Cầm tay chỉ việc, giúp đồng bào dân tộc thiểu số làm giàu nhờ công nghệ

Tại các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Khánh Hòa, cán bộ cơ sở đang tích cực hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Khánh Hòa có hàng chục nghìn người dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là đồng bào Raglai, Chăm, Ê Đê… tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Trước đây, việc tiếp cận công nghệ số tại những địa bàn này gặp không ít khó khăn do hạn chế về hạ tầng viễn thông, ngôn ngữ và kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh.

Buổi hướng dẫn bà con về chương trình đào tạo việc làm tại xã Khánh Sơn.

Để tháo gỡ những rào cản đó, các tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp đến từng thôn, tổ chức hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số. Tại các buổi hướng dẫn, bà con mang theo điện thoại thông minh, căn cước công dân và giấy tờ liên quan để được hỗ trợ tích hợp thông tin bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử, tài khoản an sinh xã hội và giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNeID.

Anh Mấu Hồng Thái, người dân tộc Raglai ở xã Khánh Sơn, cho biết trước đây mỗi lần làm giấy tờ, anh thường phải đi xa, mất nhiều thời gian chờ đợi. Sau khi được cán bộ hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, anh có thể tự thực hiện một số thao tác trực tuyến ngay tại nhà, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí đi lại.

Không chỉ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho người dân vùng miền núi. Thông qua các lớp tập huấn, nhiều hộ dân được hướng dẫn cách chụp ảnh, quay video, đăng tải thông tin sản phẩm lên mạng xã hội và tiếp cận các kênh bán hàng trực tuyến.

Ông Cao Phong ở xã Nam Khánh Vĩnh cho biết, sau khi tham gia tập huấn phổ biến về công nghệ, ông biết cách giới thiệu sầu riêng, bưởi da xanh của gia đình trên mạng xã hội. Nhờ đó, khách hàng ở Nha Trang và TP.HCM có thể liên hệ đặt mua trực tiếp, giúp gia đình mở rộng thị trường tiêu thụ và cải thiện giá bán.

Cùng với việc nâng cao kỹ năng số cho người dân, tỉnh Khánh Hòa chú trọng đầu tư hạ tầng viễn thông, khắc phục các khu vực lõm sóng, đồng thời triển khai hệ thống loa truyền thanh thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hỗ trợ phát thông tin bằng tiếng phổ thông và tiếng đồng bào.

Việc kết hợp nâng cấp hạ tầng, phổ cập kỹ năng số và hỗ trợ ứng dụng công nghệ vào đời sống đang giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước thay đổi thói quen, chủ động tiếp cận các dịch vụ số. Qua đó, việc chuyển đổi số không chỉ góp phần cải cách hành chính mà còn tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng khó khăn.