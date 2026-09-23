Cầm lái dàn xe Audi trên hành trình Hà Nội - Mai Châu: Khi đường mưa trở thành bài kiểm tra cảm giác lái

Mưa đón đoàn xe Audi ngay khi rời Hà Nội, khiến hành trình tới Mai Châu trở thành một phép thử thú vị. Từ phố đông, cao tốc, quốc lộ cho tới những khúc cua liên tiếp trên đèo Thung Khe và cung đường nhỏ ven hồ, mỗi điều kiện vận hành lại cho thấy một khía cạnh khác của khả năng kiểm soát lực kéo và thân xe trên những mẫu Audi.

TỪ HÀ NỘI TỚI MAI CHÂU, HÀNH TRÌNH LÁI THỬ AUDI

Buổi sáng, những hạt mưa bắt đầu phủ lên kính lái khi đoàn xe Audi lần lượt rời Hà Nội. Phố đông những đoàn người đi làm, dòng xe máy di chuyển liên tục và khoảng cách giữa các xe thay đổi chỉ trong vài giây khiến người cầm lái phải giữ sự tập trung cao hơn bình thường.

Ở điều kiện này, sức mạnh động cơ chưa phải thứ đáng quan tâm nhất. Điều mà người cầm lái thấy là một chiếc xe tốt trước hết phải tạo được cảm giác dễ kiểm soát, phản hồi ga và vô-lăng đủ chính xác, đồng thời phải kiểm soát khoảng cách một cách chính xác trong điều kiện mặt đường ướt.

Đoàn xe sau đó rời khu vực nội đô, nhập vào Đại lộ Thăng Long rồi tiến về Hòa Bình. Chặng đường thay đổi liên tục, từ đường bằng tốc độ thấp sang cao tốc, tiếp đến Quốc lộ 6 với những đoạn mặt đường gợn sóng, dốc lên xuống và nhiều tình huống phải tăng tốc, giảm tốc.

Thử thách thực sự xuất hiện khi xe bắt đầu lên đèo Thung Khe. Những khúc cua tay áo nối tiếp nhau, độ dốc lớn và mặt đường có thể trơn khi trời mưa đòi hỏi người lái phải kiểm soát chân ga, phanh và vô-lăng chính xác hơn. Cuối hành trình là cung đường Tân Mai - ven hồ vào Mai Châu Hideaway với mặt đường hẹp, dằn xóc, cua khuất và những cây cầu bê tông nhỏ.

Nói cách khác, đây không phải một bài thử xe trên một loại mặt đường duy nhất. Hành trình này giống một phiên bản thu nhỏ của nhiều điều kiện vận hành thực tế, nơi chiếc xe phải liên tục thích nghi với những thay đổi về tốc độ, độ bám đường và địa hình.

TRẢI NGHIỆM SAU VÔ-LĂNG, SỰ LINH HOẠT CỦA AUDI Q3 ĐẾN KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT CỦA AUDI Q5 VÀ PHẢN HỒI TỨC THỜI TRÊN AUDI Q6 E-TRON

Trong phố, chiếc Audi Q3 tạo ấn tượng bằng sự gọn gàng và linh hoạt. Mẫu SUV này sử dụng động cơ 1.4 TFSI công suất 148 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm tại 1.500-3.500 vòng/phút, kết hợp hộp số 7 cấp S tronic và dẫn động cầu trước. Bán kính vòng quay 11,8 m giúp xe xoay trở thuận lợi trong những không gian hẹp.

Audi Q3 với khả năng linh hoạt khi đi trong phố và mạnh mẽ khi chạy cao tốc

Với Audi Q3, lợi thế không nằm ở một hệ thống dẫn động bốn bánh hay động cơ mạnh mẽ mà nằm ở sự cân bằng giữa kích thước, động cơ và khả năng điều khiển. Nhờ vào sự linh hoạt của hộp số S-tronic 7 cấp mà mỗi pha chuyển số trong điều kiện đô thị đều rất mượt mà nhưng khi chuyển qua đường đèo núi thì mô-men xoắn của xe luôn được duy trì ở mức tối ưu. Điều này vừa đảm bảo duy trì sức kéo cho Audi Q3 đi qua những đoạn đường đèo dốc, lại vừa đảm bảo khả năng bám đường trong điều kiện trời mưa trơn trượt.

