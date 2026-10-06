Cấm 'kỳ thi 4 tuổi', Hàn Quốc cảnh giác 'chiêu' sàng lọc mới

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Chuyển từ thi đầu vào sang đánh giá trong quá trình học

Luật về các cơ sở giáo dục tư nhân sửa đổi của Hàn Quốc có hiệu lực từ ngày 1/10, trong đó cấm các trung tâm tổ chức bài kiểm tra viết, vấn đáp, thực hành hoặc phỏng vấn nhằm tuyển trẻ mầm non hoặc phân trẻ vào các lớp theo trình độ.

Đây được xem là thay đổi đáng chú ý trong bối cảnh các kỳ kiểm tra năng lực dành cho trẻ nhỏ từng trở thành một phần của cuộc cạnh tranh vào các trung tâm luyện thi ở Hàn Quốc. Những bài kiểm tra này thường được gọi là “kỳ thi trẻ 4 tuổi” hoặc “kỳ thi trẻ 7 tuổi”, tùy theo độ tuổi của trẻ.

Theo quy định mới, trẻ phải được tiếp nhận vào học trước. Sau đó, trung tâm có thể quan sát khả năng của trẻ trong quá trình học và sử dụng những quan sát này để xếp các em vào lớp phù hợp với trình độ.

Tại Seoul và các khu vực tập trung nhiều trung tâm luyện thi, các cơ sở đang nhanh chóng điều chỉnh cách tuyển sinh trước mùa nhập học năm tới.

Một trung tâm toán sáng tạo, được gọi là trung tâm A, đã thay bài kiểm tra bằng khoảng một tháng học riêng. Trẻ được nhận vào học trước, giáo viên theo dõi khả năng tiếp thu trong quá trình học rồi mới phân vào lớp chính thức. Với những chương trình nâng cao, học sinh tiếp tục phải trải qua một lớp chuẩn bị trước khi được chuyển sang lớp phù hợp.

Một trung tâm tiếng Anh dành cho trẻ mầm non, trung tâm B, cũng chuyển sang đánh giá thông qua các hoạt động như đọc sách và trò chuyện bằng tiếng Anh. Đối với những trẻ đã có khoảng 18 tháng đến 2 năm học tiếng Anh, giáo viên có thể yêu cầu các em đọc sách hoặc trò chuyện để đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ.

Một trung tâm giáo dục năng khiếu khác, trung tâm C, cho biết không còn yêu cầu kết quả kiểm tra nhận thức hoặc trí tuệ như một điều kiện để nhập học. Tuy nhiên, phụ huynh vẫn có thể cho con thực hiện các bài kiểm tra nếu muốn kiểm tra tình trạng phát triển của trẻ.

Khi lớp học thử trở thành “kỳ thi đầu vào”

Bộ Giáo dục Hàn Quốc khẳng định quy định mới không nhằm ngăn cản việc dạy học theo trình độ. Các trung tâm vẫn có thể phân chia học sinh thành những lớp có trình độ khác nhau, miễn là việc đánh giá được tiến hành sau khi trẻ đã nhập học.

Điều đáng lo ngại là một số trung tâm có thể tìm cách duy trì cơ chế sàng lọc cũ bằng những hình thức khác. Cơ quan quản lý Hàn Quốc đang đặc biệt chú ý tới các lớp học thử hoặc buổi định hướng được tổ chức trước khi chương trình chính thức bắt đầu. Nếu trẻ phải tham gia những hoạt động này và kết quả được sử dụng để quyết định có được nhận vào chương trình hay không, lớp học thử về bản chất sẽ trở thành một bài kiểm tra đầu vào.

Theo Bộ Giáo dục Hàn Quốc, việc quan sát trẻ đã nhập học để phân chia vào các lớp theo trình độ là hợp pháp. Ngược lại, việc tổ chức lớp học thử cho những trẻ chưa được chính thức tiếp nhận rồi sử dụng kết quả để sàng lọc là không được phép.

Ranh giới này đang trở thành một trong những vấn đề được quan tâm khi Hàn Quốc triển khai quy định mới.

Phụ huynh đối mặt với cách tuyển sinh mới

Việc bãi bỏ các kỳ kiểm tra trình độ không phải lúc nào cũng khiến phụ huynh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Một số phụ huynh cho biết việc tìm kiếm trung tâm phù hợp cho con hiện khó khăn hơn. Trước đây, họ có thể chuẩn bị cho trẻ tham gia kỳ kiểm tra được tổ chức vào ngày cụ thể. Nay, phụ huynh phải tìm hiểu từng trung tâm về thời điểm tuyển sinh, phương thức đánh giá và cách phân lớp sau khi trẻ bắt đầu học.

Một số trung tâm cũng không tiếp nhận trẻ 6 tuổi mới đăng ký. Vì vậy, phụ huynh phải chia sẻ thông tin với nhau về những cơ sở còn tuyển sinh và cách thức đánh giá được áp dụng.

Những thay đổi trên cho thấy việc cấm kiểm tra đầu vào mới chỉ là bước đầu trong nỗ lực giảm áp lực cạnh tranh giáo dục đối với trẻ nhỏ ở Hàn Quốc. Khi một hình thức tuyển chọn bị loại bỏ, các phương thức đánh giá khác có thể xuất hiện nếu cơ chế giám sát không đủ chặt chẽ.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc dự kiến tiếp tục hướng dẫn các trung tâm về quy định mới trong tháng 10 và 11. Từ cuối năm, Bộ sẽ phối hợp với các cơ quan giáo dục địa phương tiến hành kiểm tra chuyên sâu, nhằm bảo đảm trẻ nhỏ sẽ được tiếp cận giáo dục mà không phải chịu áp lực sàng lọc quá sớm.