5% giá bán hoặc giá thuê mua. Thỏa thuận đặt cọc phải ghi rõ giá bất động sản, khoản tiền này được tính vào đợt thanh toán đầu tiên.

Đối với nhà ở hình thành trong tương lai, lần thanh toán đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, bao gồm tiền đặt cọc. Quy định mới nhằm ngăn chặn huy động vốn trá hình, hạn chế rủi ro cho người mua.