Nếu Audi Q3 cho thấy sự linh hoạt của một mẫu SUV nhỏ, thì Audi Q5 Sportback lại là chiếc xe khiến câu chuyện về quattro trở nên rõ ràng hơn. Audi Q5 Sportback sử dụng động cơ 2.0 TFSI công suất 196 mã lực, mô-men xoắn 340 Nm tại 2.000-4.000 vòng/phút, hộp số 7 cấp S tronic và hệ dẫn động quattro ultra. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,2 giây.

Audi Q5 Sportback với hệ dẫn động quattro ultra mang đến trải nghiệm khác biệt

Trên cao tốc, sự ổn định của Audi Q5 Sportback là thứ dễ cảm nhận hơn khả năng tăng tốc. Khi chạy trên mặt đường ướt, chiếc xe vẫn giữ được cảm giác chắc chắn khi chuyển hướng và thay đổi tốc độ. Đến những đoạn Quốc lộ 6 gợn sóng, hệ thống treo và hệ dẫn động bắt đầu đóng vai trò rõ hơn trong việc giữ thân xe ổn định.

Quattro ultra đáng chú ý ở cách hệ thống này không nhất thiết duy trì dẫn động bốn bánh trong mọi thời điểm mà hệ thống cảm biến của xe sẽ liên tục giám sát điều kiện di chuyển để bộ điều khiển phân bổ lực kéo tới các bánh xe một cách phù hợp, đồng thời có thể ngắt kết nối cầu sau khi xe vận hành ổn định nhằm tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu và sẵn sàng kích hoạt trở lại khi cần.

Audi Q5 Sportback

Điều đó tạo ra một cách tiếp cận khá khác với hình dung quen thuộc về xe quattro. Người lái không nhất thiết phải cảm nhận được hệ thống đang "làm việc". Trên mặt đường khô và độ bám tốt, xe có thể ưu tiên sử dụng cầu trước để tăng tính tối ưu hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu nhưng khi điều kiện mặt đường thay đổi hoặc cần kiểm soát khả năng bám đường thì hệ thống chủ động đưa cầu sau vào quá trình truyền lực.

Trên đường đèo Thung Khe, ý nghĩa của điều này trở nên rõ ràng hơn. Khi xe vào cua rồi thoát cua trên mặt đường ướt, việc kiểm soát lực kéo trở nên quan trọng hơn nhiều so với khi chạy trên đường thẳng. Audi Q5 Sportback có 340 Nm mô-men xoắn trong dải 2.000-4.000 vòng/phút, giúp xe duy trì lực kéo khá sớm khi leo dốc hoặc tăng tốc trở lại sau cua.

Kết hợp với quattro ultra và hệ thống ổn định thân xe, chiếc SUV hạng sang này tạo ra cảm giác tự tin hơn khi người lái chuyển liên tục từ phanh sang ga và từ đường thẳng sang cua. Giá trị của hệ thống dẫn động bốn bánh quattro ultra nằm ở việc nó giúp chiếc xe khai thác hiệu quả hơn độ bám của mặt đường dù đang trong tình trạng ướt mưa.

Ở Audi Q6 e-tron, cảm giác lại thay đổi một lần nữa khi đây là một mẫu xe thuần điện với mô-tơ điện có công suất tối đa 225 kW, có thể đạt 240 kW ở chế độ Launch Control, mô-men xoắn cực đại 485 Nm. Xe sử dụng pin lithium-ion 94,9 kWh, tăng tốc 0-100 km/h trong 6,7 giây và có quãng đường tối đa 583 km theo thông số chương trình.

Audi Q6 e-tron trên cung đường trải nghiệm Hà Nội - Mai Châu

Không có tiếng động cơ tăng vòng tua, cũng không có quá trình chuyển số như trên Audi Q3 hay Audi Q5 Sportback. Khi rời một khúc cua và nhấn ga, phản ứng của mô-tơ điện gần như tức thời.

