'Cầm tay chỉ việc' HTX đổi mới sáng tạo, làm bao bì chuẩn, ứng dụng AI để bán hàng

Sáng 21/9, tại Hà Nội, Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Hệ thống Lương thực bền vững Ai-len (SFSI) tổ chức lớp tập huấn với chủ đề “Đổi mới và ứng dụng chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm của hợp tác xã”.

Bà Nguyễn Thị Hoài Linh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Hoài Linh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và kinh tế số phát triển mạnh mẽ, khu vực kinh tế tập thể, HTX đang đứng trước những đòi hỏi cấp bách về tự đổi mới để tồn tại và phát triển. Việc xây dựng thương hiệu, cải tiến mẫu mã theo tiêu chí chuyển đổi xanh, cùng với đổi mới sáng tạo và ứng dụng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ là xu hướng mà còn là yếu tố quan trọng để các HTX nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, tăng sức cạnh tranh và năng lực quản trị.

Tuy nhiên, thực tế nhiều HTX đã có sản phẩm tốt nhưng năng lực đổi mới sáng tạo, xây dựng thương hiệu, quảng bá và tiếp cận thị trường vẫn còn hạn chế. Việc ứng dụng thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc, các nền tảng số và đặc biệt là AI trong nghiên cứu thị trường, xây dựng nội dung truyền thông và xúc tiến thương mại vẫn chưa được khai thác đầy đủ, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhắc lại, Nghị quyết Đại hội VII Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 xác định chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của HTX. Theo chỉ tiêu đề ra, đến năm 2030 có trên 5.000 HTX và 500 tổ hợp tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tiêu thụ nông sản và truy xuất nguồn gốc, bảo đảm tạo hiệu quả cụ thể.

Đồng thời, trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Liên minh HTX Việt Nam tập trung phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh thông qua xây dựng dữ liệu, nền tảng số, cổng dịch vụ và hỗ trợ HTX ứng dụng quản trị số, kế toán số, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử, công nghệ sau thu hoạch, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và kinh tế tuần hoàn.

“Thông qua các lớp tập huấn, Liên minh HTX Việt Nam mong muốn tạo sự lan tỏa về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn hệ thống, đồng thời từng bước nhân rộng những mô hình HTX ứng dụng hiệu quả công nghệ số, chuyển đổi xanh và các phương thức xúc tiến thương mại hiện đại. Tôi mong và đề nghị các đồng chí học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và những khó khăn thực tiễn tại HTX, địa phương. Đồng thời tích cực tiếp thu kiến thức để có thể áp dụng ngay vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại của HTX”, bà Nguyễn Thị Hoài Linh nhấn mạnh.

Các chuyên gia đến từ SFSI chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về xây dựng thương hiệu và đổi mới sáng tạo với HTX.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Michael Barry, chuyên gia về hệ thống lương thực và an toàn thực phẩm, cùng ông Michael Murphy, chuyên gia marketing và phát triển kinh doanh của SFSI đã chia sẻ với đại diện các HTX khu vực miền Bắc các kinh nghiệm quốc tế về xây dựng thương hiệu HTX và đổi mới sáng tạo thúc đẩy tăng trưởng.

Các HTX đã được tập huấn về quản trị nội bộ; lợi ích xã hội cho thành viên và cộng đồng, các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm; tính minh bạch của hệ thống và quy trình nhằm xây dựng niềm tin; quy trình đổi mới sáng tạo đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và chiến lược xây dựng thương hiệu gắn với đổi mới sáng tạo, truyền thông sáng tạo về cam kết thương hiệu.

Bà Nguyễn Thị Thu, chuyên gia phát triển hệ sinh thái Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC), sáng lập viên hệ sinh thái MEVI.

Tại chuyên đề về nhãn mác thông minh trong chuyển đổi xanh và kinh tế số của bà Nguyễn Thị Thu, chuyên gia phát triển hệ sinh thái Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC), sáng lập viên hệ sinh thái MEVI, các HTX đã được học về ứng dụng vật liệu bền vững và thiết kế thông minh nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chuyển đối xanh, thiết kế nhãn mác đúng quy chuẩn và tích hợp mã QR truy xuất nguồn gốc, kể câu chuyện thương hiệu số và xây dựng logo và thương hiệu chung cho HTX thành viên nhằm nâng cao khả năng nhận diện và giá trị thương hiệu.

Các HTX cũng được hướng dẫn quy cách đóng gói bảo vệ sản phẩm, giảm khối lượng và tối ưu trải nghiệm khách hàng khi mua sắm trực tuyến; được giới thiệu các nền tảng thương mại điện tử và khai thác hiệu quả các nền tảng để mở rộng thị trường; được hướng dẫn quảng bá thương hiệu HTX thông qua bao bì

Buổi chiều, với sự hướng dẫn của ông Bùi Quang Cường, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Giải pháp phát triển doanh nghiệp iViet, các HTX được tập huấn về ứng dụng AI trong xúc tiến thương mại và phát triển sản phẩm.

Tại đây, các HTX được hướng dẫn làm quen với ChatGPT/Gemini; hỏi AI để biết sở thích khách hàng mục tiêu, xu hướng đóng gói và tiêu thụ sản phẩm nông sản/OCOP hiện nay và thực hành dùng AI phân tích thói quen mua sắm của khách hàng đối với một sản phẩm cụ thể của HTX.

Các HTX cũng học cách dùng AI biến các thông tin thành câu chuyện sản phẩm hấp dẫn, viết bài ngắn gọn đăng trên các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội; ứng dụng điện thoại thông minh trong quảng bá sản phẩm và bán hàng trực tuyến; tạo ảnh sản phẩm chuyên nghiệp; quay và dịch video đa ngôn ngữ bằng điện thoại.

Trao đổi với VnBusiness, bà Đào Thị Lương, Giám đốc HTX Tâm Anh (Hà Nội) đánh giá chương trình tập huấn có những nội dung thiết thực, gắn với nhiều bài toán cụ thể mà các HTX gặp phải trong quá trình sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ.

"Tôi thường xuyên tham gia các chương trình tập huấn do Liên minh HTX Việt Nam cũng như các đơn vị khác tổ chức, đặc biệt là các chương trình về chuyển đổi số để về truyền tải lại cho các nhân viên, thành viên HTX. Trong thời đại ngày nay, lãnh đạo HTX rất cần phải biết về chuyển đổi số", bà Lương nói.

Điểm đặc biệt của chương trình tập huấn là đại diện các HTX được thực hành ngay trên lớp, được các chuyên gia giải đáp thắc mắc và hướng dẫn duy trì thực hành, áp dụng thường xuyên.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn: