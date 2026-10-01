“Cầm tay chỉ việc” giúp người dân tiếp cận số

Tại thôn Lạng Giai, xã Nhân Lý, những chiếc điện thoại thông minh vốn chủ yếu được người dân sử dụng để nghe gọi, xem tin tức, liên lạc với người thân nay được hướng dẫn thêm nhiều tiện ích.

Là Bí thư Chi bộ, đồng thời là Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Lạng Giai, bà Âu Thị Huệ thường xuyên phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích số. Bà Huệ chia sẻ: Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Lạng Giai có 5 thành viên. Có những việc với người trẻ chỉ cần hướng dẫn một lần là có thể thực hiện được, nhưng với người lớn tuổi hoặc ít tiếp xúc với công nghệ thì cần hướng dẫn chậm, cụ thể từng bước. Chúng tôi thường trực tiếp chỉ cách thao tác, sau đó để người dân tự thực hiện lại. Khi làm được vài lần, bà con sẽ tự tin hơn trong sử dụng các tiện ích số.

Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Lạng Giai hướng dẫn người dânsử dụng các tiện ích số

Bà Hoàng Thị Hành, người cao tuổi thôn Lạng Giai, chia sẻ: Tôi được tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn kiểm tra thời hạn thẻ bảo hiểm y tế và các tiện ích trên ứng dụng tra cứu. Nhờ được hướng dẫn trực tiếp nên tôi thấy dễ hiểu hơn. Sau vài lần thực hành, tôi đã thành thạo những thao tác cơ bản.

Từ cách làm ở thôn Lạng Giai, xã Nhân Lý đang từng bước triển khai phổ cập kỹ năng số theo hướng sát với nhu cầu của người dân. Toàn xã hiện có 12 tổ công nghệ số cộng đồng với 72 thành viên. Đây là lực lượng trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; hỗ trợ khai thác thông tin trên Internet, bảo vệ dữ liệu cá nhân và nhận diện, phòng tránh lừa đảo trên môi trường mạng.

Từ đầu năm đến nay, các tổ đã tổ chức 22 buổi hướng dẫn, hỗ trợ trên 7.400 lượt người dân; phối hợp cài đặt, kích hoạt gần 7.500 tài khoản VNeID, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến cho 420 lượt công dân và hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt cho gần 400 trường hợp.

Ông Lê Thành Nghị, Phó chủ tịch UBND xã Nhân Lý cho biết: Phổ cập kỹ năng số phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân. Với những người còn hạn chế về kỹ năng, xã xác định hướng dẫn trực tiếp là giải pháp quan trọng. Các tổ công nghệ số cộng đồng đến từng thôn, tiếp xúc từng nhóm đối tượng để hướng dẫn theo hướng cầm tay chỉ việc.

Thời gian tới, xã tiếp tục yêu cầu các tổ công nghệ số cộng đồng tăng cường hướng dẫn trực tiếp theo từng thôn, từng nhóm đối tượng, ưu tiên người cao tuổi và những người còn hạn chế kỹ năng số; tập trung vào sử dụng thiết bị thông minh, VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số và các dịch vụ số thiết yếu.

Từ một thao tác được hướng dẫn, một tài khoản được kích hoạt hay một dịch vụ trực tuyến được tra cứu, kiểm tra thành công, người dân có thêm một kỹ năng để sử dụng công nghệ trong cuộc sống. Những việc làm cụ thể ấy đang giúp kỹ năng số từng bước đến gần hơn với người dân, bắt đầu từ mỗi thôn, mỗi gia đình ở Nhân Lý.