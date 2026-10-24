Cấm ô tô rẽ trái tại nút giao Lê Đại Hành - Mai Hắc Đế giờ cao điểm

Theo đó, cấm ô tô rẽ trái tại nút giao theo cả hai hướng: Từ đường Lê Đại Hành đi Mai Hắc Đế và từ đường Mai Hắc Đế đi Lê Đại Hành. Quy định được áp dụng hằng ngày trong hai khung giờ cao điểm: Buổi sáng từ 6h đến 9h và buổi chiều từ 16h đến 19h30.

Phương án được đưa ra trên cơ sở đánh giá tình hình giao thông sau thời gian thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao, đồng thời căn cứ đề xuất của UBND phường Hai Bà Trưng về điều chỉnh vạch sơn và biển báo trên địa bàn.

Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông điều chỉnh hệ thống vạch sơn, biển báo; phối hợp với Trung tâm Điều khiển giao thông, Công an thành phố điều chỉnh đèn tín hiệu tại nút giao và các khu vực lân cận phù hợp với lưu lượng phương tiện.

Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng, nhất là tại các điểm quay đầu xe; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. UBND phường Hai Bà Trưng phối hợp điều tiết giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và dừng, đỗ xe trái phép.