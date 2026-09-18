Cấm lưu thông qua hàng loạt cầu cũ, cầu tạm trên sông Đáy
Tất cả các cây cầu cũ, cầu tạm qua sông Đáy đã được các địa phương chỉ đạo tạm dừng lưu thông. Đồng thời, bố trí chốt trực 24/24 giờ để bảo vệ, không cho bất cứ người dân, phương tiện nào di chuyển qua để đảm bảo an toàn giao thông do nước lũ từ thượng nguồn tràn về gây nhiều ảnh hưởng tới các địa phương dọc các tuyến sông lớn qua Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cam-luu-thong-qua-hang-loat-cau-cu-cau-tam-tren-song-day-418230.htm