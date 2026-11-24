Những tháng cuối năm, Subaru mang Forester Hybrid đến thị trường Việt. Trước đó, những thông tin bên lề đã sớm được hãng xe Nhật tung ra trên mọi nền tảng, thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là những người yêu mến thương hiệu.

Vẫn là Subaru

Ngay lần đầu tiếp xúc với Forester Hybrid tại sự kiện, người từng cầm lái bản xăng có lẽ sẽ thấy khá quen thuộc. Đúng, đây vẫn là chiếc SUV đậm chất Subaru.

Từ thiết kế đầu xe, đuôi xe đến kích thước, Forester Hybrid không khác gì đáng kể so với phiên bản thuần xăng trước đó. Điểm hiếm hoi thay đổi nằm ở bộ mâm kích thước mâm (19 inch so với 18 inch), giúp xe nhìn cao cấp hơn và phần nào cải thiện khả năng vận hành của chiếc xe hybrid - vốn nặng hơn do bộ pin và motor điện.

Thiết kế trên bản hybrid chẳng mấy khác biệt so với mẫu xe thuần xăng. Ảnh: Phong Vân.

Dù giữ nguyên kích thước, chiếc Forester Hybrid mới cũng bị hy sinh phần nào dung tích cốp sau (từ 504 lít xuống còn 484 lít) do bộ pin Lithium-ion đặt ngay bên dưới sàn khoang. Song với việc di chuyển hàng ngày, điều này có lẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến người dùng.

Bên trong khoang lái, cách sắp xếp các trang bị cũng được giữ nguyên tinh thần Nhật Bản và thực dụng quen thuộc. Điểm khác biệt có thể đến từ dàn loa Harman Kardon đắt tiền mới giúp tăng trải nghiệm giải trí. Phiên bản hybrid của Forester có giá bán nhỉnh hơn khá nhiều so với tùy chọn thuần xăng trước đó, vì vậy việc trang bị giải trí cao cấp xuất hiện âu cũng là điều dễ hiểu.

Một trong những chi tiết được tinh chỉnh rõ rệt nhất mà người dùng Subaru Forester tiền nhiệm có thể nhận ra nằm ở đồng hồ sau vô lăng. Màn hình hiển thị nay có thêm vòng tròn bên trái báo trạng thái pin và khả năng vận hành của hệ truyền động hybrid. Điều này giúp trải nghiệm người lái mới mẻ hơn, lạ lẫm hơn.

Cốp xe dung tích bé hơn, vòng tua máy trên màn hình sau vô lăng được lược bỏ, thay bằng đồng hồ hiển thị vận hành hybrid. Ảnh: Phong Vân.

Tuy nhiên nó có phần rối mắt và không mang đến nhiều ý nghĩa với người dùng hàng ngày. Khi đã quen với chiếc xe, bạn sẽ không còn quan tâm tới việc khi nào nó dùng xăng, khi nào dùng điện nữa. Đáng nói, để hiển thị thông tin về khả năng vận hành hybrid, Subaru cũng đã hy sinh phần đồng hồ vòng tua máy, vốn là một thông tin được nhiều người quan tâm hơn.

Hybrid kiểu Nhật

Nếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ người dùng phải đi một vòng ra đuôi xe để tìm logo “hybrid” nếu muốn phân biệt Forester bản thuần xăng hay hybrid. Song ở vị trí cầm lái, sự khác biệt giữa 2 phiên bản lại dễ nhận ra hơn nhiều.

Trước đây, khi nhắc đến Subaru Forester, người ta thường dành lời khen cho phần khung gầm, còn động cơ xăng đôi lúc vẫn cho cảm giác hơi yếu so với khả năng của chiếc SUV. Đây cũng là chỗ mà motor điện trên phiên bản hybrid cho thấy giá trị rõ nhất.

