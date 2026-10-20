Cẩm Thạch chủ động sơ tán dân vùng ngập lụt và sạt lở đất

Tại khu vực nguy hiểm, ngoài lập gác chắn, xã Cẩm Thạch còn bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ.

Thôn Thành Công hiện có 778 hộ, với 3.346 nhân khẩu, trong đó có hơn 300 hộ, gần 1.400 nhân khẩu sinh sống tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Ông Phạm Văn Lệ, Trưởng thôn Thành Công cho biết: Các hộ này chủ yếu có nhà nằm dọc triền sông, suối hoặc bám mặt đường, tựa vào núi, nhiều vị trí có nền đất yếu. Vì vậy, khi lượng mưa từ khoảng 60 - 70mm, kéo dài từ 5 - 6 giờ, nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất rất cao. Để bảo đảm an toàn cho người dân, bên cạnh chuẩn bị các điều kiện theo phương châm “4 tại chỗ”, thôn thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng phòng, tránh thiên tai, nhất là đối với những hộ sống trong vùng có nguy cơ cao. Đồng thời, xây dựng phương án di dời người dân đến những địa điểm tránh trú an toàn như trường học, nhà văn hóa thôn hoặc nhà người thân khi có mưa lớn kéo dài. Nhờ đó, trong các đợt mưa bão hồi tháng 9 vừa qua, trên địa bàn thôn không xảy ra thiệt hại về người.

Có nhà nằm ven khe suối, ông Phạm Bá Hải ở cụm dân cư Xen Chim, thôn Thành Công vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại trận mưa bão kéo dài từ ngày 13 đến 19/9/2026. Ông Hải cho biết: Dù đã được chính quyền địa phương nhắc nhở, khuyến cáo đến nhà văn hóa để phòng tránh lũ ống, lũ quét, nhưng do chủ quan, nghĩ nước chưa thể đổ về nhanh nên gia đình chần chừ chưa sơ tán. “Nước suối đổ về quá nhanh, chỉ trong chốc lát đã dâng cao, chảy xiết, cuốn theo đất đá, cây cối. Khi phát hiện tình hình nguy hiểm thì nước đã tràn vào nhà, khiến gia đình không kịp trở tay. May mắn, nhờ sự hỗ trợ, ứng cứu kịp thời của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng, các thành viên trong gia đình đã được di chuyển đến nơi an toàn”.

Cùng thôn, gia đình ông Phạm Văn Nhàn ở cụm dân cư Mót có nhà nằm ngay sát chân đồi. Trong đợt mưa lớn kéo dài, đất từ trên đồi sạt xuống, tràn vào nhà, vùi lấp nhiều vật dụng sinh hoạt. Nhờ thực hiện khuyến cáo của chính quyền địa phương, gia đình ông đã kịp thời sơ tán nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, lượng lớn đất đá, bùn tràn vào vùi lấp nhiều đồ đạc, vật dụng sinh hoạt của gia đình. Sau mưa bão, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ gia đình xúc chuyển đất đá, vệ sinh nhà cửa trong nhiều ngày mới có thể ổn định lại cuộc sống. Dù đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng sự việc vẫn khiến các thành viên trong gia đình không khỏi lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến, bởi ngôi nhà vẫn nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở.

Xã Cẩm Thạch được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ các xã: Cẩm Thành, Cẩm Liên, Cẩm Bình và Cẩm Thạch. Sau sáp nhập, xã Cẩm Thạch có địa hình đồi núi xen kẽ sông, suối, hồ, đập khiến nhiều khu vực trên địa bàn tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất mỗi khi mùa mưa bão đến.

Ông Mai Văn Xô, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Cẩm Thạch cho biết: Qua rà soát, toàn xã có khoảng 700 hộ, với 3.500 nhân khẩu, tập trung chủ yếu tại các thôn Thành Công, Thành Long, Thạch Trung, Bình Thuận... có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Để bảo đảm an toàn cho người dân, địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai cấp xã và các tổ công tác tại thôn; chuẩn bị các điều kiện ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Cùng với đó, thông qua hệ thống đài truyền thanh và các cuộc họp thôn, xã thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, cảnh báo người dân về nguy cơ thiên tai và kỹ năng phòng tránh. Đặc biệt, khi có mưa bão, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, bám nắm những địa bàn xung yếu, kịp thời tổ chức di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến trường học, nhà văn hóa thôn và những địa điểm an toàn khác.

Thực tế từ các đợt mưa bão vừa qua cho thấy, việc chủ động rà soát, cảnh báo và tổ chức sơ tán dân đã góp phần quan trọng giúp xã Cẩm Thạch hạn chế thiệt hại do thiên tai, nhất là không để xảy ra mất mát về người. Tuy nhiên, nguy cơ ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất vẫn luôn hiện hữu, nhất là tại những khu dân cư ven sông, suối và dưới chân đồi, núi. Vì vậy, cùng với sự chủ động của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, nghiêm túc chấp hành các khuyến cáo, không chủ quan, chậm trễ khi được yêu cầu sơ tán. Đây là yếu tố quan trọng để Cẩm Thạch chủ động ứng phó với thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống bình yên của Nhân dân.