Cam Lâm ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế

Theo CNA Luxury, Bãi Dài (Cam Lâm) từng là khu vực ven biển còn khá hoang sơ cách đây khoảng 10 năm. Tuy nhiên, sự phát triển của hàng loạt khu nghỉ dưỡng chất lượng cao đã góp phần thay đổi diện mạo du lịch nơi đây, đưa Bãi Dài trở thành một trong những địa điểm nghỉ dưỡng đáng chú ý tại Việt Nam.

Các khu nghỉ dưỡng được xây dựng trong không gian xanh rộng mở, hướng ra biển, mang đến cho du khách cảm giác thư thái và riêng tư. Một trong những trải nghiệm được chuyên trang này nhấn mạnh là đón bình minh trên Bãi Dài.

Thời khắc mặt trời dần xuất hiện, ánh nắng nhuộm hồng đường chân trời, kết hợp cùng bờ cát trắng và làn nước trong xanh tạo nên khung cảnh yên bình.

Không chỉ có lợi thế về cảnh quan, Cam Lâm còn hấp dẫn bởi những trải nghiệm gắn với văn hóa bản địa.

Theo giới thiệu của CNA Luxury, nét văn hóa truyền thống được thể hiện trong kiến trúc một số khu nghỉ dưỡng thông qua việc sử dụng chất liệu gỗ tự nhiên và các họa tiết lấy cảm hứng từ nghệ thuật Champa.

Cam Lâm (Khánh Hòa) ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Đáng chú ý, du khách còn có cơ hội tìm hiểu nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm thông qua các nghệ nhân đến từ làng gốm Bàu Trúc.

Những hoạt động trải nghiệm này góp phần đưa di sản văn hóa địa phương đến gần hơn với du khách, đồng thời tạo thêm chiều sâu cho sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng.

Bên cạnh cảnh quan và văn hóa, ẩm thực cũng là yếu tố được CNA Luxury đánh giá cao khi giới thiệu về Cam Lâm. Những món ăn truyền thống của địa phương được chế biến theo phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ được hương vị đặc trưng của nguyên liệu bản địa.

Một số món ăn được nhắc đến gồm vịt nướng lá lốt, cá bớp kho cùng thịt ba chỉ trong nước dừa tươi, nước mắm và tiêu xanh, dùng kèm cơm niêu nóng.

Chùa Đá Quan Âm là ngôi chùa nổi tiếng với kiến trúc đá độc đáo và không gian thanh tịnh giữa núi rừng. Đây là một địa điểm du lịch Cam Lâm mang đậm giá trị tâm linh.

Đặc biệt, nguồn hải sản phong phú của vùng biển Khánh Hòa mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn như: tôm hùm nướng, gỏi cá mú tươi cùng các món ăn chế biến từ nguyên liệu biển tươi ngon.

Từ Cam Lâm, hành trình khám phá của du khách có thể tiếp tục nối dài đến phố biển Nha Trang. Tại đây, du khách có thêm cơ hội tìm hiểu văn hóa địa phương, trải nghiệm văn hóa cà phê Việt Nam và thưởng thức các món ăn đa dạng mang đậm hương vị miền biển.

Theo CNA Luxury, sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, nghỉ dưỡng, văn hóa và ẩm thực đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho hành trình khám phá Khánh Hòa.

Đây cũng là những yếu tố góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách, đưa Cam Lâm trở thành điểm đến đáng chú ý trên bản đồ du lịch Việt Nam.