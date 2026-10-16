Cẩm nang 'né' ngập tại TPHCM

Ngập trên đường Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ), chiều 11-10. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Đường Quốc Hương, phường An Khánh tối 1-10. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ngập ở đường số 14, phường Bình Hưng Hòa chiều 4-10. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Khu vực TPHCM trước đây, không bao gồm khu vực Thủ Đức: 57 vị trí

Qua theo dõi tình hình mưa, ngập nước trên địa bàn Thành phố từ năm 2020 đến nay, các trận mưa thường kéo dài từ 30 phút đến 2,5 giờ, với lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 126,3mm. Triều cường đã đạt mức +1,74m. Trong tổng số 773 tuyến đường trục chính, các tuyến có khả năng bị ngập do mưa, do triều và do mưa kết hợp triều được thống kê cụ thể như sau: