Trích từ tác phẩm "Nắng sớm ngã ba" của họa sĩ Phạm Bình Chương. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Các họa sĩ tham gia triển lãm thuộc nhiều thế hệ, phần lớn được đào tạo bài bản tại Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam. Trong đó, nhiều người hiện là giảng viên mỹ thuật, một số từng có thời gian dài tham gia giảng dạy tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành, đồng thời là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Với nền tảng chuyên môn và quá trình sáng tác bền bỉ, mỗi họa sĩ theo đuổi một phong cách, chất liệu và ngôn ngữ tạo hình riêng, tạo nên sự đa dạng trong cách tiếp cận chủ đề mùa.

Lấy cảm hứng từ sự vận động của thiên nhiên và nhịp chuyển mùa đặc trưng của miền bắc, triển lãm "Cảm mùa" mang đến những góc nhìn đa dạng về bốn mùa xuân, hạ, thu, đông qua ngôn ngữ hội họa và cá tính sáng tạo của mỗi nghệ sĩ.

Các tác phẩm ở một góc không gian triển lãm. (Ảnh: THỤY PHƯƠNG)

Cùng hướng đến đề tài mùa nhưng mỗi họa sĩ lại có cách nhìn, lựa chọn khoảnh khắc và phương thức biểu đạt riêng, tạo nên sự đa dạng cho triển lãm. Trong "Cảm mùa", tám họa sĩ không cùng đi theo một phong cách hay ngôn ngữ tạo hình thống nhất. Sự kết nối nằm ở mối quan tâm chung đối với thiên nhiên và những chuyển động của thời gian.

Từ hội họa hiện thực, ấn tượng đến biểu hiện, trừu tượng, từ sơn dầu, acrylic, lụa đến sơn mài, mỗi chất liệu đem lại một khả năng diễn đạt khác nhau. Bên cạnh chú trọng tái hiện cảnh vật với những chi tiết cụ thể, các họa sĩ cũng nắm bắt ấn tượng của ánh sáng, màu sắc hoặc chuyển hóa cảm xúc thành hình khối, mảng màu.

Tác phẩm "Nắng" của họa sĩ Đậu Quang Toàn. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Họa sĩ Đậu Quang Toàn mang đến cách nhìn về bốn mùa luân phiên, với bút pháp chuyển từ hậu ấn tượng sang biểu hiện, trừu tượng. Qua những sáng tác như "Phố nhỏ", "Trăng lạnh", cảnh quan đô thị và ký ức về 36 phố phường Hà Nội được chuyển tải bằng ngôn ngữ tạo hình giàu tính biểu cảm. Những hình ảnh quen thuộc gợi ra sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, giữa cảnh vật bên ngoài với những rung động bên trong người nghệ sĩ.

Tác phẩm "Phản chiếu 01" của họa sĩ Lê Trần Hậu Anh. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Với họa sĩ Lê Trần Hậu Anh, mùa hạ được tiếp cận qua cấu trúc bố cục tương chiếu, trong đó phần trên thiên về hiện thực, phần dưới nghiêng về trừu tượng. Cách tổ chức hình ảnh tạo nên sự đối thoại giữa những gì mắt nhìn thấy và những cảm nhận được khơi mở từ cảnh vật.

Các tác phẩm như "Phố bên sông", "Phản chiếu 01" cho thấy mối quan tâm của họa sĩ đối với cảnh quan đô thị, những mảng màu và ký ức về không gian sống. Bằng ngôn ngữ tạo hình giản lược, tác phẩm gợi ra những liên tưởng về sự biến đổi của cảnh quan và những lớp ký ức được lưu giữ trong mỗi không gian.

Họa sĩ Lê Thư lựa chọn trực họa làm phương thức sáng tác chủ đạo. Những chuyến đi và trải nghiệm trực tiếp trước thiên nhiên giúp anh ghi lại các khoảnh khắc mùa bằng cảm quan gần với tinh thần ấn tượng. Qua các tác phẩm "Dưới vòm thu", "Về nhà", vẻ đẹp của cảnh vật được cảm nhận từ những điều bình dị, gần gũi.

Cùng hướng đến thời khắc cuối thu, đầu đông của Hà Nội, hai họa sĩ Trần Xuân Bình và Nguyễn Minh (Minh Phố) lại có những lựa chọn tạo hình khác nhau.

Tác phẩm "Dưới vòm thu" của họa sĩ Lê Thư. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trần Xuân Bình chú trọng diễn tả ánh sáng và màu nắng trên nhà cửa, hoa lá. Biến chuyển của thời tiết được thể hiện qua sắc độ, sự tương phản và nhịp điệu của màu sắc. Với các tác phẩm "Âm thanh ngày nắng", "Nắng hanh", họa sĩ gợi lên cảm giác về một Hà Nội bình dị, gần gũi, nơi thiên nhiên và đời sống thường nhật hòa quyện trong những khoảnh khắc giàu chất thơ.

Trong khi đó, Nguyễn Minh tiếp cận thời khắc giao mùa bằng những hình khối lập thể và ngôn ngữ đồ họa, kết hợp với cảm xúc trữ tình, lãng mạn. Những tác phẩm "Những câu chuyện nhỏ", "Mùa qua phố 1" gợi nhắc về Hà Nội qua những dấu hiệu đặc trưng của mùa thu như gió heo may, hương cốm, sắc lá chuyển màu. Không gian phố hiện lên qua sự sắp đặt của hình khối, màu sắc, vừa mang dáng dấp của cảnh quan thực, vừa mở ra những liên tưởng về ký ức đô thị.

