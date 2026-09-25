Cẩm Lệ và Hòa Xuân cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quy hoạch

Toàn cảnh buổi làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh với Đảng ủy 2 phường Cẩm Lệ và Hòa Xuân.

Báo cáo của 2 địa phương tại buổi làm việc cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy phường Cẩm Lệ, Hòa Xuân đã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội, quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng và đẩy nhanh tiến độ đầu tư công. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được 2 địa phương đặc biệt quan tâm; tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân...

Đối với phường Cẩm Lệ, tính đến ngày 15-9, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phường đạt 1.089,4 tỷ đồng, bằng 60% dự toán UBND TP và HĐND phường giao; chi ngân sách đạt 284,133 tỷ đồng (đạt 57,96%). Về giải ngân vốn đầu tư công, tính đến ngày 17-9, phường đã giải ngân 87,832 tỷ đồng, đạt 47,89% kế hoạch; trong đó nguồn vốn kế hoạch năm 2026 đạt 57,41%. Tuy nhiên, nguồn thu từ tiền sử dụng đất mới đạt 12,496 tỷ đồng, còn thiếu 27,504 tỷ đồng để thanh quyết toán các công trình đang triển khai thi công. Phường cũng đã đẩy nhanh với tiến độ đầu tư công với 43 danh mục công trình chuẩn bị đầu tư.

Đối với phường Hòa Xuân, sau thời gian vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy và hệ thống chính trị vận hành ổn định, thông suốt. Phường đã kết nạp 94 đảng viên mới, đạt 106,8% chỉ tiêu giao. Đến ngày 15-9, thu ngân sách trên địa bàn đạt 700 tỷ đồng, bằng 72% dự toán thành phố giao. Trong công tác quản lý đô thị, phường đã phê duyệt quy hoạch 3 dự án nhà ở xã hội, 10 đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, cấp và điều chỉnh hơn 1.600 hồ sơ giấy phép xây dựng. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 20-9 đạt 95 tỷ đồng, bằng 70% kế hoạch vốn năm 2026...

Bên cạnh kết quả đạt được, đại diện hai địa phương cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các kiến nghị liên quan đến hạ tầng thiết yếu, cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy, nhân lực cùng các tồn đọng về đất đai.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, nhấn mạnh Hòa Xuân và Cẩm Lệ là hai địa bàn có dư địa phát triển rất lớn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh đề nghị hai địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong công tác quy hoạch, bảo đảm quy hoạch chung và quy hoạch phân khu được triển khai đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển của thành phố. Đặc biệt, đối với không gian hai bên sông Cẩm Lệ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP giao hai phường chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan, nhất là Sở VH- TT và DL, Sở Xây dựng, Sở Tài chính nghiên cứu xây dựng đề án khai thác hiệu quả quỹ đất ven sông, thu hút các nhà đầu tư nhằm tạo động lực phát triển mới cho khu vực. Cùng với đó, các địa phương cần phát huy tính chủ động trong đầu tư công, rà soát tiến độ từng dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tỷ lệ giải ngân và hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh cũng lưu ý phường Hòa Xuân tiếp tục ưu tiên nguồn lực phát triển lĩnh vực y tế, giáo dục, tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc tồn đọng để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế phát triển của địa phương.