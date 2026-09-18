Cấm lưu thông qua hàng loạt cầu cũ, cầu tạm trên sông Đáy

Tối 18-9, theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 17-9, trên địa bàn phường Nguyễn Úy (Ninh Bình), mưa to làm ngập gần 4.800 nhà dân và 2 trường học, gây hư hại khoảng 12ha hoa màu, sạt 4 đoạn đê sông. Quân khu 3 đã điều động 771 bộ đội thường trực, dân quân tự vệ cùng phương tiện hỗ trợ 303 hộ/985 nhân khẩu đến nơi an toàn và tham gia khắc phục hậu quả.