Cấm lưu thông qua cầu Cậy (Hải Phòng) từ hôm nay, 22/10

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hải Phòng, việc phân luồng giao thông được thực hiện nhằm phục vụ thi công cải tạo cầu Cậy tại Km8+650, đường tỉnh 394, thuộc công trình xử lý bất cập hạ tầng, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại các cầu hẹp.

Cụ thể, từ 0h ngày 22/10 đến hết ngày 31/12/2026, cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu Cậy tại Km8+650, đường tỉnh 394.

Đường dẫn lên cầu Cậy mới. (Ảnh: BHP)

Trong thời gian này, người tham gia giao thông di chuyển theo hướng thay thế qua cầu Cậy mới và đường dẫn, từ nút giao Km6+800, đường tỉnh 394 đến cầu Cậy mới, nút giao Km9+800, đường tỉnh 394 và ngược lại.

Sở Xây dựng TP Hải Phòng giao Trung tâm Quản lý, bảo trì các công trình chỉ đạo, giám sát nhà thầu thi công lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, gồm biển cấm, biển chỉ dẫn phân luồng từ xa, rào chắn barie, đèn cảnh báo ban đêm và đèn chiếu sáng. Đồng thời, bố trí lực lượng thường trực điều tiết giao thông 24/24h theo phương án được duyệt.

Các hạng mục phục vụ phân luồng phải hoàn thành trước 20h ngày 21/10.

Sở Xây dựng TP Hải Phòng đề nghị người tham gia giao thông chấp hành nghiêm hệ thống biển báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố, công an và UBND các xã Mao Điền, Bình Giang được đề nghị phối hợp điều tiết, hướng dẫn giao thông trong thời gian thi công.