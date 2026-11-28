Xã Cam Lộ tập trung rà soát, tích hợp, hoàn thành quy hoạch chung xã Cam Lộ. Trong đó chú trọng quy hoạch các khu vực có tiềm năng phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ; mở rộng Cụm công nghiệp (CCN) Cam Thành; quy hoạch và kêu gọi đầu tư xây dựng mới CCN Thượng Lâm; nghiên cứu quy hoạch CCN, kho bãi logistics công nghệ cao trên tuyến cao tốc Cam Lộ-Lao Bảo và điểm giao cắt Quốc lộ 9 với cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Đồng thời, ưu tiên tạo quỹ đất sạch, kêu gọi đầu tư phát triển thương mại-dịch vụ khu vực Nam Hùng, Nghĩa Hy, Mai Lộc 2, Đốc Kỉnh, Trung tâm thương mại-dịch vụ vùng Cùa, trục Quốc lộ 9, vùng phía Nam trung tâm xã và khu vực giáp ranh với cụm công nghiệp-dịch vụ-thương mại xã Hiếu Giang tạo phát triển liên kết vùng; tập trung hỗ trợ Tập đoàn T&T sớm triển khai dự án trọng điểm Khu thể dục thể thao, sân golf Cam Lộ.

Địa phương cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; có cơ chế, chính sách phù hợp kiểm soát biến động giá đất, đặc biệt là giá đất sản xuất, kinh doanh, phi nông nghiệp, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Cùng đó, thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai; công khai, minh bạch và chủ động cung cấp thông tin tới doanh nghiệp; giảm thiểu thời gian giải quyết thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng.

Các sản phẩm của Công ty TNHH MTV Từ Phong được thị trường ưa chuộng - Ảnh: X.D

Mặt khác, xã Cam Lộ cũng có chính sách hỗ trợ chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, CCN, vườn ươm công nghệ, trên cơ sở yêu cầu các chủ đầu tư dành một phần quỹ đất đã đầu tư cho các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê; xây dựng chính sách hỗ trợ về hạ tầng mặt bằng sạch, điện, nước, giao thông, thông tin liên lạc, thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Xã Cam Lộ cũng rà soát, triển khai các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh về nghiên cứu phát triển, đào tạo, tư vấn, xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ... trên địa bàn; nghiên cứu ban hành cập nhật, bổ sung các chính sách của địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp với tình hình mới; hỗ trợ doanh nghiệp đạt các chứng chỉ, chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn ngành theo yêu cầu của thị trường xuất khẩu, tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng; đồng thời, hỗ trợ các dịch vụ tư vấn, xúc tiến thương mại để kết nối các doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa tại các CCN trọng điểm trên địa bàn.

Ông Từ Linh Vũ, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công ty TNHH MTV Từ Phong cho biết: “Doanh nghiệp chế biến nông sản địa phương với sản phẩm chính là dầu lạc và những phụ phẩm từ lạc. Từ khi thành lập đã được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ cho thuê đất; Trung tâm Khuyến công tỉnh hỗ trợ kinh phí; các ban, ngành cũng đồng hành với doanh nghiệp, giúp chúng tôi tạo nên những sản phẩm chất lượng OCOP đạt 3 sao và 4 sao, có mặt trên thị trường cả nước, được khách hàng ưa chuộng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động nông thôn, đồng hành với nông dân trồng lạc ở địa phương”.

“Địa phương rất quan tâm đến các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh trên địa bàn. Xã sẽ đẩy mạnh số hóa, minh bạch hóa, đơn giản hóa, dễ tuân thủ, dễ thực hiện đối với chế độ kế toán, thuế, bảo hiểm... để khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Đồng thời, thực hiện việc cung cấp miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung, dịch vụ tư vấn pháp lý, đào tạo về quản trị doanh nghiệp, kế toán, thuế, nhân sự, pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương”, Phó Chủ tịch UBND xã Cam Lộ Lê Anh Chương nhấn mạnh.