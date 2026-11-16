Cầm lái BMW i3 đi dọc châu Âu - chạy gần 5.900 km, sạc chưa tới 3 giờ

Một trong những quan ngại hàng đầu của người dùng ôtô điện là thời gian sạc, đặc biệt trong các hành trình kéo dài. Tuy nhiên theo InsideEVs, một chiếc BMW i3 vừa thực hiện hành trình xuyên châu Âu kéo dài gần 5.900 km mà chỉ mất tổng cộng chưa đến 3 giờ sạc.

BMW đã sử dụng chiếc BMW i3 50 xDrive để chinh phục quãng đường 3.658 dặm (tương đương 5.886,7 km) từ mũi North Cape của Na Uy đến Tarifa thuộc Tây Ban Nha.

Theo hãng xe Đức, tổng thời gian sạc chiếc sedan điện chính xác là 2 giờ 45 phút 54 giây. BMW cho biết thành tích này phá sâu 7 giờ so với kỷ lục từng được thiết lập vào năm 2017 cũng với hành trình Paneuropeana.

Thử thách đặt ra là đi dọc châu Âu theo lộ trình từ bắc xuống nam với tổng thời gian sạc ít nhất có thể. Các tay lái bắt buộc phải đi qua những trạm kiểm soát cố định, nhưng được tự do lựa chọn lộ trình cũng như điểm dừng sạc.

BMW cho biết đội ngũ thực hiện hành trình chạy dọc châu Âu đã sử dụng các trạm sạc công cộng, đạt công suất sạc trung bình 275 kW trong suốt các lần dừng sạc.

Theo InsideEVs, kỷ lục nói trên có được nhờ sự tổng hòa giữa công suất sạc cao, tầm hoạt động xa và hiệu suất sử dụng năng lượng khá tốt của BMW i3. Đây là những yếu tố mà nền tảng kiến trúc xe điện Neue Klasse 800V mới của BMW mang lại.

Trong suốt hành trình, chiếc BMW i3 tiêu thụ trung bình khoảng 12,5 kWh/100 km. Với bộ pin dung lượng 108,7 kWh, mức trên tương đương phạm vi hoạt động thực tế rơi vào khoảng 869 km/lần sạc. Con số này cao hơn đáng kể so với tầm hoạt động tối đa 753 km mà hãng công bố cho phiên bản BMW i3 50 xDrive sử dụng lốp mùa hè 20 inch.

Theo InsideEVs, chiếc BMW i3 lập kỷ lục được trang bị bộ mâm khí động học 19 inch cùng bộ lốp lực cản lăn thấp - những yếu tố chắc chắn góp phần đáng kể vào kết quả này.

Trong suốt hành trình kéo dài 75 giờ, chiếc sedan điện ghi nhận tốc độ trung bình 79,7 km/h. Như vậy, các tay lái đã không cố gắng đi chậm để tối ưu mức tiêu thụ năng lượng cho xe.

Sedan điện BMW i3 được trang bị công nghệ truyền động điện thế hệ thứ sáu của BMW, bao gồm kiến trúc 800V và các cell pin hình trụ bố trí theo cấu trúc cell-to-pack.

Xe cũng hỗ trợ sạc hai chiều, với công suất sạc nhanh DC tối đa 400 kW. Theo công bố từ BMW, xe có thể nạp lại 10-80% dung lượng pin trong khoảng 21 phút. Mẫu sedan điện cũng có thể bổ sung thêm hơn 420 km phạm vi hoạt động với khoảng 10 phút cắm sạc.

Trước đó, hãng xe Đức từng cho một chiếc iX3 thực hiện hành trình từ Hungary sang Đức. Chuyến đi dài 1.007 km không đòi hỏi chiếc SUV điện phải dừng lại cắm sạc lần nào. Chiếc BMW iX3 hoàn thành quãng đường từ Debrecen đến Munich khi màn hình báo pin còn 2%.

Tuy nhiên theo InsideEVs, hành trình của BMW iX3 đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ yếu di chuyển trên các tuyến đường nông thôn và tắt bớt một số hệ thống trên xe, bao gồm cả điều hòa không khí.

Phúc Hậu