Chiếc Forester có sức kéo tốt hơn, phản ứng với chân ga cũng nhanh hơn bản thuần xăng. Với một mẫu SUV có dáng vẻ khá nặng nề khi nhìn từ bên ngoài, sự lanh lẹ này ít nhiều mang đến cảm giác thú vị cho người cầm lái.

Điểm hay là để cảm nhận được phần sức mạnh có thêm, người lái cũng chẳng cần tìm một đoạn đường đủ thoáng để thử đạp sâu chân ga. Ngay ở tốc độ đi phố thông thường, chiếc Forester đã có thể bắt nhịp khá nhanh chỉ với một cú đệm ga.

Dù ngồi trong một chiếc Forester Hybrid, người lái vẫn khá thường xuyên nghe thấy tiếng động cơ xăng. Điểm thú vị nằm ở việc người lái vẫn có thể cảm nhận tiếng máy vọng vào khoang, nhưng khi nhìn xuống đồng hồ sau vô lăng, motor điện vẫn đang đảm nhận việc dẫn động. Động cơ xăng lúc này vẫn hoạt động dù chưa trực tiếp truyền sức kéo xuống bánh xe.

Forester Hybrid mang đến cảm giác lái mạnh mẽ và lanh lẹ hơn. Ảnh: Phong Vân.

Ngay cả khi chiếc SUV chỉ đang di chuyển cùng dòng xe trong phố, thông tin hiển thị vẫn thay đổi liên tục theo từng lần người lái thêm hay nhả ga. Điều này cho thấy đây là một chiếc hybrid đậm chất Nhật Bản ra sao. Hệ truyền động lai vẫn liên tục chủ động điều chỉnh, phân phối lực kéo để tối ưu khả năng vận hành tùy vào điều kiện mặt đường, lực đạp chân ga.

Khả năng hoạt động song song xăng điện của xe đủ ổn định và êm ái để vừa giúp chiếc xe di chuyển mạnh mẽ mà vẫn đảm bảo giữ được cảm giác lái quen thuộc của người yêu xe động cơ đốt trong.

Lên cao tốc, câu chuyện lại có phần khác. Khi Forester đã đạt tốc độ cần thiết và người lái chỉ còn giữ đều chân ga, động cơ xăng vẫn đảm nhận phần lớn công việc. Chiếc SUV lúc này còn mang theo sức nặng của cả bộ pin lẫn motor điện.

Vì vậy người mua Forester khi chạy nhiều ở đường cao tốc khó có thể kỳ vọng về khả năng tiết kiệm nhiên liệu của mẫu SUV hybrid, bởi theo trải nghiệm thực tế, đôi khi việc chạy Forester Hybrid trên cao tốc còn tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn ở điều kiện vận hành hỗn hợp.

Với bộ pin nhỏ, Forester Hybrid có thể di chuyển thuần điện khoảng một km tùy điều kiện vận hành, theo thông tin từ nhà sản xuất. Điều đó rõ ràng cho thấy chiếc xe khó có thể cho khả năng vận hành thuần điện liên tục. Song để lấy xe ra khỏi nhà vào sáng sớm, đi hết con hẻm trước khi động cơ xăng cần hoạt động, hay đơn giản là đưa chiếc Forester vào gara lúc cả nhà đã ngủ, một km ấy hóa ra lại khá vừa vặn.

Ai mua Forester Hybrid?

Với những người yêu Subaru, có lẽ EyeSight đã là cái tên quá quen thuộc. Bộ công nghệ hỗ trợ lái này, cùng với khung gầm và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, vốn là những điểm khiến nhiều người để mắt đến Forester ngay từ phiên bản thuần xăng. Nay có thêm motor điện hỗ trợ ở dải tốc độ thấp, chiếc SUV cũng đã lanh lẹ hơn ở đúng chỗ mà người dùng Forester trước đây đôi khi còn thấy hơi thiếu.

