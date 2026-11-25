Những tuần cuối năm, giỏ hàng online của chị em nào cũng đầy lên trông thấy. Từ quần áo, đồ gia dụng, quà biếu cho tới thực phẩm chuẩn bị Tết, tất cả chỉ cách nhau vài cú chạm màn hình. Tiện lợi là thế, nhưng đây cũng là mùa những kẻ lừa đảo hoạt động rầm rộ nhất, bởi chúng biết ai cũng đang bận rộn, đang vội, và đang có tâm lý sợ bỏ lỡ khuyến mãi.

Bài viết này không nhằm làm chị em sợ mà ngừng mua sắm, chỉ mong trang bị vài thói quen đơn giản để mỗi lần đặt hàng đều yên tâm hơn.

Khi gương mặt quen thuộc cũng có thể là giả

Chiêu lừa tinh vi nhất hiện nay là dùng trí tuệ nhân tạo để dựng lại hình ảnh, giọng nói của người nổi tiếng, bác sĩ, thậm chí người thân, rồi mời mua hàng hoặc kêu gọi chuyển tiền.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thuộc Bộ Công Thương cảnh báo rằng công nghệ AI nay có thể tạo ra video, giọng nói giống thật tới mức rất khó phân biệt bằng mắt thường. Kẻ gian thường lấy ảnh, video mà chính chúng ta đăng công khai trên mạng xã hội để tạo bản giả.

Vậy chị em nhận ra bằng cách nào? Đừng cố soi từng khung hình, bởi ngay cả chuyên gia cũng khó. Thay vào đó, hãy ghi nhớ một nguyên tắc giản dị: người nổi tiếng thật gần như không bao giờ bán hàng qua đường link lạ, càng không hối thúc bạn chuyển tiền gấp. Khi thấy một gương mặt quen mời mua sản phẩm với giá rẻ bất thường, kèm lời giục phải mua ngay kẻo hết, đó chính là lúc nên dừng lại. Càng thúc giục, càng đáng nghi.

Những chiêu quen nhưng vẫn nhiều người sập bẫy

Bên cạnh công nghệ mới, các chiêu cũ vẫn chạy đều vì vẫn hiệu quả. Phổ biến nhất mùa này là giả shipper. Kẻ gian gọi điện báo có đơn hàng, đọc đúng tên và địa chỉ của bạn, rồi yêu cầu chuyển khoản tiền cọc hoặc phí giao, hoặc báo bạn đã đặt nhầm và dụ bấm vào link để hủy đơn.

Khi bạn bấm vào, chúng chiếm tài khoản hoặc rút sạch tiền. Thông tin tên, địa chỉ của bạn chúng có thể mua được, nên việc chúng đọc đúng không chứng minh chúng là shipper thật.

Một nhóm chiêu khác xoay quanh link lạ và mã OTP. Chị em có thể nhận tin nhắn báo trúng thưởng, được hoàn tiền, nhận quà tri ân, hoặc thông báo tài khoản có vấn đề cần xác thực, kèm một đường link.

Mục tiêu cuối cùng luôn là lấy mật khẩu, số thẻ hoặc mã OTP của bạn. Xin nhớ cho, mã OTP là chìa khóa cuối cùng vào tài khoản, không một nhân viên ngân hàng, sàn thương mại điện tử hay cơ quan nào được phép hỏi. Bất kỳ ai hỏi mã OTP đều là kẻ gian, không có ngoại lệ.

Ưu tiên những cách mua an toàn hơn

Cách phòng vệ tốt nhất là chọn phương thức ít rủi ro ngay từ đầu. Khi có thể, hãy ưu tiên mua trên các sàn thương mại điện tử chính thống và thanh toán qua hệ thống của sàn, thay vì chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản cá nhân của người bán lạ trên mạng xã hội.

Với hàng giá trị lớn, chọn hình thức nhận hàng rồi mới trả tiền nếu sàn hỗ trợ, hoặc thanh toán qua kênh có thể khiếu nại và hoàn tiền. Hạn chế lưu thông tin thẻ trên các website lạ, và nên dùng một tài khoản riêng với số dư vừa phải cho việc mua sắm online để nếu có rủi ro thì thiệt hại được khống chế.

Một thói quen nhỏ nhưng rất đáng giá là kiểm tra kỹ đường dẫn trước khi đăng nhập hay thanh toán. Các trang giả mạo thường có tên miền na ná trang thật, chỉ khác một vài ký tự, thêm đuôi lạ hoặc thay chữ. Khi nghi ngờ, đừng bấm vào link trong tin nhắn, hãy tự gõ địa chỉ chính thức hoặc mở ứng dụng của sàn, của ngân hàng để kiểm tra đơn hàng, tài khoản của mình.

Khi đã lỡ hoặc còn phân vân, nên làm thế nào?

Nếu chẳng may đã chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cho kẻ gian, điều quan trọng là hành động nhanh. Hãy lập tức liên hệ ngân hàng để yêu cầu khóa thẻ, tạm dừng giao dịch, đổi mật khẩu các tài khoản liên quan, và trình báo cơ quan công an gần nhất. Giữ lại toàn bộ bằng chứng gồm tin nhắn, số tài khoản, hình ảnh giao dịch để phục vụ việc xử lý.

Về quyền lợi người tiêu dùng, chị em có thể gọi tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia theo số 1800.6838, hoàn toàn miễn phí, để được hướng dẫn khi gặp tranh chấp, hàng không đúng mô tả, hay nghi ngờ bị lừa. Theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, người mua có quyền được bảo vệ, được khiếu nại và yêu cầu bồi thường khi quyền lợi bị xâm phạm. Biết nơi để gọi cũng là một phần của việc mua sắm thông minh.

Mùa mua sắm cuối năm vẫn nên là mùa vui. Chỉ cần giữ cho mình sự bình tĩnh, một chút hoài nghi lành mạnh trước những món hời khó tin và những lời giục giã, chị em hoàn toàn có thể sắm sửa thoải mái mà vẫn an toàn. Trong một thế giới mà cả gương mặt và giọng nói đều có thể bị làm giả, thứ khó làm giả nhất lại chính là sự tỉnh táo của người mua.

Hộp kiểm an toàn trước khi bấm nút đặt hàng hoặc chuyển tiền

Người bán có địa chỉ, số điện thoại, thông tin rõ ràng và lịch sử bán hàng không?

Giá có rẻ bất thường so với mặt bằng không? Rẻ quá thường có bẫy.

Có ai đang hối thúc mình quyết định thật nhanh không?

Link mình sắp bấm có đúng tên miền chính thức của sàn, của ngân hàng không?

Mình có đang được yêu cầu cung cấp mật khẩu, số thẻ đầy đủ hay mã OTP không?

Nếu phải đặt cọc, mình đã xác minh người bán qua kênh chính thức chưa?