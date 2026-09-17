Cấm phương tiện lưu thông trên 3 đoạn đường phục vụ cưỡng chế vụ việc kéo dài hơn 18 năm ở Đà Lạt

Cụ thể, lực lượng chức năng tạm cấm các phương tiện lưu thông trên các đoạn đường gồm: Đường Phan Đình Phùng (đoạn từ đầu hẻm 388 đến đầu hẻm 427); Hẻm chùa Kỳ Viên Tự (từ Cổ Loa đi xuống đường Phan Đình Phùng) và đường Tô Ngọc Vân (đoạn từ La Sơn Phu Tử đến tiếp giáp hẻm 427 Phan Đình Phùng). Thời gian cấm phương tiện lưu thông từ 7h ngày 18/8 đến khi hoàn thành xong công tác cưỡng chế (dự kiến 1 ngày).

UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt thông báo cấm lưu thông phương tiện trong thời gian tổ chức cưỡng chế. Ảnh UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Theo UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt, mục đích của việc cấm phương tiện lưu thông trên các đoạn đường trên nhằm bảo đảm cho công tác cưỡng chế thi hành án nhà, đất tại số 357 (nay là số 443) đường Phan Đình Phùng an toàn, dứt điểm, đúng quy định pháp luật; đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, mọi hành vi không chấp hành, gây cản trở hoặc làm ảnh hưởng đến quá trình thực thi nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Mặt khác, do Trường Tiểu học Trưng Vương nằm gần địa điểm tổ chức cưỡng chế nên UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt cũng đã có công văn yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường cho toàn bộ học sinh nghỉ học, không tổ chức hoạt động ngoại khoá hoặc hoạt động tập trung học sinh tại trường. Nhà trường có trách nhiệm bố trí dạy bù hoặc điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp theo quy định.

Văn bản về việc cho học sinh trường Tiểu học Trưng Vương nghỉ học trong thời gian các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế thi hành án. Ảnh UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Theo kế hoạch, ngày 18/9, cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức cưỡng chế bàn giao nhà đất số 357 (số mới 443) đường Phan Đình Phùng, Phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho người mua trúng đấu giá hợp pháp. Đây là vụ việc kéo dài hơn 18 năm.

Được biết, để phục vụ công tác cưỡng chế, dự kiến ngoài hơn 100 công chức ngành THADS Lâm Đồng sẽ có thêm lực lượng công an, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tham gia bảo đảm tình hình an ninh trật tự, bảo đảm cho buổi cưỡng chế diễn ra thành công, tuân thủ các quy định pháp luật.