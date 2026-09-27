Cảm ơn sự nhiệt tình, trách nhiệm của các thầy thuốc Quân đội

Hôm đó, sau khi hoàn thành thủ tục khám bệnh, tôi phát hiện mình đã làm mất chiếc kính mắt, vật bất ly thân giúp tôi sinh hoạt hằng ngày. Tìm kiếm khắp các hành lang không thấy, tôi bèn ra quầy đón tiếp trình bày sự việc.

Tại đây, điều dưỡng viên Nguyễn Thị Thoa sau khi nghe câu chuyện đã hướng dẫn tôi vào gặp hành chính trưởng Nguyễn Trọng Đẳng để nhờ hỗ trợ. Dù đang khá bận rộn với công việc chuyên môn, anh Đẳng lập tức dừng tay, mở hệ thống camera giám sát để tìm kiếm giúp tôi. Tiếp đó, điều dưỡng viên Nguyễn Đình Kiên có mặt, nhiệt tình, kiên trì rà soát từng góc máy, không quản ngại mất thời gian, tỉ mẩn "lật giở" từng phút dữ liệu giữa “biển người” của Bệnh viện.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thăm, khám sức khỏe bệnh nhân. Ảnh: qdnd.vn

Kết quả cho thấy hệ thống ghi nhận lúc 13 giờ 58 phút ngày hôm đó, một bệnh nhân khác đã nhặt được chiếc kính của tôi và đi vào phòng duyệt thuốc. Điều dưỡng viên Nguyễn Đình Kiên tiếp tục di chuyển qua các bộ phận liên quan để đối chiếu hình ảnh.

Các nhân viên tài chính gồm: Vũ Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Anh Thư cùng dược sĩ Thái Thị Thanh Hải ở bộ phận cấp phát thuốc (khâu cuối cho bệnh nhân ra về) đã nhiệt tình thẩm định hình ảnh, tra cứu dữ liệu để tìm ra danh tính người nhặt được kính. Khi đã có tên tuổi cụ thể, hành chính trưởng Nguyễn Trọng Đẳng lập tức tra cứu hệ thống để lấy số điện thoại liên hệ.

Sau đó, anh Đẳng khéo léo gọi điện trao đổi, hỏi người đó có nhặt được chiếc kính của người khác không vì hệ thống camera của Bệnh viện đã ghi nhận được sự việc. Nhờ sự tinh tế, trách nhiệm của anh Đẳng, bệnh nhân kia đã gửi trả lại kính cho tôi...

Nhận lại chiếc kính mắt, tôi rất xúc động bởi tấm lòng, trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, nhân viên Bệnh viện. Hành động tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc. Các anh, chị không chỉ chữa lành nỗi đau thể xác mà còn sưởi ấm tâm hồn người bệnh bằng sự tử tế, xứng đáng với danh hiệu người chiến sĩ áo trắng.