Tác phẩm "Âm thanh ngày nắng" của họa sĩ Trần Xuân Bình. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Họa sĩ Nguyễn Minh chia sẻ, triển lãm là dịp hội ngộ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, trong đó có những người từng là thầy giáo của anh. Vì vậy, được cùng các thầy và đồng nghiệp tham gia triển lãm, chia sẻ tình yêu hội họa và cảm nhận về mùa là niềm vui, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những người đã truyền cảm hứng trên con đường sáng tác.

Một sắc thái khác được thể hiện trong các tác phẩm sơn mài của họa sĩ Công Quốc Thắng. Với khuynh hướng biểu hiện, trừu tượng, anh quan tâm đến thời khắc và sự chuyển tiếp từ đông sang xuân.

Tác phẩm "Phố mưa" của họa sĩ Nguyễn Minh (Minh Phố). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Cái lạnh của mùa đông, độ ẩm ướt của những ngày chuyển mùa được diễn đạt thông qua hình khối, màu sắc và đặc tính của chất liệu sơn mài. Những tác phẩm "Sương sớm", "Nắng đông" gợi ra sự chuyển động của thiên nhiên trong trạng thái vừa cụ thể, vừa giàu tính liên tưởng.

Từ những lớp màu và hình thể, người xem có thể cảm nhận nhịp vận động của đất trời, từ tĩnh lặng đến sinh sôi. Cũng quan tâm đến không khí mùa thu nhưng họa sĩ Nguyễn Văn Đức và Phạm Bình Chương lại lựa chọn những hướng biểu đạt riêng.

Nguyễn Văn Đức khai thác chất liệu sơn mài truyền thống trên vóc, với phong cách hiện thực, lãng mạn. Các tác phẩm "Chiều vàng", "Những áng mây vàng" sáng tác năm 2026 gợi cảm giác về vẻ đẹp của cảnh sắc qua những gam màu và ánh sáng giàu chất thơ.

Tác phẩm "Ngày đông" của họa sĩ Công Quốc Thắng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Họa sĩ Phạm Bình Chương lại tiếp cận mùa thu theo khuynh hướng hiện thực, tập trung vào cảnh quan phố phường và những chi tiết của đời sống đô thị. Qua các tác phẩm "Gánh hàng rong", "Nắng sớm ngã ba", hình ảnh Hà Nội hiện lên với những góc phố, nếp nhà và sinh hoạt quen thuộc.

Ánh sáng góp phần làm nổi bật vẻ đẹp của kiến trúc, đồng thời lưu giữ những dấu ấn thời gian trong không gian đô thị. Điểm gặp gỡ của các tác phẩm là cách tiếp cận ngoại cảnh, nhìn từ thế giới bên ngoài để cảm nhận những chuyển động của thiên nhiên và cuộc sống.

Con người vẫn hiện hữu trong tranh, qua dáng phố, mái nhà, hàng cây hay những sinh hoạt thường nhật, nhưng không phải lúc nào cũng giữ vai trò trung tâm. Ánh sáng, màu sắc, không khí và cảm giác về mùa mới là yếu tố dẫn dắt mạch cảm xúc. Bằng cách ấy, các họa sĩ đưa người xem đến gần hơn với những điều tưởng như quen thuộc nhưng thường dễ bị bỏ qua trong nhịp sống hằng ngày.

Tác phẩm "Ngày bình yên" của họa sĩ Nguyễn Văn Đức. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Cách cảm nhận mùa trong triển lãm cũng gợi liên tưởng đến tinh thần thơ haiku cổ điển Nhật Bản, nơi mỗi bài thơ thường có một quý ngữ (kigo) để gợi thời điểm và mùa trong năm. Chỉ từ một hình ảnh thiên nhiên, một khoảnh khắc thời tiết hay dấu hiệu nhỏ của cảnh vật, người viết có thể mở ra không gian cảm xúc rộng lớn.

Trong hội họa cũng vậy, vệt nắng trên mái nhà, tán cây đổi màu, làn sương phủ trên phố hay sắc trời cuối đông đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho những suy tưởng về thời gian, ký ức và sự hiện hữu của con người giữa thiên nhiên.

Tác phẩm "Gánh hàng rong" của họa sĩ Phạm Bình Chương. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Với 42 tác phẩm của tám họa sĩ, "Cảm mùa" tạo nên hành trình thị giác đi qua bốn mùa, đồng thời cho thấy sự phong phú trong cách tiếp cận đề tài quen thuộc của hội họa Việt Nam. Mỗi tác phẩm lưu giữ một khoảnh khắc riêng, mỗi nghệ sĩ gửi vào đó một cảm quan và trạng thái cảm xúc khác nhau. Từ những gam màu rực rỡ của mùa hạ đến vẻ trầm lắng của mùa đông, từ sắc thu Hà Nội đến những tín hiệu đầu tiên của mùa xuân, triển lãm gợi nhắc người xem về khả năng cảm nhận thiên nhiên bằng nhiều giác quan và chiều sâu tâm tưởng.

Trong đời sống đô thị hôm nay, khi nhịp sinh hoạt ngày càng gấp gáp, những chuyển biến của đất trời đôi khi chỉ được nhận ra qua bản tin thời tiết hoặc những thay đổi rất nhỏ của bối cảnh. Hội họa, bằng cách lưu giữ ánh sáng, màu sắc và không khí của từng khoảnh khắc, mở ra một khoảng lặng để con người quan sát và cảm nhận kỹ hơn thế giới quanh mình.

Không gian triển lãm. (Ảnh: THỤY PHƯƠNG)

"Cảm mùa" cũng là cuộc gặp gỡ giữa cảnh sắc thiên nhiên với tâm hồn người nghệ sĩ, giữa những điều thân thuộc của đời sống với khả năng rung động và khám phá không ngừng của nghệ thuật.

Triển lãm mở cửa đón công chúng từ ngày 27/11 đến 30/12.