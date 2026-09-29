Cầm lái iCaur V23, ngoại hình hầm hố, lái phố thế nào?

Thị trường Việt đã quá quen thuộc với những mẫu SUV hầm hố, dáng hình hộp từ châu Âu hay Nhật Bản với các đại diện như Mercedes-Benz G-Class, Land Rover Defender hay Toyota Land Cruiser FJ, Suzuki Jimny... Sẽ ra sao khi thị trường xuất hiện một cái tên có kiểu dáng tương tự, nhưng sở hữu động cơ điện, xuất xứ Trung Quốc?

iCaur V23 chính là mẫu xe mang trên mình sự liều lĩnh này.

Dưới đây là những trải nghiệm thực tế của phóng viên Tri Thức - Znews khi cầm lái iCaur V23. Đáng lưu ý, đây là phiên bản mượn từ iCaur thị trường Lào, sẽ có đôi chút khác biệt với mẫu xe sắp mở bán ở Việt Nam trong tương lai.

Một chiếc SUV "điệu đà"

Tạm bỏ qua các con số về kích thước, rõ ràng khi nhìn vào iCaur V23, bạn sẽ cảm nhận được những chi tiết điệu đà, có phần hầm hố của mẫu xe. Đầu xe được chồng chéo bởi khối vuông, chữ nhật chạy dọc từ khu vực lưới tản nhiệt đến cản trước, khiến chiếc SUV khi nhìn từ phía trước có cảm giác gai góc, kiểu quen thuộc của những mẫu SUV phong cách việt dã.

Một trong những chi tiết thiết kế đáng khen trên xe là cụm đèn chiếu sáng chính dạng tròn, giúp trung hòa sự nặng nề ở khu vực đầu xe. Xung quanh phần thân và và cửa cốp xuất hiện dày đặc logo tên mẫu xe và các chi tiết đèn, cảm biến được "đóng hộp".

Đuôi xe cũng mang đến cảm giác thời trang hơn là khả năng thực dụng. Ở khu vực ngay cửa mở cốp xuất hiện một hộp vuông đính kèm, không có tác dụng như một hộp chứa đồ phụ bên ngoài xe mà chỉ bao gồm đèn và logo, mang tính trang trí.

Bước vào bên trong khoang lái, các chi tiết của xe được thiết kế tối giản với gam màu xám - đen tạo cảm giác mạnh mẽ. Với trục cơ sở 2.735 mm, không gian cabin của iCaur V23 mang lại cảm giác rộng rãi hẳn so với một số đại diện cùng kiểu dáng từ Nhật Bản. Các trang bị từ màn hình hay vô lăng trên xe, nút chuyển chế độ lái gần như không có điểm để phàn nàn về thiết kế.

Một điểm hay trên V23 là iCaur không cố nhồi nhét toàn bộ tính năng vào bên trong màn hình trung tâm, mà dàn trải những nút vật lý đa kiểu dáng ở khu vực táp lô hay yên ngựa.

Rõ ràng với đa số người yêu thích ôtô, các phím vặn hay lẫy gạt trên xe giúp người lái cảm nhận được sự kết nối với chiếc SUV hơn là phím cảm ứng nhạy nhưng thiếu chiều sâu. Đây cũng là chi tiết mà nhiều hãng xe Trung Quốc thường bỏ quên, nhưng iCaur V23 đã làm tốt.

Với chiều cao 1.845 mm, cùng bộ mâm cỡ lớn 21 inch có phần "quá khổ", cảm giác ngồi trên V23 khá cao, cho tầm quan sát từ ghế lái bao quát, góc rộng. Ghế ngồi ở cả hàng trước lẫn sau đều được tinh chỉnh phù hợp cho hành trình dài. Song, cảm giác lái của chiếc xe sẽ là điều nhiều người quan tâm, khi "combo" xe cao, thân ngắn, gầm cao, bánh xe lớn có vẻ như không phục vụ cho sự thoải mái của hành khách.

Mạnh mẽ và "dễ say"?

Như đã nói, với chiều cao của iCaur, khả năng bao quát không gian cùng góc quan sát từ ghế lái sẽ là điểm cộng lớn của xe. Điều này giúp người lái dễ dàng xoay chuyển xe trong phố mà không e ngại về điểm mù do phần cột A to bản. Với thiết kế kiểu xe offroad, trục cơ sở có số đo gần bằng chiều dài, góc lái thoải mái giúp V23 linh hoạt khi quay đầu, rẽ ở các ngõ nhỏ hay đường hẹp.

