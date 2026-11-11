Cẩm nang du lịch rừng dừa nước Tịnh Khê

Cách di chuyển

Rừng dừa nước Tịnh Khê nằm ở hạ lưu sông Trà Khúc (xã Tịnh Khê), cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi khoảng 15 km về phía Đông Bắc và rất gần biển Mỹ Khê.

Rừng dừa nước xanh mát ở Tịnh Khê. Ảnh: Đoàn Vương Quốc

Từ trung tâm thành phố, du khách đi theo đường Hoàng Sa hướng về biển Mỹ Khê và thôn Trường Định. Xe máy là phương tiện phù hợp nhất để chủ động dừng chân khám phá các làng ven sông; ô tô cá nhân hoặc taxi cũng có thể tiếp cận dễ dàng.

Du khách từ xa có thể đi tàu hỏa đến ga Quảng Ngãi hoặc bay tới sân bay Chu Lai, rồi đi đường bộ về Tịnh Khê.

Du khách chèo SUP trên sông Kinh. Ảnh: Trà Giang

Trải nghiệm chính

Tham quan rừng dừa bằng thuyền nhỏ là hoạt động chính tại đây. Du khách nên liên hệ trước với HTX Nông nghiệp và Du lịch cộng đồng Mỹ Khê hoặc các hộ dân thôn Trường Định để đặt chuyến. Thuyền có áo phao, chở tối đa 4 khách/chuyến với giá niêm yết công khai.

Do lòng sông Kinh bị bồi lấp, hoạt động chèo thuyền phụ thuộc nhiều vào thủy triều. Du khách nên xác nhận trước tình trạng con nước với người dân, tránh hủy chuyến khi nước rút.

Món bánh xèo tôm đất trên sông Kinh Giang. Ảnh: Trà Giang

Du khách có thể ngồi trên chiếc ghe nhỏ len lỏi qua từng lạch nước, không gian càng đi sâu càng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mái chèo và âm thanh sông nước. Điểm thú vị của hành trình còn ở những câu chuyện lịch sử.

Rừng dừa nước Tịnh Khê từng là Căn cứ cách mạng, nơi che chở cho lực lượng kháng chiến từ những năm 1930 và là địa điểm trú ẩn kiên cường trong kháng chiến chống Mỹ. Nơi đây đã được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh với tên gọi Căn cứ rừng dừa nước.

Những món ăn được chế biến đơn giản, giữ vị ngọt tự nhiên. Ảnh: Trà Giang

Ngoài ngồi thuyền, du khách có thể trải nghiệm chằm lá dừa, xem giăng lưới, cất rớ, bắt cá, cua, xìa, tôm đất. Du khách cũng có thể gặp anh Lê Hồng Hùng (thành viên HTX) để xem đan đồ chơi bằng lá dừa như chim, cua, đồng hồ... Vào dịp lễ, du khách còn được thưởng thức hát bài chòi và thả hoa đăng trên sông.

Ẩm thực sông Kinh

Ẩm thực Tịnh Khê gắn liền với thủy sản tươi sống vùng nước lợ chế biến đơn giản như nướng, hấp, rang chấm muối ớt để giữ vị ngọt tự nhiên. Đừng quên thưởng thức bánh xèo tôm đất, don ăn cùng bánh tráng và trái dừa nước ngọt thanh mát lành ngay tại vườn với phần cơm dừa mềm, trong, có vị ngọt thanh, thường được dùng làm món giải khát trong những ngày nắng nóng.

Trải nghiệm làm đồ chơi bằng lá dừa. Ảnh: Trà Giang

Mùa nào đẹp nhất?

Tháng 4 - 8 (Mùa khô): Thời tiết nắng ráo, thuận lợi đi thuyền và kết hợp tắm biển. Du khách nên đi vào buổi sáng hoặc chiều muộn để tránh nắng gắt và chụp ảnh đẹp.

Tháng 9 - 12 (Mùa mưa bão) nếu muốn thăm quan, du khách cần theo dõi dự báo thời tiết, tránh những ngày mưa lớn hoặc biển động.

Những điểm tham quan lân cận

Biển Mỹ Khê: Nằm sát rừng dừa, bãi cát dài 7 km phù hợp tắm biển và thưởng thức hải sản.

Khu chứng tích Sơn Mỹ: Cách Mỹ Khê 3 km, nơi ghi lại vụ thảm sát 504 thường dân năm 1968. Đây là điểm đến cần sự trang nghiêm, phù hợp với hành trình tìm hiểu lịch sử vùng đất.

Chùa Minh Đức (Núi Thiên Mã) và Cầu Cổ Lũy - nơi có tượng Quan Thế Âm cao nổi bật. Từ đây, du khách có thể ngắm trọn cảnh cửa biển và làng chài.

Làng cổ ven sông: Ghé đền thờ Trương Định hoặc làng Mỹ Lại, quê hương danh thần Trương Đăng Quế, dòng họ giàu truyền thống khoa bảng bên dòng Kinh Giang.

Đi thuyền dọc sông Kinh. Ảnh: Đoàn Vương Quốc

Lưu ý khi tham quan

Mặc áo phao khi lên ghe, tuân thủ hướng dẫn và không tự ý tách đoàn.

Chuẩn bị nón, kem chống nắng, nước uống và túi chống nước cho thiết bị điện tử.

Không vứt rác xuống sông, không bẻ lá hay làm hư hại cây dừa nước.

Khi muốn chụp ảnh hoặc trải nghiệm nghề truyền thống, nên hỏi ý kiến người dân trước.

Giá trị của sông Kinh không chỉ dừng ở cảnh quan mà nằm ở những câu chuyện lịch sử và nếp sống cộng đồng. Dành thời gian trò chuyện với người dân sẽ giúp chuyến đi sâu sắc và trọn vẹn hơn.