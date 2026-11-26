Chia nhóm, đến từng nhà hỗ trợ

Với những người đã quen sử dụng điện thoại thông minh, việc cài đặt ứng dụng, đăng nhập tài khoản hay thực hiện một số thủ tục hành chính trực tuyến có thể chỉ mất vài phút, nhưng với người cao tuổi, những thao tác tưởng chừng đơn giản như nhớ mật khẩu, xác thực tài khoản, tìm đúng chức năng trên ứng dụng đôi khi lại là trở ngại. Bởi vậy, thay vì chỉ tuyên truyền, hướng dẫn chung, Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Canh Nậu 4 lựa chọn cách làm trực tiếp, hỗ trợ người dân ngay tại nhà.

Bà Đỗ Thị Hạnh, Trưởng thôn Canh Nậu 4, xã Tây Phương. Ảnh: Công Phương

Theo Trưởng thôn Canh Nậu 4 Đỗ Thị Hạnh, trong đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, thôn huy động 10 thành viên trong tổ, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiệm vụ đến từng khu dân cư. Các thành viên được chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm từ 2-3 người, phụ trách những ngõ, xóm cụ thể. Một nhóm bố trí trực tại nhà văn hóa để hướng dẫn người dân đến làm các thao tác cần thiết, những nhóm còn lại tổ chức hỗ trợ lưu động.

Đặc biệt, lịch hỗ trợ được điều chỉnh theo sinh hoạt của người dân. Do phần lớn người dân trong thôn đi làm ban ngày, các thành viên tổ chuyển đổi số thường tranh thủ buổi trưa, chiều, khi người dân có mặt ở nhà, để hướng dẫn. Việc đến tận nơi không chỉ thuận tiện mà còn giúp thành viên tổ nắm rõ từng trường hợp, hỗ trợ đúng nhu cầu, không để người dân phải đi lại nhiều lần.

Tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn Canh Nậu 4 đến từng hộ dân hỗ trợ cài đặt các ứng dụng. Ảnh: N.M

Các nội dung được tập trung hướng dẫn gồm cài đặt, sử dụng VNeID, tích hợp thông tin phục vụ an sinh xã hội, ứng dụng iHanoi, tham gia nhóm cộng đồng trên nền tảng số,.... Với những người chưa biết thao tác, thành viên tổ hướng dẫn từng bước, giải thích ngay tiện ích của từng ứng dụng thay vì chỉ cài đặt rồi để người dân tự tìm hiểu.

Người trẻ hỗ trợ công nghệ, người lớn tuổi tạo niềm tin

Một trong những cách tổ chức được Canh Nậu 4 chú trọng là kết hợp thành viên lớn tuổi am hiểu địa bàn với lực lượng đoàn thanh niên trẻ có khả năng sử dụng công nghệ. Bí thư Chi bộ thôn Đỗ Đăng Thảo cho biết, khi nhận nhiệm vụ, tổ rà soát thành viên, phân công rõ người, rõ địa bàn, trong mỗi nhóm có sự phối hợp giữa người lớn tuổi và người trẻ.

Bí thư Chi bộ thôn Canh Nậu 4 Đỗ Đăng Thảo chia sẻ về tổ chuyển đổi số cộng đồng. Ảnh: Công Phương

Người lớn tuổi có lợi thế hiểu dân, nắm hoàn cảnh từng hộ, có uy tín và cách trò chuyện gần gũi. Khi đến nhà, sự quen biết, tin tưởng giúp việc tuyên truyền, giải thích chủ trương dễ tiếp nhận hơn. Trong khi đó, thành viên trẻ có khả năng thao tác nhanh trên điện thoại, xử lý những tình huống như đăng nhập tài khoản, khôi phục mật khẩu, xác thực trên thiết bị mới hay hướng dẫn các tiện ích trực tuyến.

Sự kết hợp ấy phát huy hiệu quả rõ trong quá trình hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng VNeID. Có trường hợp người dân đổi điện thoại, mất thiết bị cũ nên gặp khó khăn khi đăng nhập lại tài khoản. Thành viên tổ hướng dẫn các bước cần thiết, sử dụng căn cước công dân gắn chip để hỗ trợ xác thực trên thiết bị mới. Với người cao tuổi khó ghi nhớ mật khẩu, các thành viên kiên nhẫn hướng dẫn cách sử dụng, nhắc nhở giữ thông tin tài khoản an toàn và thuận tiện cho những lần đăng nhập sau.

Đối với tiện ích an sinh xã hội, tổ hướng dẫn người dân tích hợp thông tin, liên kết tài khoản theo yêu cầu để thuận lợi khi tiếp nhận các chế độ hỗ trợ của Nhà nước, hạn chế việc nhận, chi trả bằng tiền mặt. Còn với iHanoi, người dân được giới thiệu đây là kênh tiếp cận thông tin của thành phố, địa phương, đồng thời có thể sử dụng các tiện ích tương tác, phản ánh kiến nghị. Những lợi ích thiết thực, gắn với nhu cầu hằng ngày, góp phần giúp người dân chủ động tìm hiểu và sử dụng ứng dụng thay vì xem chuyển đổi số là nhiệm vụ xa lạ.

Người dân đến nhà văn hóa thôn để được hỗ trợ cài đặt ứng dụng trên điện thoại. Ảnh: N.M

Bí thư thôn Canh Nậu 4 Đỗ Đăng Thảo cho biết, sau đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, Canh Nậu 4 ghi nhận gần 600 hộ tham gia nhóm cộng đồng iHanoi với hơn 2.300 người. Việc tích hợp tiện ích an sinh xã hội trên VNeID đạt khoảng 85-90%. Đây là những kết quả cho thấy cách làm trực tiếp, chia nhóm phụ trách địa bàn đã giúp mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ số tại khu dân cư.

Thực tế tại Canh Nậu 4 cũng cho thấy, chuyển đổi số ở cơ sở không chỉ là đưa ứng dụng đến với người dân, mà quan trọng hơn là giúp người dân hiểu, biết cách sử dụng và có thể tự thực hiện khi cần. Khi người hướng dẫn là những người gần gũi, quen thuộc trong cộng đồng, những băn khoăn về công nghệ được giải đáp ngay, khoảng cách giữa các nền tảng số với đời sống thường ngày cũng dần được thu hẹp.

Theo ông Đỗ Đăng Thảo, thời gian tới, thôn tiếp tục rà soát những hộ chưa tiếp cận, duy trì hỗ trợ trực tiếp, phát huy lực lượng đoàn viên, hội viên và thành viên am hiểu công nghệ, hướng tới để người dân không chỉ có tài khoản, ứng dụng mà còn thực sự sử dụng thành thạo, thụ hưởng tiện ích chuyển đổi số trong cuộc sống.