Cấm lưu thông 1 làn xe tuyến cao tốc TPHCM-Trung Lương để thi công mở rộng

Ngày 10/11, thông tin từ đơn vị thi công Dự án mở rộng tuyến cao tốc TPHCM-Trung Lương-Mỹ Thuận (dài gần 100km) cho biết, dự kiến từ ngày 10 đến 30/11, đơn vị tạm dừng lưu thông 1 làn xe trên tuyến cao tốc ở vị trí thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh. Thời gian dừng từ 22 giờ hôm trước đến 6 sáng hôm sau để phục vụ công tác vận chuyển, lắp đặt dầm Super-T tại gói thầu.

Cụ thể, khi thi công mở rộng tuyến cao tốc thuộc đoạn Km35+625 đến Km38+900 hướng từ TPHCM đi Tây Ninh (xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh), các dầm được lắp đặt tại 9 nhịp từ trụ T60 đến trụ T69, phía bên trái tuyến. Trong thời gian thi công, nhà thầu sử dụng làn số 1 để tập kết xe cẩu, xe chở dầm và phục vụ công tác cẩu lắp.

Tuyến cao tốc TPHCM-Trung Lương-Mỹ Thuận sẽ cấm 1 làn xe ở địa bàn xã Thủ Thừa (Tây Ninh) để phục vụ việc thi công. Ảnh: Đ.Xá.

Cũng theo đơn vị, khi tiến hành thi công sẽ bố trí biển báo, rào chắn, cọc tiêu, đèn tín hiệu, đèn chiếu sáng và nhân sự hướng dẫn, điều tiết giao thông tại khu vực nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Khi hoàn tất công việc thi công đơn vị sẽ trả lại làn xe trước 6 giờ hằng ngày.

Dự án mở rộng cao tốc TPHCM-Trung Lương-Mỹ Thuận là một trong những dự án trọng điểm khu vực phía Nam, có nguồn vốn đầu tư hơn 36.100 tỷ đồng, được khởi công tháng 12/2026, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng 12/2028. Dự án đi qua địa bàn TPHCM, Tây Ninh và Đồng Tháp. Hiện các nhà thầu đang huy động hàng trăm máy móc, kỹ sư, công nhân để thực hiện dự án.