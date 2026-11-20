Chiều 20-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Ảnh: media.quochoi.vn

Luật quy định mở rộng diện hưởng ưu đãi đặc biệt cho các dự án về công nghệ số, bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI, hạ tầng 5G+, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, trung tâm dịch vụ logistics quốc tế và kho dự trữ năng lượng.

Nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo nhân lực Việt Nam, chi phí R&D, hạ tầng xã hội, phát triển doanh nghiệp nội địa tham gia chuỗi cung ứng, và chi phí mua sắm máy móc/công nghệ cho doanh nghiệp FDI dùng lợi nhuận chưa chuyển về nước để tái đầu tư.

Chính phủ được quyết định gói ưu đãi vượt trội cho các dự án đặc biệt quan trọng. Các dự án thuộc diện ưu đãi đặc biệt, khu công nghệ cao, khu công nghiệp sinh thái, khu công nghệ số tập trung được xem xét kéo dài thời hạn hoạt động tối đa 70 năm thay vì 50 năm.

Doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái hoặc dự án thuộc danh mục phân loại xanh được áp dụng chính sách khấu hao nhanh tối đa không quá 2 lần đối với tài sản cố định, thiết bị quan trắc, công trình cộng sinh công nghiệp. HĐND cấp tỉnh được quyết định dùng ngân sách địa phương để hỗ trợ chi phí cho doanh nghiệp đào tạo lao động là công dân Việt Nam trong nước.

Đáng chú ý, từ 1-7-2027, Luật bổ sung quy định cấm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, túi ngậm nicotine, shisha, các sản phẩm mô phỏng điếu, bao thuốc lá cũng như thiết bị, nguyên liệu chuyên dụng cho các sản phẩm này.

Luật cũng bổ sung kinh doanh dịch vụ định danh điện tử (từ 1-7-2027) và dịch vụ tư vấn môi trường (từ 1-1-2028) vào danh mục ngành nghề có điều kiện.

Luật hóa định hướng phân bổ dòng vốn đầu tư theo 3 nhóm địa bàn: Vùng động lực, cực tăng trưởng tập trung thu hút công nghệ cao, xanh, hiện đại, giá trị gia tăng lớn; vùng lân cận, vệ tinh tập trung công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ; các địa bàn khác thu hút có chọn lọc phù hợp tiềm năng và từng bước nâng cao hàm lượng công nghệ.