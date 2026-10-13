Cấm luồng tạm thời trên sông Sài Gòn khi hợp long vòm thép chính cầu đi bộ

Thử tải tổ hợp kết cấu vòm chính và hệ khung đỡ nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tại nhà máy. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 13/10, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo về việc hạn chế lưu thông đường thủy nội địa phục vụ thi công xây dựng cầu chính thuộc dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Đáng chú ý, luồng giao thông thủy sẽ bị cấm tạm thời trong một số khung giờ ngày 19, 21 và 22/10.

Trong thời gian thi công lắp dựng, hợp long vòm thép chính, luồng giao thông thủy sẽ bị cấm tạm thời theo các khung giờ cụ thể: từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 19/10 nhằm phục vụ công tác di chuyển đoàn sà lan vận chuyển kết cấu vòm thép vào vị trí và neo giữ tại công trường; từ 2 giờ đến 18 giờ ngày 21 và 22/10, nhằm phục vụ công tác xoay sà lan, nâng hạ, định vị và hợp long kết cấu vòm thép cầu chính.

Ngoài cấm luồng tạm thời, từ ngày 13/10 đến ngày 7/12, trên tuyến sông Sài Gòn, tại khu vực thi công xây dựng cầu chính thuộc dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn thiết lập trạm điều tiết giao thông đường thủy tại thượng lưu và hạ lưu kết hợp bố trí báo hiệu đường thủy nội địa theo phương án bảo đảm an toàn giao thông thủy.

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu người điều khiển phương tiện thủy nội địa khi lưu thông đến khu vực thi công công trình tuyệt đối tuân thủ quy tắc, hướng dẫn, chỉ dẫn của trạm điều tiết, các báo hiệu đường thủy nội địa tại hiện trường.

Cùng với đó, người điều khiển phương tiện theo dõi thông báo luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan đến an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Theo Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood (nhà tài trợ công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn), sau khi thử tải toàn bộ tổ hợp gồm kết cấu cầu chính và hệ khung đỡ với tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang được chuẩn bị để lai dắt từ Vũng Tàu về vị trí lắp đặt tại trung tâm thành phố.

Từ khu vực cảng Đông Xuyên (khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ), đoàn lai dắt dự kiến mất khoảng hai ngày để đưa cầu về khu vực lắp đặt. Theo kế hoạch, cầu đi bộ dự kiến hợp long vào ngày 21/10. Việc hợp long được tính toán theo điều kiện thủy văn và mực nước sông Sài Gòn, với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng kỹ thuật.

Đến nay, dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng thi công. Tại gói thầu XL01, nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục xây dựng tại hai đầu cầu dẫn. Ở gói thầu XL02, các hạng mục chính của cầu như kết cấu cầu, cầu thang xoắn, cầu thang bộ, thang máy, bể nước cảnh quan và trạm bơm nước đã cơ bản hoàn tất.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng chiều dài công trình khoảng 720m, khởi công vào cuối tháng 3/2025 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Nhịp chính của cầu là kết cấu vòm treo dây văng dài 187m; mặt cầu bằng dầm thép có bề rộng thay đổi từ 6-11m.

Công trình được thiết kế với tĩnh không thông thuyền rộng 80m và cao 10m nhằm đảm bảo không gian cho giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn./.