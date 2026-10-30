Cấm phương tiện qua đoạn sạt lở trên quốc lộ 28

Quốc lộ 28 đoạn giáp ranh xã Phúc Thọ Lâm Hà và Tà Đùng xuất hiện tình trạng sụt lún. Ảnh: Nguyễn Ngọc

Sáng 30/10, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo cấm phương tiện lưu thông trên đoạn quốc lộ 28 sạt lở qua xã Phúc Thọ Lâm Hà, từ 18h cùng ngày cho đến khi có thông báo mới.

Thời gian qua, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa kéo dài từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 10, đoạn Km136+800 – Km136+900 quốc lộ 28 xảy ra sạt lở, sụt lún, có nguy cơ đứt gãy và chia cắt giao thông.

Tại khu vực này, vị trí lún sâu nhất khoảng 35cm, với nhiều vết nứt (rộng từ 0,2 - 0,5m) dọc theo nền đường. Tường chắn taluy âm bị đẩy ngang khoảng 20cm, với vết nứt dài 15m và rộng 5cm tại chân móng.

Nền đường bị nứt kéo dài trên quốc lộ 28. Ảnh: Đoàn Ngọc

Trong thời gian tạm cấm đường, cơ quan chức năng sẽ phân luồng giao thông cho các phương tiện di chuyển giữa Gia Nghĩa - Đà Lạt và ngược lại.

Phương tiện di chuyển theo hướng Gia Nghĩa - Quảng Khê sẽ theo quốc lộ 28 đến Km181+560, rẽ vào đường Thủy điện Đồng Nai 4, tiếp tục đến ĐT.725 (Km132+000) ra quốc lộ 20 để đến Đà Lạt và ngược lại.

Phương tiện đi từ Gia Nghĩa - Quảng Sơn sẽ theo quốc lộ 28 đến Km257+230, rẽ vào tỉnh lộ 4B đến quốc lộ 27 (Km84+400), rồi tiếp tục di chuyển ra quốc lộ 20 hoặc theo ĐT.722 đến Đà Lạt và ngược lại.

An Giang: Giông lốc làm sập, tốc mái 87 căn nhà

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, từ khoảng 19h30 đến 21h20 ngày 29/10, mưa lớn kèm giông lốc xảy ra tại các xã Phú An, Bình Thạnh Đông, Phú Lâm, Châu Phú, Bình Giang, Giồng Riềng, Hòa Lạc và Phú Tân, gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản và hạ tầng.

Thống kê ban đầu, thiên tai làm 1 căn nhà bị sập hoàn toàn, 86 căn nhà bị tốc mái, trong đó 26 căn tốc mái hoàn toàn và 60 căn tốc mái một phần. Ngoài ra, 2 lò sấy lúa bị hư hỏng mái, 22 trụ điện bị gãy, đổ và nhiều cây xanh ngã chắn ngang đường. Tổng thiệt hại ước tính hơn 1,405 tỷ đồng. Rất may, không có thiệt hại về người.

Giông lốc làm sập, tốc mái 87 căn nhà. Ảnh: KL

Trong các địa phương bị ảnh hưởng, xã Phú Lâm chịu thiệt hại nặng nhất với 27 căn nhà bị tốc mái, 5 trụ điện gãy, tổng thiệt hại ước tính khoảng 650 triệu đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Bộ CHQS tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương, công an và lực lượng tại chỗ triển khai khắc phục hậu quả.

Gần 400 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ được huy động tham gia thu dọn cây xanh ngã đổ, giải phóng các tuyến đường bị ách tắc, hỗ trợ người dân di dời tài sản, sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, ưu tiên các hộ chịu thiệt hại nặng.

Xuân Ngọc