Về cảm giác lái, iCaur V23 mang trên mình đầy đủ giá trị của một mẫu xe điện, với gia tốc nhanh, độ nhạy chân ga chân phanh tốt, vô lăng đánh lái nhẹ nhàng và chính xác. Thế nhưng chiếc xe cũng đã được điều chỉnh để sát gần cảm giác lái trên một số mẫu xe xăng hơn, không còn "hỗn" như cách xe điện thời kỳ đầu, vốn cố khoe khả năng tăng tốc mà quên đi cảm giác của người ngồi trên.

Với các chế độ lái hoặc tự chỉnh từng phần thông qua chế độ "cá nhân", người điều khiển vẫn có thể thay đổi độ nhạy chân phanh, chân ga, tự điều chỉnh phanh tái sinh nếu có nhu cầu. Tuy nhiên, V23 lại không sở hữu tính năng one pedal - tức khả năng điều chỉnh để di chuyển với duy nhất chân ga - vốn quen thuộc trên các mẫu xe điện. Dẫu đây không phải một kiểu chạy dành cho số đông, việc thiếu đi tính năng này có thể khiến những người yêu thích xe điện cảm thấy trống vắng.

Để dùng một từ mô tả cảm giác lái của V23, đấy có lẽ là từ "tham lam".

iCaur đang muốn nhồi nhét quá nhiều mục tiêu vào trong một mẫu SUV. Họ tạo ra một chiếc xe thời trang, dáng vuông offroad, trục cơ sở ngang chiều dài xe, mâm to 21 inch, biến V23 trở thành một chiếc SUV đỏm dáng khi di chuyển trong phố. Thế nhưng để phù hợp với cái chất "off-road", hãng cũng trang bị cho xe bộ treo với hành trình dài.

Hệ thống treo của V23 có vẻ như sẽ hiệu quả với điều kiện đường xá có chất lượng tốt, độ bằng phẳng cao, ví dụ như tại Trung Quốc với những cao tốc dài và thẳng tắp. Khi ấy chiếc xe đơn giản là lướt đi trên mặt đường một cách êm ái và dễ chịu. Tại Việt Nam thì khác.

Đa số đường giao thông tại Việt Nam vẫn ở mức trung bình khá, còn đó những đoạn chưa bằng phẳng dù là đường quốc lộ hay cao tốc. Trong phố, các gờ giảm tốc, dấu vết sửa đường, nắp cống tạo nên mặt đường không hoàn hảo. Khi ấy, chiếc V23 trở nên cứng xóc khi đi qua gờ giảm tốc ở nhịp đầu tiên, sau đó lại lập tức bồng bềnh thêm vài nhịp. Đây là cảm giác mà nhiều người không thích. Giao thông trong phố với việc phải tăng giảm tốc độ và đánh lái nhiều cũng khiến chiếc xe thêm phần bồng bềnh, và người chịu nhiều cảm giác này nhất là vị trí ngồi sau và ghế phụ.

Tuy nhiên cũng cần nói rõ đây là mẫu xe của iCaur Lào. Theo chia sẻ của đại diện iCaur Việt Nam, mẫu xe khi ra mắt sẽ được tinh chỉnh để phù hợp hơn với điều kiện đường phố Việt.

Và để trở nên ổn định và chắc chắn hơn, phù hợp đa số người dùng, iCaur có lẽ cần tinh chỉnh hệ thống treo cứng hơn. Điều này có thể sẽ khiến chiếc xe xóc hơn, nhưng dập tắt dao động nhanh hơn, từ đó giảm thiểu cảm giác bồng bềnh.

Giá bao nhiêu?

Dù hoàn thiện tốt thế nào, đỏm dáng ra sao, ta cũng cần nhìn rõ vào thực tế về thị trường Việt. Mọi mẫu xe nếu không phải được mang đến để quảng bá công nghệ và gánh vác doanh số, cần có một khoảng giá phù hợp.

Với các thương hiệu thuộc tập đoàn Chery, truyền thống định giá dưới phân khúc cũng thường được sử dụng để gây tiếng vang về truyền thông và tìm kiếm thị phần khi vừa ra mắt.

Nếu được áp dụng đúng công thức này, V23 có thể sẽ tạo được một tệp khách riêng biệt, yêu thích xe thời trang, chơi xe và không ngại thử thương hiệu mới. Song iCaur lại không phải một thương hiệu phổ thông của nhà Chery. Hãng xe này định vị cao hơn Omoda & Jaecoo, đặt mình ngang với các mẫu xe chơi châu Âu hay Mỹ.

Vì vậy, giá bán của V23 khi xuất hiện cũng khó "gây bão" như 2 người anh em của mình. Giá bán của mẫu xe thế nào và trang bị chính thức tại Việt Nam của V23 ra sao sẽ sớm được trả lời vào dịp cuối năm nay.

Sách hay đọc trên xe

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Đan Thanh