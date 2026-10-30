Cấm lưu thông đoạn sạt lở trên Quốc lộ 28 để khắc phục sự cố

Trong thời gian cấm đường, các phương tiện lưu thông giữa Gia Nghĩa và Đà Lạt, theo cả hai chiều, được hướng dẫn đi theo các lộ trình thay thế.

Cụ thể, từ Gia Nghĩa đi Quảng Khê, đến Km181+560 rẽ vào đường hướng thủy điện Đồng Nai 4, ra Quốc lộ 20 để đi Đà Lạt và ngược lại.

Lộ trình thứ hai, từ Gia Nghĩa đi Quảng Sơn, đến Km257+230 đi vào Tỉnh lộ 4B, kết nối Quốc lộ 27, sau đó ra Quốc lộ 20 hoặc di chuyển theo đường ĐT722 để lên Đà Lạt và chiều ngược lại.

Quốc lộ 28, đoạn qua xã Phúc Thọ Lâm Hà.

Trước đó, mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng nứt, trượt đất tại đoạn Km136+800 – Km136+900, Quốc lộ 28, khu vực giáp ranh giữa xã Phúc Thọ Lâm Hà và xã Tà Đùng.

Qua kiểm tra, mặt đường bị sụt lún trên toàn bộ bề rộng, vị trí sâu nhất khoảng 30cm. Lề đường bên phải tại Km136+880 xuất hiện hố sụt rộng khoảng 40cm, sâu 50cm. Đáng chú ý, tại Km136+890, phía bên trái tuyến xuất hiện vết nứt dài khoảng 70m, rộng 10cm, kéo từ mép mặt đường nhựa xuống mái taluy âm.

Việc tổ chức cấm đường nhằm tạo điều kiện cho lực lượng chức năng triển khai khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Người tham gia giao thông cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng khi lưu thông qua khu vực.