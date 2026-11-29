Học viên Lớp Kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh cho gia cầm tại bản Pa Lếch, xã Thanh Nưa thực hành tiêm phòng bệnh cho gà.

Tại bản Pa Lếch, xã Thanh Nưa, lớp Kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh cho gia cầm đã được triển khai hơn một tháng. Ngay từ khi đàn gà, ngan mới nở, học viên đã được hướng dẫn thực hành trực tiếp trên mô hình chăn nuôi. Sau mỗi phần hướng dẫn của giáo viên, các học viên chia thành từng nhóm, đảm nhận những công việc cụ thể như: Chuẩn bị thức ăn, nước uống, pha thuốc, vệ sinh và khử trùng chuồng nuôi, rải đệm lót bằng vỏ trấu. Nhờ được chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, đàn gà, ngan phát triển và sinh trưởng tốt.

Việc kết hợp hướng dẫn với thực hành ngay trên mô hình giúp học viên dễ tiếp thu, nắm rõ từng công đoạn trong quy trình chăn nuôi. Những kiến thức trước đây chủ yếu được tích lũy qua thực tế tại gia đình, nay được bổ sung và hệ thống bằng kỹ thuật chuyên môn. Ông Lò Văn Miên, học viên lớp học chia sẻ: Gia đình tôi đã chăn nuôi nhiều năm nhưng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và học hỏi từ những người xung quanh, chưa có điều kiện tham gia một khóa đào tạo bài bản nào. Nay tham gia lớp học, tôi biết thêm nhiều kỹ thuật từ cách chăm sóc, phối trộn thức ăn đến phòng, trị bệnh cho gia cầm. Có những vấn đề từng gặp trong quá trình chăn nuôi nhưng chưa hiểu rõ nguyên nhân, nay được giáo viên giải thích cụ thể. Vừa học, tôi vừa áp dụng vào chăn nuôi tại nhà; đồng thời tính toán để mở rộng quy mô thời gian tới.

Các lớp đào tạo nghề đang hướng đến giúp người học thành thạo những kỹ năng cần thiết, để có thể áp dụng ngay vào điều kiện sản xuất của gia đình. Thầy giáo Lò Văn Tâm, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Điện Biên cho biết: Trong quá trình giảng dạy, chúng tôi chú trọng hướng dẫn bà con thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, lựa chọn phương pháp phù hợp để đạt hiệu quả kinh tế. Phương pháp giảng dạy theo hướng “cầm tay chỉ việc” trên mô hình, giúp người học dễ hiểu, dễ nhớ các kiến thức và vận dụng hiệu quả vào thực tế.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Điện Biên đã tổ chức 105 lớp đào tạo nghề cho 3.263 học viên, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao; trong đó, có 4 lớp với 140 học viên thuộc nguồn đào tạo ngoài ngân sách Nhà nước. Để các lớp học đáp ứng nhu cầu thực tế, Trung tâm chú trọng phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, qua đó lựa chọn nhóm đề đào tạo phù hợp với điều kiện và thế mạnh sản xuất từng địa bàn.

Ông Trần Ninh Nam, Tổ trưởng Tổ Giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Điện Biên cho biết: Công tác đào tạo nghề hiện nay đã bám sát nhu cầu thực tế của người dân. Trung tâm đã phối hợp với UBND các xã trực tiếp xuống thôn, bản khảo sát để lựa chọn nghề, bố trí lớp học phù hợp. Mục tiêu là sau khóa học, người dân nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản để áp dụng vào thực tế, để từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Việc đào tạo gắn với nhu cầu thực tế, chú trọng thực hành đã tạo những chuyển biến tích cực. Theo thống kê của Trung tâm, tỷ lệ lao động có việc làm mới, tự tạo việc làm hoặc ứng dụng hiệu quả kiến thức sau đào tạo vào sản xuất đạt trên 80%.

Để đào tạo nghề thực sự trở thành giải pháp cải thiện sinh kế cho lao động nông thôn, cần tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về học nghề; đồng thời gắn kết chặt chẽ với nhu cầu sản xuất, tuyển dụng, tiêu thụ sản phẩm. Khi được học nghề phù hợp, nắm vững kỹ thuật để áp dụng vào thực tế, người lao động sẽ chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Khi đó, giá trị của mỗi lớp học không chỉ nằm ở kiến thức được truyền đạt, mà còn được đo bằng những thay đổi trong phương thức sản xuất, thu nhập và đời sống của người dân khu vực nông thôn.