Cấm luồng sông Sài Gòn để hợp long cầu đi bộ hình lá dừa nước gần 1.000 tỷ đồng

Ngày 13/10, Sở Xây dựng Tp.HCM thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa tại khu vực thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Theo đó, ngày 19/10, từ 13h đến 19h, khu vực thi công, lắp dựng và hợp long vòm thép chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẽ cấm luồng tạm thời để di chuyển đoàn sà lan vận chuyển kết cấu vòm thép vào vị trí và neo giữ tại công trường.

Trong hai ngày 21 và 22/10, từ 2h đến 18h mỗi ngày, luồng tiếp tục được cấm tạm thời để xoay sà lan, nâng hạ, định vị và hợp long kết cấu vòm thép cầu chính.

Đến nay, dự án cầu vượt qua sông Sài Gòn đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng.

Ngoài các khung giờ cấm nói trên, việc điều tiết giao thông đường thủy được triển khai từ thời điểm ban hành thông báo đến hết ngày 7/12/2026 tại khu vực thi công cầu chính. Trạm điều tiết khống chế giao thông sẽ được bố trí ở thượng lưu và hạ lưu công trình, kết hợp hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa nhằm bảo đảm an toàn.

Phương án bảo đảm an toàn giao thông thủy đã được Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam chấp thuận, sau đó được điều chỉnh, bổ sung theo các văn bản liên quan.

Sở Xây dựng Tp.HCM yêu cầu người điều khiển phương tiện thủy nội địa khi lưu thông đến khu vực thi công phải chấp hành nghiêm hướng dẫn của trạm điều tiết và hệ thống báo hiệu tại hiện trường. Các phương tiện cũng cần theo dõi thông báo luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuân thủ quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Sở Xây dựng cũng đề nghị các cơ quan báo chí, đơn vị vận tải và tổ chức, cá nhân có liên quan thông tin rộng rãi lịch hạn chế lưu thông để chủ động điều chỉnh hành trình, tránh đi vào khu vực thi công trong thời gian cấm luồng.

Nhịp chính của cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn được thiết kế uốn lượn mang hình dáng chiếc lá dừa nước thanh thoát.

Khởi công tháng 3/2025 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nằm giữa cầu Ba Son và hầm vượt sông Sài Gòn, nối trung tâm Tp.HCM và Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cầu được thiết kế uốn lượn mang hình dáng chiếc lá dừa nước thanh thoát, rực rỡ ánh đèn nghệ thuật bắc qua sông Sài Gòn. Công trình được người dân Tp.HCM mong mỏi, hứa hẹn trở thành điểm nhấn cảnh quan độc đáo kết nối đôi bờ Đông - Tây.

Với nhịp chính, toàn bộ phần vòm thép dài 187 mét được tổ hợp trên bệ lắp ráp tại nhà máy của Công ty cổ phần Đóng tàu Đại Dũng (Khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, Tp.HCM) đã hoàn thiện việc sơn phủ, nằm tĩnh lặng trên bãi ráp đồ sộ. Nhìn từ trên cao, nhịp cầu chính nặng hơn 1.350 tấn mang hình dáng lá dừa nước được gia công tinh xảo, đã vượt qua mọi bài kiểm tra tải trọng kỹ thuật tại nhà xưởng.

Để vận chuyển thành công cấu kiện nhịp chính vòm thép của cầu đi bộ sông Sài Gòn trên hành trình biển và sông dài hơn 80 km từ Vũng Tàu về Tp.HCM, các đơn vị thi công đã phải thiết kế một hệ thống bệ đỡ khổng lồ chuyên dụng nặng khoảng 1.700 tấn đặt cố định trên mặt sà lan siêu tải trọng.

Đến nay, dự án cầu vượt qua sông Sài Gòn đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. Công tác hợp long dự kiến diễn ra ngày 21/10 tới. Sau khi hợp long, công trình tiếp tục hoàn thiện mặt cầu, lan can, cảnh quan và các tiện ích đi kèm.

Khi hoàn thành, cây cầu không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại giữa hai bờ sông Sài Gòn mà còn được kỳ vọng trở thành không gian công cộng mới, tăng khả năng tiếp cận cảnh quan sông nước và góp phần nâng cao giá trị cảnh quan và thúc đẩy kinh tế đêm dọc hai bờ sông Sài Gòn.