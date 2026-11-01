Trên cơ sở Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương, Quyết định số 2034/QĐ-TTg ngày 23/10/2026, Công văn số 12176/BNV-CCVC ngày23/10/2026 và các quy định liên quan, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, kịp thời xây dựng Cẩm nang hướng dẫn vị trí việc làm.

Cẩm nang hướng dẫn vị trí việc làm gồm 90 câu hỏi - trả lời, có hình ảnh minh họa và hướng dẫn xử lý vướng mắc khi kê khai.

Ba yêu cầu xuyên suốt: (1) bắt đầu từ nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và trách nhiệm, không hợp thức hóa số người hiện có; (2) kế thừa dữ liệu đã được kiểm chứng, chỉ kê khai phần còn thiếu hoặc có thay đổi; (3) phân biệt dữ liệu đúng về kỹ thuật với dữ liệu đã được xác nhận về nghiệp vụ, không tự động quy đổi nhu cầu nhân lực thành biên chế.

Các mã, trang tính, công thức, cột nhập và hình minh họa được xây dựng theo phiên bản bộ biểu của Thanh Hóa.

Cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện theo tệp chính thức do đầu mối phát hành; các địa phương khác có thể tham khảo cách hướng dẫn, cách kiểm tra và xử lý vướng mắc, không sao chép máy móc quy tắc kỹ thuật của tệp Thanh Hóa.

ĐIỂM NỔI BẬT TRONG CẨM NANG HƯỚNG DẪN VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA THANH HÓA

- Hỏi - đáp theo tình huống thực tế, có hình ảnh minh họa từng công đoạn và cảnh báo thường gặp.

- Kế thừa dữ liệu đã có: cơ quan đầu mối chuẩn bị mã, danh mục nguồn, đơn vị trực tiếp kê khai chỉ xác nhận và bổ sung.

- Kiểm tra từ nguồn: sản lượng đúng kỳ; phút lao động khác thời hạn giải quyết; không đếm trùng hồ sơ hoặc giờ giảm.

- Phân biệt công chức, viên chức, hợp đồng; phân biệt người quy đổi, người cần bố trí và biên chế được giao.

- Kiểm tra hai lớp: phần mềm đối chiếu dữ liệu kỹ thuật, còn bộ phận chuyên môn và người đứng đầu xác nhận kết quả nghiệp vụ.

Toàn văn Cẩm nang hướng dẫn xác định vị trí việc làm