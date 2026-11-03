Cấm thu quỹ phụ huynh, không thu tiền học tăng cường: Loạt chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 11

Từ tháng 11/2026, hàng loạt chính sách mới trong lĩnh vực giáo dục chính thức có hiệu lực, với nhiều quy định đáng chú ý liên quan đến các khoản thu trong trường học, hoạt động dạy học, phổ cập giáo dục và chính sách học bổng. Những thay đổi này tác động trực tiếp đến quyền lợi của học sinh, phụ huynh và hoạt động của các cơ sở giáo dục.

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Từ 15/11, hội phụ huynh không được thu quỹ

Hội phụ huynh sẽ không còn được thu quỹ, nhận và quản lý tiền hỗ trợ từ cha mẹ học sinh. Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Thông tư mới của Bộ GD&ĐT, có hiệu lực từ ngày 15/11.

Theo đó, ban đại diện cha mẹ học sinh (hội phụ huynh) không còn được đứng ra thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ, cũng không ấn định mức hỗ trợ bình quân, tối thiểu.

Cha mẹ học sinh tự nguyện hỗ trợ bằng hình thức cung cấp hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho hoạt động hoặc thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ, thay vì đưa tiền cho hội phụ huynh. Hàng hóa, dịch vụ được hỗ trợ cũng phải phù hợp với mục đích, nội dung hoạt động.

Nếu mức hỗ trợ thực tế vẫn không đáp ứng nhu cầu của hoạt động, hội phụ huynh phải điều chỉnh nội dung, quy mô hoặc phương thức tổ chức phù hợp, không được yêu cầu cha mẹ học sinh bổ sung phần còn thiếu.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định các khoản hỗ trợ của hội phụ huynh không được dùng để cải tạo, sửa chữa, mua sắm thiết bị cho trường, lớp; chi trả thù lao, tiền công, tiền thưởng cho giáo viên và các hoạt động thuộc trách nhiệm của trường.

Các trường không được thu tiền học tăng cường

Từ ngày 15/11, Thông tư về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu người học ở trường phổ thông chính thức có hiệu lực.

Theo đó, hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức ngoài thời lượng chính khóa, nhằm giúp học sinh thực hành, trải nghiệm, vận dụng kiến thức và phát triển năng lực. Nội dung gồm giáo dục toàn diện; khoa học công nghệ, năng lực số; STEM, thực hành, trải nghiệm; ngoại ngữ và kỹ năng.

Các trường có thể tổ chức học trên lớp, tại phòng thí nghiệm, câu lạc bộ hoặc qua hoạt động tham quan, dã ngoại. Giáo viên, chuyên gia, huấn luyện viên, nghệ sĩ, nghệ nhân đều có thể tham gia giảng dạy. Đáng chú ý, nhà trường không được thu tiền học sinh đối với hoạt động giáo dục tăng cường.

Với hoạt động giáo dục theo nhu cầu, việc đăng ký phải dựa trên tinh thần tự nguyện. Bộ GD-ĐT nghiêm cấm nhà trường ép buộc hoặc vận động phụ huynh mang tính áp đặt; không được xếp xen kẽ các tiết học này với chương trình chính khóa, học tăng cường để gây sức ép đăng ký.

Các trường cũng không được cắt giảm hoặc chuyển nội dung giáo dục tăng cường sang hoạt động theo nhu cầu người học để thu tiền.

Tiêu chuẩn mới về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi

Từ ngày 1/11/2026, Nghị định 353/2026/NĐ-CP về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ chính thức có hiệu lực.

Theo đó, trẻ 5-6 tuổi thuộc diện phổ cập được hưởng chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí và chi phí học tập theo quy định.

Nghị định quy định tỉ lệ huy động trẻ 5-6 tuổi đến lớp tại cấp xã phải đạt ít nhất 95%, riêng xã đặc biệt khó khăn là 90%. Tỉ lệ trẻ hoàn thành chương trình giáo dục mầm non hằng năm phải đạt tương ứng 85% và 80%.

Ở cấp tỉnh, ít nhất 90% số xã phải được công nhận đạt chuẩn phổ cập. Nghị định cũng quy định tiêu chuẩn giáo dục tiểu học, THCS bắt buộc và yêu cầu số hóa hồ sơ, dữ liệu phổ cập giáo dục.

Học bổng ngành khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược không cần nộp hồ sơ

Từ ngày 10/11/2026, Thông tư 80/2026/TT-BGDĐT về xét, cấp học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược chính thức có hiệu lực.

Việc xét học bổng căn cứ vào thành tích học sinh giỏi quốc gia, Olympic quốc tế hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT. Điểm xét không bao gồm điểm ưu tiên, điểm cộng và điểm quy đổi từ chứng chỉ.

Trong mỗi nhóm ngành, thí sinh được xếp điểm từ cao xuống thấp và chỉ chọn tối đa 30% số người có dữ liệu hợp lệ. Mức điểm xét học bổng không thấp hơn 22,5 điểm.

Đáng chú ý, người học không phải nộp hồ sơ xét học bổng, do dữ liệu được khai thác từ các hệ thống tuyển sinh và đào tạo hiện có.