Audi Q6 e-tron trong cấu hình này không phải xe quattro mà sử dụng dẫn động cầu sau. Điều này khiến mẫu xe điện trở thành một đối chứng thú vị trong đoàn xe: Audi có thể tạo ra cảm giác ổn định và phản ứng nhanh không chỉ bằng hệ dẫn động bốn bánh, mà còn thông qua mô-men xoắn tức thời của mô-tơ điện, trọng tâm thấp và hệ thống treo.

Bộ pin 94,9 kWh được đặt thấp dưới sàn xe cũng góp phần hạ trọng tâm. Trên những đoạn đường ven hồ dằn xóc, điều đáng chú ý là thân xe vẫn giữ được sự cân bằng khi khối lượng lớn của cụm pin nằm thấp trong kết cấu xe.

Càng gần Mai Châu, tốc độ đoàn xe càng giảm. Đường hẹp khiến những con số như 0-100 km/h trở nên ít ý nghĩa. Camera 360 độ trên Audi Q5 Sportback lúc này hữu ích hơn khả năng tăng tốc; bán kính vòng quay 11,8 m của Audi Q3 lại trở thành lợi thế khi xoay trở. Audi Q6 e-tron tiếp tục cho thấy sự ổn định từ trọng tâm thấp khi đi qua những đoạn đường cua trên đường đèo núi Mai Châu.

Đó cũng là lúc có thể nhìn rõ hơn bản chất của một chiếc xe được thiết kế để đi nhiều loại địa hình: không phải lúc nào sức mạnh cũng là yếu tố quan trọng nhất.

AUDI KHÔNG CHỈ THỎA MÃN TỐC ĐỘ, AUDI LÀ SỰ HƯNG PHẤN CÓ KIỂM SOÁT

Điều thú vị nhất sau hành trình Hà Nội - Mai Châu không phải là chiếc xe nào tăng tốc nhanh hơn hay động cơ nào có nhiều mô-men xoắn hơn. Giá trị thực sự nằm ở cách mỗi mẫu xe duy trì khả năng kiểm soát khi điều kiện đường thay đổi liên tục.

Khả năng kiểm soát sự ổn định thân xe là yếu tố khiến cảm giác lái Audi luôn là sự yên tâm bên cạnh sự hưng phấn

Trong đô thị, Audi Q3 cho thấy sự linh hoạt nhờ kích thước gọn, bán kính quay nhỏ và động cơ 1.4 TFSI có mô-men xoắn xuất hiện sớm. Trên cao tốc và quốc lộ, Audi Q5 Sportback cho thấy vai trò của động cơ 2.0 TFSI 340 Nm kết hợp với quattro ultra, khi hệ thống có thể chuyển đổi giữa nhu cầu về lực kéo và hiệu quả vận hành. Audi Q6 e-tron lại chứng minh một chiếc Audi điện có thể tạo ra trải nghiệm khác biệt bằng mô-men xoắn tức thời và trọng tâm thấp.

Riêng với quattro, giá trị dễ nhận thấy nhất không nằm ở những tình huống người lái cố tình đẩy chiếc xe tới giới hạn, mà ở những khoảnh khắc rất bình thường: đường bắt đầu ướt, xe chuyển hướng, bánh xe đi qua một đoạn mặt đường có độ bám khác nhau hoặc chiếc xe cần tăng tốc trở lại sau một khúc cua.

Khi ấy, một hệ thống dẫn động bốn bánh tốt không nhất thiết phải tạo ra cảm giác can thiệp rõ rệt. Nó chỉ cần giúp chiếc xe duy trì được sự ổn định và khả năng truyền lực mà người lái mong muốn.

Và sau khi vượt qua những khúc cua cuối cùng để tới Mai Châu, đó cũng là cảm giác còn lại rõ nhất phía sau vô-lăng: công nghệ đáng giá không nhất thiết là thứ khiến người lái phải chú ý tới nó, mà là thứ âm thầm tạo thêm sự tự tin khi con đường phía trước thay đổi.