Cảm thấy mệt mỏi triền miên, có thể liên quan đến thiếu 5 vitamin và khoáng chất

Cảm giác mệt mỏi, kiệt sức kéo dài thường bị quy chụp cho áp lực công việc, căng thẳng tâm lý hoặc lịch trình bận rộn hàng ngày. Tuy nhiên, một tỷ lệ lớn các trường hợp mệt mỏi không rõ nguyên nhân bắt nguồn từ tình trạng thiếu hụt vi chất dinh dưỡng.

Khi cơ thể không được cung cấp đủ các vitamin và khoáng chất tham gia trực tiếp vào chu trình chuyển hóa năng lượng, các tế bào sẽ rơi vào trạng thái "đói" năng lượng, gây suy giảm nghiêm trọng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Dưới đây là 5 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu thường bị bỏ quên dẫn đến tình trạng kiệt sức thường trực:

1. Sắt: Nền tảng vận chuyển oxy của tế bào

Thiếu sắt là một trong những dạng thiếu hụt dinh dưỡng phổ biến nhất trên toàn cầu. Khoáng chất này đóng vai trò cấu trúc trung tâm trong hemoglobin – loại protein có nhiệm vụ vận chuyển oxy từ phổi đến mọi cơ quan và mô cơ trong cơ thể.

Cơ chế gây mệt mỏi: Khi lượng sắt sụt giảm, quá trình tổng hợp hemoglobin bị đình trệ. Các cơ bắp và hệ thần kinh không nhận đủ lượng oxy cần thiết để duy trì hoạt động chuyển hóa, dẫn đến các triệu chứng đặc trưng như hụt hơi, yếu cơ, choáng váng và kiệt sức nhanh chóng ngay cả khi vận động nhẹ.

2. Vitamin B12: Nhiên liệu thiết yếu cho hệ thần kinh và tạo máu

Vitamin B12 đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự khỏe mạnh của các tế bào hồng cầu và bao myelin – lớp màng bảo vệ các dây thần kinh trung ương và ngoại biên.

Cơ chế gây mệt mỏi: Sự thiếu hụt vitamin B12 làm gián đoạn quá trình phân chia tế bào máu, gây ra tình trạng thiếu máu hồng cầu khổng lồ. Người bệnh không chỉ cảm thấy mệt mỏi, suy nhược mà còn thường xuyên gặp phải tình trạng sương mù não (khó tập trung), suy giảm trí nhớ ngắn hạn và cảm giác tê bì, châm chích ở bàn tay, bàn chân.

Vitamin B12 - nhiên liệu thiết yếu cho hệ thần kinh và tạo máu. Ảnh AI.

3. Vitamin D: Không chỉ bảo vệ xương mà còn điều hòa năng lượng

Được biết đến rộng rãi với vai trò hỗ trợ hấp thu canxi và duy trì cấu trúc xương, vitamin D thực chất hoạt động như một hormone steroid, có thụ thể phân bố ở hầu hết mọi loại mô trong cơ thể, bao gồm cả các mô cơ và tế bào não.

Cơ chế gây mệt mỏi: Nồng độ vitamin D thấp trong huyết thanh có liên quan mật thiết đến tình trạng suy giảm chức năng ty thể – nhà máy năng lượng của tế bào. Theo các nghiên cứu lâm sàng trên PubMed, tình trạng thiếu hụt này biểu hiện qua các triệu chứng mệt mỏi kéo dài, đau nhức cơ xương lan tỏa và dễ rơi vào trạng thái uể oải, chán nản. Các nguồn cung cấp tự nhiên bao gồm cá béo (cá hồi, cá mòi), lòng đỏ trứng và các sản phẩm từ sữa tăng cường.

4. Folate (vitamin B9): Chìa khóa cho quá trình tổng hợp ADN và hồng cầu

Folate và vitamin B12 có mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ trong quá trình chuyển hóa tế bào và tổng hợp axit nucleic (ADN/RNA).

Cơ chế gây mệt mỏi: Thiếu hụt folate làm suy yếu khả năng nhân lên của các tế bào tiền thân hồng cầu trong tủy xương, dẫn đến thiếu máu nguyên hồng cầu khổng lồ. Hệ quả là cơ thể thiếu hụt nguồn cung cấp oxy ổn định, kèm theo các triệu chứng dễ cáu gắt, mất tập trung, đau đầu và kiệt sức triền miên.

5. Magiê: Khoáng chất điều hòa hơn 300 phản ứng sinh hóa

Magiê là đồng yếu tố của hơn 300 enzyme tham gia vào quá trình tạo ra ATP (adenosine triphosphate) – phân tử mang năng lượng chính cho mọi hoạt động sống của tế bào.

Cơ chế gây mệt mỏi: Khi thiếu hụt magiê, hiệu suất sản xuất năng lượng của cơ thể sụt giảm nghiêm trọng. Đồng thời, khoáng chất này đóng vai trò kiểm soát tính kích thích của hệ thần kinh và cơ bắp; do đó, thiếu magiê thường đi kèm với các triệu chứng chuột rút ban đêm, rối loạn giấc ngủ, căng cứng cơ và suy kiệt năng lượng thể chất.

Lưu ý: Bổ sung vitamin và khoáng chất chỉ nên được thiết lập dựa trên kết quả xét nghiệm huyết học chính xác dưới sự chỉ định và theo dõi của bác sĩ chuyên khoa, đặc biệt đối với phụ nữ mang thai, cho con bú hoặc người có bệnh nền mạn tính. Việc tự ý mua và sử dụng các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vitamin tổng hợp liều cao khi chưa có chẩn đoán y tế tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một số vitamin hòa tan trong chất béo (như vitamin D) có thể tích tụ trong cơ thể gây ngộ độc, trong khi việc dùng dư thừa một số khoáng chất có thể cản trở sự hấp thu các chất dinh dưỡng khác hoặc tương tác bất lợi với các loại thuốc điều trị bệnh mạn tính.