Song ở mức giá 1,599 tỷ đồng , Forester Hybrid nay đắt hơn 200 triệu đồng so với mức niêm yết của tùy chọn cao nhất bản thuần xăng.

1,6 tỷ đồng . Ảnh: Phong Vân." loading="lazy" decoding="async">

Mức giá của bản hybrid gần chạm mốc 1,6 tỷ đồng . Ảnh: Phong Vân.

Nếu đặt từng tiêu chí lên bàn cân với những đối thủ cùng phân khúc, Forester Hybrid về cơ bản khó tạo được lợi thế cạnh tranh. Những Honda CR-V e:HEV RS, Hyundai Tucson Hybrid, Santa Fe Hybrid hay Toyota Corolla Cross HEV... đều dễ tiếp cận hơn so với chiếc hybrid nhà Subaru.

Nhiều người khi nghe tới giá bán của Forester Hybrid lập tức nghĩ tới Hyundai Palisade, to lớn rộng rãi hơn, mạnh mẽ không thua kém và còn có nhiều trang bị cao cấp nịnh mắt hơn. Tất nhiên so sánh khác phân khúc là khập khiễng khi nhu cầu của người dùng là khác nhau, nhưng điều đó cho thấy mẫu xe của nhà Subaru đang có mức giá không dễ tiếp cận.

Và nó sẽ ảnh hưởng tới nhóm khách hàng "mới" của Subaru.

Đó là những người chỉ mới biết đến Subaru ở thời điểm Forester nhập Thái Lan với giá bán trên dưới 1 tỷ đồng. Khi ấy, cái hay của Forester nằm ở chỗ người mua có thể sở hữu một chiếc SUV dẫn động 4 bánh, có khung gầm tốt với số tiền khá dễ chịu.

Nếu giá bán từng là lý do đưa nhóm khách này đến với Subaru, có lẽ khó để họ tiếp tục cân nhắc một chiếc Forester khi số tiền phải bỏ ra nay đã ngấp nghé 1,6 tỷ đồng. Nhóm khách này dù yêu mến Subaru nhưng lại tương đối nhạy cảm với giá bán, và họ sẽ chọn giữ mẫu Subaru đời cũ, hoặc tìm kiếm một sản phẩm khác tương đương nếu muốn đổi xe.

Còn với người chọn xe hybrid chủ yếu để tiết kiệm xăng, khoản chênh 200 triệu đồng so với bản thuần xăng lại càng đáng cân nhắc. Như đã nói, motor điện giúp Forester đi phố dễ chịu hơn khá nhiều, điều người lái có thể cảm nhận ngay ở mỗi lần đệm ga. Song nếu phần lớn hành trình hàng ngày là đường trường, cao tốc, số tiền tiết kiệm được sau mỗi lần đổ xăng có lẽ chưa đủ hấp dẫn để họ chọn bản hybrid.

Vậy còn những người đã yêu Subaru từ trước? Đây có lẽ vẫn là nhóm khách dễ tìm thấy lý do để mua chiếc SUV này nhất và cũng là nhóm khách hàng tiềm năng nhất với bản Hybrid của Forester. Họ không còn trẻ, có tài chính vững vàng và cách chơi xe riêng.

Ở đó, dáng vẻ quen thuộc không nổi bật của Subaru Forester Hybrid lại là điểm cộng. Còn khác biệt đáng tiền nhất, cái "sướng" sau vô lăng thì người lái sẽ lập tức cảm nhận và hưởng thụ ngay khi chiếc xe lăn bánh.

Nhìn chung Subaru Forester Hybrid vẫn sẽ có nhóm người quan tâm, một mẫu xe nhập khẩu từ Nhật Bản có nhiều ưu điểm về vận hành ẩn dưới một thiết kế không quá nổi bật trên đường phố. Nhưng so với giai đoạn trước, Forester giờ đây sẽ kén khách hơn, chấp nhận doanh số giảm đi, khi nguồn gốc xuất xứ thay đổi.