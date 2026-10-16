Cấm ô tô rẽ phải từ đường gom bắc lên cầu Thăng Long

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long (giai đoạn 2).

Theo đó, từ ngày 16/10, Hà Nội cấm các loại xe ô tô đi từ đường gom Bắc cầu Thăng Long, đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long, rẽ phải lên cầu Thăng Long trong khung giờ từ 5h - 22h hằng ngày. Riêng xe buýt bị cấm lưu thông theo hướng này trong các khung giờ cao điểm.

Thời gian thực hiện phương án điều chỉnh giao thông từ ngày 16/10 đến hết ngày 10/11/2026. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo các thông báo trước đó.

Cấm ô tô đi từ đường gom Bắc rẽ phải lên cầu Thăng Long

Để triển khai phương án, Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung biển báo, biển chỉ dẫn tại các vị trí phân luồng; rà soát, bổ sung sơn kẻ vạch tim đường gom cầu Thăng Long và hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố có trách nhiệm điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt theo nội dung thông báo, đồng thời thông tin đến các đơn vị vận hành và người dân để chủ động lựa chọn phương án đi lại phù hợp.

Sở Xây dựng cũng đề nghị lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức hướng dẫn, điều tiết phương tiện tại các chốt phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc trong quá trình thi công.

Việc điều chỉnh tổ chức giao thông được Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đưa ra trên cơ sở đánh giá tình hình lưu thông thực tế tại cầu Thăng Long sau phương án điều chỉnh trước đó, nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong thời gian triển khai dự án lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ thuộc địa bàn thành phố.