Cấm người, phương tiện lưu thông qua cầu Thạch Nham

Ngày 10/11, ông Lê Văn Vin, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hạ, cho biết nước lũ đã tràn qua mặt cầu tràn Thạch Nham. Trước diễn biến nguy hiểm, địa phương đã bố trí lực lượng ứng trực tại hai đầu cầu, trên tuyến đường nối khu vực Trà Giang với Sơn Hạ, đồng thời dựng rào chắn, đặt biển cảnh báo và ngăn người dân, phương tiện đi qua.

Ông Vin khuyến cáo, trong thời gian chốt chặn, người dân cần chủ động lựa chọn tuyến đường khác, nghiêm túc chấp hành biển cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, tuyệt đối không tự ý vượt rào chắn khi nước lũ còn tràn qua mặt cầu.

Nước lũ dâng cao tràn qua mặt cầu tràn Thạch Nham, chính quyền xã Sơn Hạ (tỉnh Quảng Ngãi) cấm người, phương tiện lưu thông nhằm đảm bảo an toàn.

Cầu tràn Thạch Nham được xây dựng cách đây khoảng 30 năm, thuộc công trình đầu mối hạ lưu sông Trà Khúc. Trước đây, cây cầu kết nối huyện Tư Nghĩa và huyện Sơn Hà, nay thuộc địa bàn xã Trà Giang và xã Sơn Hạ sau sáp nhập.

Đây là tuyến giao thông quan trọng nối khu vực đồng bằng với miền núi Quảng Ngãi, có mật độ người và phương tiện qua lại khá đông.

Vào mùa mưa lũ, chính quyền địa phương thường xuyên phải dựng rào chắn, đặt biển cảnh báo để ngăn người dân qua lại. Dù vậy, vẫn có trường hợp bất chấp nguy hiểm, tự ý vượt rào chắn nhằm tránh phải di chuyển đường vòng khoảng 25km.

Không chỉ tại khu vực cầu tràn Thạch Nham, trước diễn biến mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai.

Nhiều nơi trên địa bàn xã Măng Bút bị ngập.

Lãnh đạo UBND xã Măng Bút cho biết, địa phương đã chủ động kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập nước; tổ chức cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn tại những vị trí nguy hiểm, đồng thời ngăn người dân và phương tiện đi vào khu vực không bảo đảm an toàn.

Chính quyền xã cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, theo dõi diễn biến thời tiết, tuyệt đối không tự ý vượt qua các vị trí đã được cảnh báo, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn kéo dài.

Trước nguy cơ mưa lũ diễn biến phức tạp, ngày 10/11, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 1080-CV/TU, yêu cầu các cấp, ngành và địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lớn được nhận định là lớn nhất trong năm.

Đáng chú ý, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu căn cứ tình hình thực tế, các cơ quan chức năng chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học khi mưa lớn, ngập lụt gây mất an toàn.

Các địa phương phải khẩn trương rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu để xây dựng phương án ứng phó; chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng chốt chặn tại các vị trí xung yếu, kiên quyết không để người và phương tiện đi qua ngầm tràn, đường bị ngập khi chưa bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn hồ chứa, đập thủy lợi, thủy điện; chủ động phương án cứu hộ, cứu nạn và chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ người dân tại những khu vực có nguy cơ bị cô lập.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 1080-CV/TU, yêu cầu các cấp, ngành và địa phương chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lớn.

Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó bí thư cấp ủy và chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Trước dự báo mưa lớn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân không chủ quan, không đánh đổi an toàn để đi qua các khu vực ngập sâu, cầu tràn đang có nước chảy xiết, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra.